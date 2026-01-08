ETV Bharat / sports

यंदाच्या अ‍ॅशेसमध्ये ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंडनं मिळून केला विश्वविक्रम; 'असं' यापूर्वी कधीही झालं नव्हतं

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेली अ‍ॅशेस मालिका अखेर संपली आहे. या मालिकेत दोन्ही संघांनी मिळून एक विक्रम केला आहे.

Ashes Test Series
यंदाच्या अ‍ॅशेसमध्ये ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंडनं मिळून केला विश्वविक्रम (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 8, 2026 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिडनी Ashes Test Series : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेली अ‍ॅशेस मालिका अखेर संपली आहे. ऑस्ट्रेलियानं पाचपैकी चार कसोटी सामने जिंकून जेतेपद पटकावलं आहे. इंग्लंडला फक्त एकच विजय मिळवता आला. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे या अ‍ॅशेस मालिकेत चारपेक्षा जास्तीच्या धावगतीनं धावा काढल्या गेल्या. जी चार किंवा त्याहून अधिक कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिलीच वेळ होती.

इतिहासात पहिल्यांदाच झाला विक्रम : या अ‍ॅशेस मालिकेत दोन्ही संघांनी एकत्रितपणे चारपेक्षा जास्त धावगती नोंदवली. यापूर्वी कधीही कसोटी मालिकेत इतकी वेगवान धावगती नोंदवली गेली नव्हती. फक्त एकच अट आहे की मालिकेत चार किंवा त्याहून अधिक सामने असावेत. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड बहुतेकदा पाच सामन्यांची मालिका असते. तसंच भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया आणि भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिकेतही चार किंवा पाच सामने असतात. या विक्रमात केवळ तीन किंवा त्यापेक्षा कमी सामने असलेले सामने मोजले जात नाहीत.

सर्व कसोटी विक्रम मोडले : 2023 मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या मागील अ‍ॅशेस मालिकेत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडनं मालिकेदरम्यान 3.93 च्या धावगतीनं धावगती नोंदवली होती. आता, हा विक्रम मोडला गेला आहे. चार किंवा त्याहून अधिक सामन्यांच्या मालिकेत 4 च्या धावगतीनं धावा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी, 2025 मध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यात अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी खेळली गेली तेव्हा दोन्ही संघांनी 3.86 च्या धावगतीनं धावा काढल्या होत्या.

मालिका सुरु होण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ मजबूत : या वर्षीची अ‍ॅशेस मालिका सुरु झाली तेव्हा ऑस्ट्रेलियाचा वरचष्मा असेल हे स्पष्ट होतं, परंतु इंग्लंड चारही सामने गमावेल ही कल्पना कदाचित फारशी अपेक्षित नव्हती. इंग्लंडनं फक्त एक सामना जिंकून निश्चितच आपला सन्मान वाचवला, परंतु उर्वरित मालिका अत्यंत वाईट होती. आता या मालिकेसह, कसोटी क्रिकेट बराच काळ थांबलं आहे.

हेही वाचा :

  1. 'आम्ही भारतात टी-20 विश्वचषक खेळू शकत नाही'; राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा दाखला देत बांगलादेशची आडमुठी भूमिका
  2. ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानंतर WTC गुणतालिकेत उलथापालथ; टीम इंडियाची स्थिती काय?
  3. बॅझबॉलचा 'बँडबाजा'; ऑस्ट्रेलिया बनला 'अ‍ॅशेस'चा बादशाह, 4-1 नं मालिका विजय

TAGGED:

AUSTRALIA VS ENGLAND ASHES
ASHES TEST SERIES
MORE THAN 4 RUNS PER OVER
1ST TIME IN HISTORY
AUSTRALIA VS ENGLAND

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.