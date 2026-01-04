AUS vs ENG: सिडनीमध्ये मोडली 137 वर्षांची परंपरा; स्टीव्ह स्मिथनं बदलला इतिहास
अॅशेस मालिकेतील शेवटचा कसोटी सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जात आहे.
सिडनी AUS vs ENG 5th Ashes Test : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील प्रतिष्ठित अॅशेस मालिकेतील शेवटचा कसोटी सामना सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर आजपासून सुरु झाला आहे. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. कांगारुंनी मालिकेतील पहिले तीन सामने जिंकून आधीच अजिंक्य आघाडी घेतली होती. त्यानंतर इंग्लंडनं मेलबर्न इथं खेळलेला चौथा सामना चार विकेट्सनं जिंकला आणि मालिका 3-1 अशी केली. आता, ते दौरा 3-2 असा संपवण्याचा प्रयत्न करतील. सिडनी कसोटीसाठी, ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनबाबत असा निर्णय घेतला जो त्यांच्या 137 वर्षांच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता.
कांगारुंच्या संघात कोणताही फिरकी गोलंदाज नाही : ऑस्ट्रेलियाच्या संघानं नाणेफेकीच्या वेळी इंग्लंडविरुद्ध त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली, कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनं घोषणा केली की ते नाथन लायनशिवाय मैदानात उतरणार आहेत. यासह, 137 वर्षांत प्रथमच, ऑस्ट्रेलियन संघानं सिडनी कसोटीसाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणत्याही प्रमुख फिरकी गोलंदाजाचा समावेश केला नाही. त्यांनी शेवटच्या वेळी 1888 सिडनीमध्ये फिरकीपटू शिवाय संघाची निवड केली होती. सिडनीची खेळपट्टी ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरकी गोलंदाजांसाठी सर्वात अनुकूल मानली जाते, परंतु गेल्या काही वर्षांत त्यात लक्षणीय बदल झाले आहेत, ज्यामध्ये गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियन संघानं इथं भारताविरुद्ध कसोटी सामना खेळला होता, जो अडीच दिवसांत संपला होता. ऑस्ट्रेलियानं सिडनी कसोटीसाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला, ज्यामध्ये झाय रिचर्डसनच्या जागी अष्टपैलू ब्यू वेबस्टरला संधी देण्यात आली.
खराब सुरुवातीनंतर इंग्लंडचं पुनरागमन : इंग्लंडनंही सिडनी कसोटीसाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला, गस अॅटकिन्सनच्या जागी मॅथ्यू पॉट्सला संधी दिली. या सामन्यात, इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सनं, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याच्या टॉप ऑर्डरकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा करत होता, परंतु पहिल्या सत्राच्या अखेरीस, इंग्लंडनं 114 धावांवर तीन विकेट गमावल्या होत्या. जॅक क्रॉली 16 धावांवर बाद झाला, तर बेन डकेटनं 27 आणि जेकब बेथेलनं 10 धावा केल्या. यानंतर मात्र जो रुट आणि हॅरी ब्रुक यांच्यात दीडशतकी भागीदारी पाहायला मिळाली.
