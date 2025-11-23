ETV Bharat / sports

कांगारुंचं 'साहेबां'विरुद्ध विक्रमी शतक; 1877 पासून 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच संघ

इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी आणि फलंदाजांनी दमदार कामगिरी केली, मिचेल स्टार्कनं 10 बळी घेतले. परिणामी संघाला विजय मिळाला.

AUS vs ENG 1st Test Record
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 9:23 AM IST

1 Min Read
पर्थ AUS vs ENG 1st Test Record : अ‍ॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा 8 विकेट्सनं पराभव केला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून मिशेल स्टार्क आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी शानदार कामगिरी केली. इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी 205 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे ऑस्ट्रेलियानं 28.2 षटकांत पूर्ण केलं. दुसऱ्या डावात इंग्लंडचे फलंदाज अत्यंत अपयशी ठरले आणि चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरले. 40 धावांची आघाडी असूनही इंग्लंडनं दुसऱ्या डावात फक्त 164 धावा केल्या.

ऑस्ट्रेलियानं केला चमत्कार : इंग्लंडविरुद्ध कसोटी सामना जिंकून ऑस्ट्रेलियानं इतिहास रचला. घरच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध ऑस्ट्रेलियाचा हा 100 वा कसोटी विजय होता. यासह, ऑस्ट्रेलिया एकाच देशात कोणत्याही विरोधी संघाविरुद्ध 100 कसोटी सामने जिंकणारा पहिला संघ ठरला. आजपर्यंत इतर कोणत्याही संघानं हा पराक्रम केलेला नाही. कसोटी क्रिकेटची सुरुवात 1877 मध्ये झाली. आता, 148 वर्षांनंतर, ऑस्ट्रेलियानं ही कामगिरी करत विश्वविक्रम केला आहे.

इंग्लंड संघ दुसऱ्या क्रमांकावर : ऑस्ट्रेलियन संघानं ऑस्ट्रेलियन भूमीवर इंग्लंडविरुद्ध 100 कसोटी सामने जिंकले आहेत. या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर इंग्लंड आहे, ज्यानं ऑस्ट्रेलियामध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 57 कसोटी सामने जिंकले आहेत. इंग्लंड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यानं इंग्लंडमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 55 कसोटी सामने जिंकले आहेत.

ट्रॅव्हिस हेडनं झळकावलं शानदार शतक : सामन्यात इंग्लंडनं दिलेल्या 205 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, ट्रॅव्हिस हेडनं ऑस्ट्रेलियन संघासाठी शानदार फलंदाजी केली. त्यानं 83 चेंडूत 16 चौकार आणि चार षटकारांसह 123 धावा केल्या. मार्नस लाबुशेननंही 51 धावांची खेळी केली. या खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन संघाला विजय मिळवून दिला. ऑस्ट्रेलियासाठी मिचेल स्टार्कनंही शानदार कामगिरी केली आणि इंग्लिश फलंदाज त्याच्या गोलंदाजीचा प्रतिकार करू शकले नाहीत. त्यानं सामन्यात एकूण 10 बळी घेतले.

