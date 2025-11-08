'सूर्या'च्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया मालिका जिंकणार की यजमान संघ बरोबरी करणार? निर्णायक सामन्यावर पावसाचं सावट, वाचा सविस्तर
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना आज 8 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे.
Published : November 8, 2025 at 10:16 AM IST
ब्रिस्बेन AUS vs IND 5th T20I : भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना आज 8 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. दोन्ही संघांमधील हा सामना ब्रिस्बेनमधील गॅबा स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल.
टीम इंडिया मालिकेत आघाडीवर : चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात टीम इंडियानं ऑस्ट्रेलियाचा 48 धावांनी पराभव केला. यासह, टीम इंडियानं मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे. आता, पाचवा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकून टीम इंडिया मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल, तर ऑस्ट्रेलिया मालिका बरोबरीत संपवण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये रोमांचक लढत होऊ शकते. मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द झाला होता, तर दुसरा सामना यजमान संघानं जिंकला. या मालिकेत टीम इंडियाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे, तर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करत आहे.
चौथ्या सामन्यात काय झालं : तत्पुर्वी, गुरुवारी झालेल्या मालिकेतील चौथ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजीला आलेल्या टीम इंडियानं निर्धारित 20 षटकांत आठ गडी गमावून 167 धावा केल्या. सलामीवीर शुभमन गिलनं सर्वाधिक 46 धावाची संथ खेळी केली. ऑस्ट्रेलियाला सामना जिंकण्यासाठी 20 षटकांत 168 धावा करायच्या होत्या. मात्र लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ 18.2 षटकांत फक्त 119 धावांवरच गारद झाला. परिणामी सध्या टीम इंडिया मालिकेत 2-1 अशी आघाडीवर आहे. टीम इंडियानं चौथा सामना 48 धावांनी जिंकला. त्यामुळं, टीम इंडिया आता अंतिम सामना जिंकून मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात एकूण 36 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. यात टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं 22 सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियानं फक्त 12 सामने जिंकले आहेत, ज्यामध्ये दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. ऑस्ट्रेलियात खेळल्या गेलेल्या 16 सामन्यांपैकी टीम इंडियानं 10 आणि ऑस्ट्रेलियानं पाच सामने जिंकले आहेत. एक सामना अनिर्णित राहिला. तटस्थ ठिकाणी खेळल्या गेलेल्या पाच सामन्यांपैकी टीम इंडियानं तीन आणि ऑस्ट्रेलियाने 2 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे.
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : गॅब्बा खेळपट्टीबद्दल बोलायचं झालं तर, ती सामान्यतः फलंदाजांना अनुकूल असते. या मैदानावर अनेकदा उच्च धावसंख्या असलेले सामने होतात. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला काही वेग, उसळी आणि स्विंग मिळते. परिणामी, फलंदाज सावधगिरीनं खेळतात, परंतु एकदा स्थिरावल्यानंतर ते सहजपणे शॉट्स खेळू शकतात. गॅब्बा इथं प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांना अधिक यश मिळालं आहे. म्हणून, नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा पर्याय निवडता येईल. आतापर्यंत खेळलेल्या 11 सामन्यांपैकी आठ सामन्यांमध्ये विजय मिळाला आहे. हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर, ब्रिस्बेनमध्ये पावसाची शक्यता सुमारे 50 टक्के आहे, तर दुसऱ्या डावात पावसाची शक्यता 60 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, पावसामुळं हा सामना रद्द होऊ शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाचवा टी-20 सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पाचवा सामना 08 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना ब्रिस्बेनच्या गाब्बा स्टेडियममध्ये दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल. याचा टॉस दुपारी 1:15 वाजता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार होईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाचवा टी-20 सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचे अधिकृत प्रसारण हक्क जिओस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. चाहते स्टार स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स18 चॅनेलवर विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. तसंच भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील मालिकेतील चौथ्या टी-२० सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुम्ही JioHotstar वर मोफत पाहू शकता. या सामन्याचा मोफत आनंद घेण्यासाठी तुम्हाला फक्त Jio नंबर आणि रिचार्जची आवश्यकता आहे.
