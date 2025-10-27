ETV Bharat / sports

कसोटी मालिकेच्या पहिल्या सामन्यातून कर्णधार बाहेर; कोण होणार नवा कॅप्टन?

पुढील महिन्यात सुरु होणाऱ्या कसोटी मालिकेपूर्वी संघाला मोठा धक्का बसला आहे. खुद्द कर्णधारच पहिल्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे.

कसोटी मालिकेच्या पहिल्या सामन्यातून कर्णधार बाहेर (Getty Images)
कॅनबेरा Aus vs Eng Test Series : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात 21 नोव्हेंबरपासून पाच कसोटी सामन्यांची अ‍ॅशेस मालिका खेळणार आहेत. मात्र यापूर्वी ऑस्ट्रेलियन संघाला मोठा धक्का बसला आहे, नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स दुखापतीमुळं पहिल्या कसोटीतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी स्टीव्ह स्मिथ संघाचं नेतृत्व करताना दिसेल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं याची अधिकृत घोषणा केली आहे. मात्र पहिल्या कसोटीसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कमिन्सची जागा कोण घेईल हे अद्याप जाहीर झालेलं नाही.

कमिन्स लवकरच परतण्याची अपेक्षा : पॅट कमिन्स अजूनही पाठीच्या दुखापतीतून बरा होत आहे आणि पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. त्यानं अद्याप गोलंदाजी सुरु केलेली नाही. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या मते, तो लवकरच परतण्याची अपेक्षा आहे. दुसऱ्या कसोटीत तो गोलंदाजी करु शकतो अशी शक्यता आहे. दोन्ही संघांमधील दुसरा कसोटी सामना 4 डिसेंबर रोजी खेळला जाईल.

स्कॉट बोलँडला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता : पॅट कमिन्सला पहिल्या कसोटीतून वगळणं ऑस्ट्रेलियासाठी एका धक्क्यापेक्षा कमी नाही, कारण तो केवळ एक उत्तम कर्णधारच नाही तर ऑस्ट्रेलियासाठी एक आघाडीचा गोलंदाज देखील आहे. पहिल्या कसोटीसाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ त्याच्या जागी स्कॉट बोलँडला घेऊ शकतो. दुसरीकडे, स्टीव्ह स्मिथनं कमिन्सच्या अनुपस्थितीत यापूर्वी कर्णधार म्हणून काम पाहिलं आहे. तो फलंदाजीमध्येही चांगली कामगिरी करतो, या भूमिकेत सरासरी 70 धावा करतो.

कसोटी क्रिकेटमध्ये 300 पेक्षा जास्त बळी घेतले : पॅट कमिन्सनं 37 कसोटी सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचं नेतृत्व केलं आहे, त्यापैकी 23 सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे आणि 8 सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. तो सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो, त्याची लाईन आणि लेंथ अचूक आहे. त्यानं 71 कसोटी सामन्यांमध्ये एकूण 309 बळी घेतले आहेत.

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमधील अ‍ॅशेस कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक :

  • पहिला कसोटी सामना : 21-25 नोव्हेंबर, पर्थ स्टेडियम
  • दुसरा कसोटी सामना : 4-8 डिसेंबर, ब्रिस्बेन
  • तिसरा कसोटी सामना : 17-21 डिसेंबर, अ‍ॅडलेड ओव्हल
  • चौथा कसोटी सामना : 26-30 डिसेंबर, मेलबर्न
  • पाचवा कसोटी सामना : 4-8 जानेवारी, सिडनी

