99.5 ओव्हरनंतर लागला सामन्याचा निकाल! फक्त 1 विकेटनं सामना जिंकत यजमानांनी जिंकली मालिका
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेविरुद्धचा तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना एका गडी राखून जिंकला. यामुळं पाहुण्या संघानं 3-0 नं मालिका जिंकली.
Published : September 21, 2026 at 9:40 AM IST
हरारे AUS Beat ZIM in 3rd ODI : रविवारी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं झालेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं झिम्बाब्वेविरुद्धचा तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना एका गडी राखून जिंकला. यामुळं पाहुण्या संघानं मालिकेत 3-0 अशी निर्भेळ आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलियानं मालिकेतील पहिला सामना 59 धावांनी जिंकला, त्यानंतरच्या सामन्यात 84 धावांनी विजय मिळवून मालिकेत अभेद्य आघाडी घेतली होती.
A thrilling chase, powered by Josh Inglis' century, saw Australia complete a 3-0 sweep in the ODI series against Zimbabwe 👏— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/JgucEvIDrP pic.twitter.com/ruWYN2vO3Y
झिम्बाब्वेनं केल्या 271 धावा : रविवारी नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, झिम्बाब्वेनं निर्धारित 50 षटकांत आठ गडी गमावून 271 धावा केल्या. बेन करन आणि ब्रायन बेनेट यांनी पहिल्या विकेटसाठी 34 धावा जोडल्या. करन सात धावांवर बाद झाला, त्यानंतर लगेचच बेनेटही बाद झाला, ज्यानं 29 चेंडूंमध्ये सहा चौकारांसह 30 धावांची खेळी केली. 68 धावांवर असताना, झिम्बाब्वेनं ब्रेंडन टेलरच्या (9) रूपानं आपली तिसरी विकेट गमावली होती.
यानंतर क्रेग इर्विननं इनोसेंट कायासोबत चौथ्या विकेटसाठी 80 धावांची भागीदारी करुन संघाला बळकटी दिली. इनोसेंट 55 धावा केल्यानंतर दुखापतग्रस्त होऊन निवृत्त झाला, त्यानंतर इर्विननं कर्णधार सिकंदर रझासोबत 61 धावांची भागीदारी करुन संघाला 200 धावांच्या पुढं नेलं. इर्विन 5 चौकारांसह 59 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर रझानं अर्नेस्ट मासुकू (3) सोबत 38 धावांची भागीदारी करून संघाला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. रझा 72 चेंडूंमध्ये 81 धावांवर नाबाद राहिला. त्याच्या खेळीत 1 षटकार आणि 7 चौकारांचा समावेश होता. पाहुण्या संघाकडून नॅथन एलिसनं सर्वाधिक 3 बळी घेतले. त्याच्याशिवाय स्पेन्सर जॉन्सन आणि ॲडम झाम्पा यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले.
Australia signed off from Zimbabwe with a thrilling win to complete a 3-0 ODI series whitewash 👊— ICC (@ICC) September 20, 2026
📝: https://t.co/JgucEvIDrP pic.twitter.com/giJurgWlic
कांगारुंचा 1 चेंडू शिल्लक ठेवत विजय : प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियानं 49.5 षटकांत विजय मिळवला. संघानं 25 धावांत दोन्ही सलामीचे फलंदाज गमावले, त्यानंतर जोश इंग्लिसनं सूत्रे हाती घेतली. त्यानं कूपर कॉनोलीसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 52 धावा जोडल्या, त्यानंतर ॲलेक्स कॅरी (34) सोबत चौथ्या विकेटसाठी 85 धावांची भागीदारी करुन संघाला 162 धावांपर्यंत पोहोचवलं. जोशनं ऑलिव्हर पीक (19) सोबत सहाव्या विकेटसाठी 27 धावा आणि नॅथन एलिससोबत आठव्या विकेटसाठी 21 धावा जोडून संघाला विजयाच्या जवळ आणलं.
A calm head from Josh Inglis helped steer Australia to victory in their third ODI against Zimbabwe 👊— ICC (@ICC) September 21, 2026
Full scorecard 👉 https://t.co/JgucEvIDrP pic.twitter.com/0o60zi61Gh
245 धावांवर असताना ॲडम झाम्पा (9) बाद झाल्यानं संघाची नववी विकेट पडली. गोलंदाजांनी विजय निश्चित केला. विजयासाठी 27 धावांची गरज असताना, स्पेन्सर जॉन्सन (7 नाबाद) आणि नॅथन एलिस (36 नाबाद) यांनी 27 चेंडूंमध्ये शेवटच्या विकेटसाठी तेवढ्याच धावा जोडून संघाला एक रोमांचक विजय मिळवून दिला. झिम्बाब्वेसाठी ब्रॅड इव्हान्सनं सर्वाधिक चार बळी घेतले, तर ग्रॅमी क्रेमर आणि सिकंदर रझा यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. वेस्ली माधेवेरेनं एक बळी घेतला.
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