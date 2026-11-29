कर्णधारानं 119 धावा करुनही संघ 6 चेंडूत 12 रन्स काढण्यात अपयशी; पाहुण्यांनी सामन्यासह मालिकाही जिंकली
चौथ्या टी20 सामन्यात, इंग्लंडनं शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या नाट्यमय लढतीत ऑस्ट्रेलियाला 7 धावांनी पराभूत करुन मालिकेत 3-1 अशी अभेद्य आघाडी घेतली.
Published : November 29, 2026 at 7:40 PM IST
सिडनी ENG Beat AUS 4th T20I : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर झालेल्या रोमांचक चौथ्या टी20 सामन्यात, इंग्लंडनं शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या नाट्यमय लढतीत ऑस्ट्रेलियाला 7 धावांनी पराभूत करुन मालिकेत 3-1 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं 20 षटकांत 7 गडी गमावून 181 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, कर्णधार मिचेल मार्शच्या धडाकेबाज खेळीनंतरही ऑस्ट्रेलिया केवळ 174/7 धावांपर्यंतच पोहोचू शकला.
सॅम करन आणि जेमी ओव्हरटन यांच्या खेळीनं आव्हानात्मक मजल : डावाच्या सुरुवातीलाच इंग्लंडची आघाडीची फळी अपयशी ठरल्यानंतर, खालच्या फळीतील फलंदाजांनी संघाला एक मोठी धावसंख्या उभारण्यास मदत केली. सॅम करननं 4 षटकार आणि 2 चौकारांसह 28 चेंडूंमध्ये नाबाद 50 धावा ठोकल्या, तर जेमी ओव्हरटननं अवघ्या 9 चेंडूंमध्ये 3 षटकार ठोकून नाबाद 20 धावा केल्या. जेम्स कोल्स (33), जॉर्डन कॉक्स (23) आणि लियाम डॉसन (23) यांनीही उपयुक्त योगदान दिलं. ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजी आक्रमणात स्पेन्सर जॉन्सन (2/39) आणि रायली मेरेडिथ (2/44) यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर अॅडम झाम्पा (1/27), जॅक एडवर्ड्स (1/34) आणि निखिल चौधरी (1/4) यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
England hold their nerve in the final over to defend their total and seal a 3-1 T20I series win against Australia 👊 📝: https://t.co/kcNKmGPt2e https://t.co/0O4He4qucB— ICC (@ICC) November 29, 2026
मिचेल मार्शनं केल्या 119 धावा : प्रत्युत्तरात लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात डळमळीत झाली, पण कर्णधार मिचेल मार्शनं एक बाजू सांभाळत 57 चेंडूंमध्ये 9 चौकार आणि 9 षटकारांसह 119 धावांची स्फोटक खेळी केली. 49 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण करुन, मार्शनं ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड टी20 सामन्यांच्या इतिहासातील तिसरं शतक झळकावलं (ॲरॉन फिंचच्या 156 आणि ग्लेन मॅक्सवेलच्या नाबाद 103 धावांनंतर). हे त्याचं सहावं टी20 शतक होतं आणि कर्णधार असताना केलेलं हे दुसरे टी20 आंतरराष्ट्रीय शतक होतं. मात्र, मार्श वगळता इतर कोणताही ऑस्ट्रेलियन फलंदाज लक्षणीय खेळी करु शकला नाही. सॅम हार्परनं 18, निखिल चौधरी आणि टिम डेव्हिड यांनी प्रत्येकी 12 धावा केल्या, तर जॅक फ्रेझर-मॅकगर्कला एकही धाव करता आली नाही.
शेवटच्या षटकात करता आल्या नाही 12 धावा : ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या षटकात विजयासाठी 12 धावांची गरज होती आणि मिचेल मार्श खेळपट्टीवर धोकादायक वाटत होता. मात्र, 25 वर्षीय हेन्री क्रोकोम्बनं केवळ 4 धावा देऊन आणि दोन बळी घेऊन विलक्षण संयम दाखवत सामन्याचं चित्र पालटलं. क्रोकोम्बनं एकापाठोपाठ एक स्लोअर कटर टाकले, प्रथम चौथ्या चेंडूवर मार्शला (119) जॉर्डन कॉक्सकरवी झेलबाद केलं, त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर जोएल डेव्हिसला (0) पायचीत केलं आणि मग शेवटच्या चेंडूवर अॅडम झाम्पाला एक धाव करु दिली. इंग्लंडकडून हेन्री क्रोकोम्बेनं 3 षटकांत 28 धावा देऊन 3 बळी घेतले, तर आदिल रशीदनं 4 षटकांत केवळ 14 धावा देऊन 1 बळी घेतला आणि सॅम करन, लियाम डॉसन व जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
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