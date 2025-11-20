टेस्ट मॅचच्या 24 तासांआधी प्लेइंग 11 जाहीर; दोन खेळाडू करणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण
पर्थ स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या अॅशेस कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये दोन खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणार आहेत.
Published : November 20, 2025 at 10:18 AM IST
पर्थ Playing 11 For 1st Test : प्रतिष्ठित अॅशेस 2025-26 कसोटी मालिका 21 नोव्हेंबरपासून सुरु होत आहे, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पहिला सामना पर्थ स्टेडियमवर खेळला जात आहे. इंग्लंडनं दोन दिवस आधी त्यांच्या प्लेइंग 12 ची घोषणा केली असताना, यजमान ऑस्ट्रेलियानं आता पर्थ टेस्टच्या 24 तास आधी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली आहे, ज्यात दोन खेळाडूंना पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. स्टीव्ह स्मिथ इंग्लंडविरुद्धच्या पर्थ टेस्टमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचं नेतृत्व करेल, तर जोश हेझलवूडला बाहेर केल्यानंतर ब्रेंडन डॉगेटचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.
जेक वेदरल्डचं कसोटी पदार्पण : ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडविरुद्धच्या पर्थ टेस्टसाठी जाहीर केलेल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जेक वेदरल्डला पदार्पण करण्याची संधी दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये दमदार कामगिरी करणारा वेदरल्ड या संधीची आतुरतेनं वाट पाहत आहे. याव्यतिरिक्त, ब्रेंडन डॉगेटला वेगवान गोलंदाजी आक्रमणात मिशेल स्टार्क आणि स्कॉट बोलँडला पाठिंबा देण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलं आहे, ज्यामुळं त्याचंही कसोटी पदार्पण होईल. फिटनेसमुळं बराच काळ ऑस्ट्रेलियन संघाबाहेर असलेला कॅमेरॉन ग्रीन आता पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला आहे. मार्नस लाबुशेन देखील तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणार आहे.
इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या अॅशेस कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग इलेव्हन :
उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन, अॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), मिशेल स्टार्क, नॅथन लायन, स्कॉट बोलँड आणि ब्रेंडन डॉगेट.
इंग्लंड चार वेगवान गोलंदाजांना मैदानात उतरवण्याची शक्यता : इंग्लंडनं दोन दिवसांपूर्वी पर्थ कसोटीसाठी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा केली, ज्यात मार्क वूडचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, पर्थची खेळपट्टी लक्षात घेता, इंग्लंडचा संघ या सामन्यात चार मुख्य वेगवान गोलंदाजांसह प्रवेश करु शकतो अशी अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये मार्क वूड व्यतिरिक्त जोफ्रा आर्चर, गस अॅटकिन्सन आणि ब्रायडन कार्से यांची नावं आहेत. याशिवाय, कर्णधार बेन स्टोक्स पाचव्या वेगवान गोलंदाजाची जबाबदारी घेऊ शकतो.
