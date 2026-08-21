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दुसऱ्या सामन्याच्या 20 तासांपूर्वीच प्लेइंग 11 जाहीर; पहिल्या सामन्यात झाला होता पराभव

ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना शनिवार 22 ऑगस्ट रोजी मॅके इथं खेळला जाईल.

Australia Playing 11
दुसऱ्या सामन्याच्या 20 तासांपूर्वीच प्लेइंग 11 जाहीर (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 3:53 PM IST

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मॅके Australia Playing 11 : ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना शनिवार 22 ऑगस्ट रोजी मॅके इथं खेळला जाईल. या सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलिया आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदल करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. कर्णधार कमिन्सनं पुष्टी केली आहे की, दुसऱ्या कसोटीत मॅट रेनशॉ ट्रॅव्हिस हेडसोबत डावाची सुरुवात करेल. रेनशॉ जवळपास तीन वर्षांनंतर कसोटी संघात परतत आहे. पहिल्या कसोटीत जॅक वेदरॉल्डनं डावाची सुरुवात केली होती, पण त्याला दुसऱ्या कसोटीतून वगळण्यात आलं आहे. पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन बांगलादेशनं इतिहास रचला होता.

तीन वेगवान गोलंदाजांना मैदानात उतरवणार कांगारु : ऑस्ट्रेलिया या सामन्यात तीन वेगवान गोलंदाजांना मैदानात उतरवेल. या सामन्यासाठी संघात नॅथन लायनचाही समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी असं वृत्त होतं की, कांगारु संघ लायनच्या जागी चार वेगवान गोलंदाजांना संधी देऊ शकतो, पण अखेरीस तसं झालं नाही. स्कॉट बोलँडलाही या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आलं आहे. हे लक्षात घ्यायला हवं की, पहिल्या कसोटीत नॅथन लायनची कामगिरी विशेष चांगली नव्हती.

दुसऱ्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग इलेव्हन : मॅट रेनशॉ, ट्रॅव्हिस हेड, मार्नस लॅबुशेन, स्टीव्ह स्मिथ, कॅमेरॉन ग्रीन, ॲलेक्स कॅरी (यष्टीरक्षक), ब्यू वेबस्टर, पॅट कमिन्स (कर्णधार), मिचेल स्टार्क, नॅथन लायन, जोश हेझलवूड

मॅट रेनशॉनं 2023 मध्ये खेळला होता शेवटचा कसोटी सामना : मॅट रेनशॉनं आतापर्यंत 14 कसोटी सामने खेळले असून, 24 डावांमध्ये 26.31 च्या सरासरीनं 645 धावा केल्या आहेत. त्यानं तीन अर्धशतकं आणि एक शतक झळकावलं असून, त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 184 आहे. त्याचा शेवटचा कसोटी सामना 2023 मध्ये दिल्लीत भारताविरुद्ध झाला होता. रेन्शॉनं शेफिल्ड शील्डच्या मागील हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी केली होती आणि अलीकडे व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्येही तो प्रभावी ठरला आहे. त्याच्या अलीकडील कामगिरीमुळं त्याला कसोटी संघात स्थान मिळालं आहे.

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TAGGED:

AUSTRALIA DECLARED PLAYING 11
PLAYING 11 FOR 2ND TEST
AUSTRALIA AGAINST BANGLADESH
AUS VS BAN TEST
AUSTRALIA DECLARED PLAYING 11

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