कसोटी सामन्याच्या दोन दिवसांआधीच अंतिम संघाची घोषणा; तीन खेळाडूंचा पत्ता कट
इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं (ECB) 21 नोव्हेंबरपासून पर्थ स्टेडियमवर होणाऱ्या 2025-26 च्या अॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटीसाठी 12 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे.
Published : November 20, 2025 at 9:17 AM IST
पर्थ AUS vs ENG 1st Test : इंग्लंड क्रिकेट बोर्डानं (ECB) 21 नोव्हेंबरपासून पर्थ स्टेडियमवर होणाऱ्या 2025-26 च्या अॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटीसाठी 12 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. युवा फलंदाज अष्टपैलू जेकब बेथेल, जोश टंग आणि विल जॅक्स यांना अंतिम संघात स्थान देण्यात आलेलं नाही तर ऑली पोप यांना अंतिम 11 मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. इंग्लंड नंतर अंतिम 11 मध्ये कोणत्या वेगवान गोलंदाजांचा समावेश करायचा हे ठरवेल. पर्थ कसोटीसाठी जाहीर झालेल्या 12 सदस्यीय संघात शोएब बशीर हा फिरकी गोलंदाज असून त्याच्यासह पाच वेगवान गोलंदाज आहेत.
पर्थ मैदानावर इंग्लंड पहिल्यांदाच खेळणार : बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखाली, यावेळी अॅशेस मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करणारा इंग्लंडचा संघ पहिल्यांदाच पर्थ स्टेडियमवर खेळणार आहे. यापूर्वी, त्यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध WACA इथं एक कसोटी सामना खेळला होता, जिथं त्यांचा रेकॉर्ड विशेष प्रभावी राहिलेला नाही. इंग्लंडनं WACA इथं एकूण 14 कसोटी सामने खेळले आहेत, त्यापैकी 10 मध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे आणि फक्त एक जिंकला आहे, तर तीन अनिर्णित राहिले आहेत. त्यामुळं, इंग्लंडसाठी मालिकेची सुरुवात उत्साहात करणं सोपं होणार नाही.
वुडच्या समावेशाबाबत संभ्रम : इंग्लंड नेहमीच सामन्यापूर्वी अंतिम इलेव्हन जाहीर करतो, परंतु यावेळी त्वरित अंतिम इलेव्हन जाहीर न करण्याचं कारण वुडच्या तंदुरुस्तीबद्दल चिंता असू शकते. दीर्घकाळ दुखापतीमुळं संघाबाहेर असलेल्या वुडला संघातील सराव सामन्यादरम्यान दुखापत झाल्याचा संशय होता. नंतर त्याचं स्कॅन स्पष्ट झालं आणि त्यानं नेटमध्ये पूर्ण ताकदीनं गोलंदाजी केली. जर इंग्लंडनं पूर्ण वेगवान आक्रमण केलं तर शोएब बशीरला वगळलं जाऊ शकते, परंतु जर स्टोक्सनं बशीरची निवड केली तर ब्रायडन कार्स किंवा गस अॅटकिन्सन यांना बाहेर बसावं लागू शकतं.
पर्थ कसोटीसाठी इंग्लंड संघ : झॅक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रुट, हॅरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कर्णधार), जेमी स्मिथ, ब्रायडन कार्स, गस अॅटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वूड, शोएब बशीर.
अॅशेस मालिकेचं वेळापत्रक (2025-26) :
- पहिला कसोटी सामना: 21 ते 25 नोव्हेंबर, पर्थ स्टेडियम
- दुसरा कसोटी सामना: 4 ते 8 डिसेंबर, गाब्बा, ब्रिस्बेन (D/N)
- तिसरा कसोटी सामना: 17 ते 21 डिसेंबर, अॅडलेड ओव्हल
- चौथा कसोटी सामना: 26 ते 30 डिसेंबर, एमसीजी, मेलबर्न
- पाचवा कसोटी सामना: 4 ते 8 जानेवारी, एससीजी, सिडनी
