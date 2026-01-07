जेकब बेथेलच्या शतकानंतरही इंग्लंडचा संघ बॅकफूटवर; प्रतिष्ठित मालिकेचा शेवट निर्णायक वळणावर
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील सिडनी कसोटीच्या चौथ्या दिवशी जेकब बेथेलनं शानदार शतक झळकावलं.
Published : January 7, 2026 at 3:48 PM IST
सिडनी Australia vs England 5th Ashes Test : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील सिडनी कसोटीचा चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला आहे. दिवसाचा खेळ थांबला तेव्हा इंग्लंडनं त्यांच्या दुसऱ्या डावात 8 गडी गमावून 302 धावा केल्या होत्या. पाहुण्या संघाकडून जेकब बेथेलनं 142 धावा केल्या आणि मॅथ्यू पॉट्स शून्य धावांवर नाबाद राहिला. इंग्लंडकडे आता 119 धावांची आघाडी आहे, परंतु फक्त दोन विकेट्स शिल्लक असल्यानं, शेवटचा दिवस त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरु शकतो.
Despite Jacob Bethell's century, bowlers put Australia in control as an enthralling final day awaits in Sydney 💪#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/foqCnBu30D— ICC (@ICC) January 7, 2026
बेथेलचं शानदार शतक : चौथ्या दिवसाचा ब्लॉकबस्टर क्षण म्हणजे जेकब बेथेलचं शानदार शतक, ज्यानं सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवरील प्रेक्षकांचं पूर्णपणे मनोरंजन केलं. हे त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिलं शतक होतं, जे त्यानं 162 चेंडूत पूर्ण केलं. तो सध्या 15 चौकार आणि 232 चेंडूंत 142 धावांवर नाबाद आहे. कसोटीच्या पाचव्या दिवशी मोठी धावसंख्या उभारण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असेल.
Jacob Bethell's maiden Test century comes in an Ashes away series 💯#AUSvENG | #WTC27 | Live 📱 https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/LS1VU5KjXC— ICC (@ICC) January 7, 2026
ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव : दरम्यान चौथ्या दिवशी, ऑस्ट्रेलियानं 7/518 वर खेळ सुरु केला. स्टीव्ह स्मिथ 129 आणि ब्यू वेबस्टर 42 धावांवर नाबाद होते, ज्यामुळं कांगारूंना 134 धावांची आघाडी मिळाली. मात्र, यजमान संघ 567 धावांवर सर्वबाद झाल्यानं या आघाडीत फारशी भर घालू शकला नाही. अशाप्रकारे, ऑस्ट्रेलियानं पहिल्या डावात 183 धावांची मोठी आघाडी मिळवली.
🗣️ " i got goosebumps when i saw my family over there and all the boys in the sheds going hard"— England Cricket (@englandcricket) January 7, 2026
starboy reflects on his maiden test century - against australia at the scg 🔥 pic.twitter.com/Ciyw87aO5E
बेन स्टोक्स सामन्यात जखमी : बेन स्टोक्सनं चौथ्या दिवसाचा पहिला षटक टाकण्यास सुरुवात केली, परंतु फक्त 10 चेंडूंनंतर तो वेदनेनं कण्हू लागला. तो फॉलो-थ्रूमध्ये थांबला आणि अस्वस्थ दिसू लागला. परिणामी इंग्लंडच्या कर्णधारानं मैदान सोडलं आणि उप-कर्णधार हॅरी ब्रुकनं मैदानावर नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारली. सध्याची परिस्थिती पाहता, स्टोक्सची 5व्या दिवशी फलंदाजी करण्याची क्षमता अशक्य दिसते, हा इंग्लंडसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
We lead by 119 runs heading into the fifth and final day of the 2025/26 Ashes series. pic.twitter.com/FWMpRFrXft— England Cricket (@englandcricket) January 7, 2026
पाचव्या दिवशी काय होईल? : सिडनी कसोटीच्या शेवटच्या दिवशी, इंग्लंडचे फलंदाज त्यांच्या संघाला प्रतिस्पर्ध्यावर दबाव आणण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आणण्याचा प्रयत्न करतील. दरम्यान, ऑस्ट्रेलिया उर्वरित विकेट लवकर घेत 4-1 नं मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
