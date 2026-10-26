सामन्याच्या एक दिवसआधी कांगारुंनी बदलला संघ; दुसऱ्या सामन्यात झाला होता दारुण पराभव
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा सुरु आहे. तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दोन सामने खेळून झाले असून, तिसरा सामना बाकी आहे.
Published : October 26, 2026 at 3:58 PM IST
केप टाऊन SA vs AUS 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा सुरु आहे. तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील दोन सामने खेळून झाले असून, तिसरा सामना बाकी आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे, त्यामुळं मालिका सध्या बरोबरीत आहे. तिसरा कसोटी सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल. मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना 27 ऑक्टोबरपासून सुरु होत आहे आणि त्याआधीच पाहुण्या ऑस्ट्रेलियानं आपल्या संघात बदल केले आहेत.
Australia will have a new opener for the Cape Town series decider #SAvAUS https://t.co/SZWlNgvfsU— cricket.com.au (@cricketcomau) October 26, 2026
निक मॅडिसन संघाबाहेर, स्टीव्ह स्मिथ जखमी : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तिसरा कसोटी सामना मंगळवार 27 ऑक्टोबरपासून केप टाऊनमध्ये सुरु होत आहे. दरम्यान, कांगारुंचा सलामीवीर निक मॅडिसन संघाबाहेर गेल्याचं समोर आलं आहे. तसंच, दिग्गज फलंदाज स्टीव्ह स्मिथला मानेचा त्रास असून तो शेवटच्या कसोटीत मुकण्याची शक्यता असल्याचंही समोर आलं आहे. स्मिथ फिटनेस चाचणी देणार असून, ती उत्तीर्ण झाल्यावरच तो पुढील सामना खेळण्यास पात्र ठरेल, असं वृत्त आहे. याशिवाय, सॅम हार्परदेखील संघाबाहेर असणार आहे.
मॅट रेनशॉ डावाची सुरुवात करण्याची शक्यता : निक मॅडिसन आणि सॅम हार्पर यांना संघातून मुक्त करण्यात आलं आहे. त्यामुळं त्याच्या ऐवजी मॅट रेनशॉ सलामीला येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कॅमेरॉन ग्रीन आणि जोश इंग्लिश त्यांच्या दुखापतीतून बरे झाले असून त्यांच्या संघात परतण्याची शक्यता असल्याचं समोर आलं आहे.
New opener set to feature as Australia unveil squad for the #WTC27 series decider against South Africa 📋 More details ⬇️ https://t.co/hMMqzmjiQP— ICC (@ICC) October 26, 2026
10 वर्षांनंतर संघात पुनरागमन निराशाजनक : निक मॅडिसन जवळपास 10 वर्षांनंतर संघात परतला, पण तो पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांमध्ये अपयशी ठरल्यानं त्याला संघ सोडावा लागला आणि आता त्याच्या पुनरागमनाची आशा कमी झाली आहे. त्यानं आतापर्यंत दोन कसोटी सामन्यांतील चार डावांमध्ये एकूण 56 धावा केल्या आहेत. दोनदा तो शून्यावर बाद झाल्यानं त्याला खातंही उघडता आलं नाही. त्यानं एका डावात 48 धावा केल्या, तर दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात तो केवळ 8 धावांवर बाद झाला.
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप अंतर्गत सुरु आहे मालिका : ही मालिका जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप अंतर्गत खेळली जात आहे, ज्यात ऑस्ट्रेलियन संघ सध्या अव्वल स्थानावर आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तिसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड दुसऱ्या स्थानावर आहे, परंतु या तीन संघांमधील पीसीटीमधील लक्षणीय फरक खूपच कमी आहे, याचा अर्थ एका सामन्यातील विजय किंवा पराजय समीकरण मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतो. एकूणच, तिसरा सामना पहिल्या दोन सामन्यांइतकाच रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.
तिसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी कांगारुंची टीम : पॅट कमिंस (कर्णधार), स्कॉट बोलंड, ॲलेक्स कॅरी, कूपर कोनोली, कॅमरुन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रॅविस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मॅट रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.
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