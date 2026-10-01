पावसामुळं विश्वविजेत्या कांगारुंची प्रतिष्ठा वाचली! DLS पद्धतीनं यजमानांचा पराभव; मालिका मात्र गमावली
ऑस्ट्रेलियानं डकवर्थ लुईस स्टर्न (DLS) पद्धतीनुसार दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाचा 45 धावांनी पराभव केला. या विजयामुळं ऑस्ट्रेलियानं यजमानांना 3-0 नं मालिका जिंकण्यापासून रोखलं
Published : October 1, 2026 at 12:09 PM IST
पोटचेफस्ट्रूम SA vs AUS 3rd ODI : इथं खेळल्या गेलेल्या तिसऱ्या आणि अंतिम वनडे सामन्यात, ऑस्ट्रेलियानं डकवर्थ लुईस स्टर्न (DLS) पद्धतीनुसार दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाचा 45 धावांनी पराभव केला. या विजयामुळं ऑस्ट्रेलियानं यजमानांना 3-0 नं मालिका जिंकण्यापासून रोखलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियानं 50 षटकांत 9 गडी गमावून 322 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली. प्रत्युत्तरात 323 धावांचं लक्ष्य गाठताना, मुसळधार पावसामुळं खेळ थांबवण्यात आला तेव्हा दक्षिण आफ्रिका 28 षटकांत 4 गडी गमावून केवळ 145 धावाच करु शकला आणि ऑस्ट्रेलियाला विजेता घोषित करण्यात आलं.
A strong performance with the bat sets up an ODI win for Australia in Potchefstroom 🙌— ICC (@ICC) September 30, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/bDnuVnK3Co pic.twitter.com/foHr5BFprG
कांगारुंची आक्रमक सुरुवात : नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शनं डावाला आक्रमक सुरुवात करुन दिली. अष्टपैलू मार्शनं दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध, विशेषतः लेग साइडला, शानदार फटकेबाजी केली. त्यानं आपल्या 42 चेंडूंच्या खेळीत 7 चौकार आणि 1 षटकारासह 56 धावा केल्या. मात्र, दुसरा सलामीवीर, ट्रॅव्हिस हेड, कॉर्बिन बॉशच्या गोलंदाजीवर 24 धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर 14व्या षटकात ब्योर्न फॉर्च्युनच्या गोलंदाजीवर मार्श पायचीत (LBW) झाला.
ॲलेक्स कॅरीनं सावरला डाव : 17 षटकांत 118 धावांत तीन गडी गमावल्यानंतर, यष्टीरक्षक-फलंदाज ॲलेक्स कॅरीनं ऑस्ट्रेलियाचा डाव सावरला. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वनडे सामन्यांमध्ये अर्धशतक न झळकावलेल्या कॅरीला सुरुवातीला स्थिरावण्यासाठी वेळ लागला, पण मधल्या षटकांमध्ये त्यानं वेगानं धावा केल्या. त्यानं ऑलिव्हर पीक (48 धावा) सोबत चौथ्या विकेटसाठी 73 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. कॅरीनं 68 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि अखेरीस 46 व्या षटकात 74 धावांवर तो बाद झाला. मॅट रेनशॉ आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांनीही उपयुक्त योगदान दिलं.
MATCH RESULT. 🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 30, 2026
Rain had the final say as Australia win the third ODI by 45 runs (DLS). 🌧️
The series ends with #TheProteas taking it 2–1. 🇿🇦
Not the finish we wanted but we take the series and move forward. 💪 Now, we turn our attention to the Test series.#Unbreakable pic.twitter.com/ueX7eb9tuK
बॉशची जबरदस्त गोलंदाजी : अष्टपैलू कॉर्बिन बॉश दक्षिण आफ्रिकेसाठी सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. बॉशनं आपल्या नऊ षटकांच्या स्पेलमध्ये 60 धावांत चार महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. त्यानं ॲलेक्स कॅरी आणि कॅमेरॉन ग्रीनसारख्या आधीच स्थिरावलेल्या धोकादायक फलंदाजांना बाद करुन ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या षटकांमध्ये मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखलं.
आफ्रिकेची निराशजनक सुरुवात : 323 धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना दक्षिण आफ्रिकेची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज झेवियर बार्टलेटनं आपल्या सुरुवातीच्या स्पेलमध्ये यजमानांना दोन धक्के दिले. त्यानं सलामीवीर क्विंटन डी कॉकला शून्यावर बाद केलं आणि त्यानंतर कर्णधार एडन मार्करामला 15 धावांवर असताना इनस्विंगरवर पायचीत केलं.
रिकेल्टननं केली अर्धशतकी खेळी : सुरुवातीला झालेल्या या धक्क्यांनंतरही, रायन रिकेल्टननं एक बाजू सांभाळत ऑस्ट्रेलियन फिरकी गोलंदाजांना तडाखा दिला आणि 48 चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केलं. मात्र, मधल्या षटकांमध्ये लेग-स्पिनर ॲडम झाम्पानं ऑस्ट्रेलियन संघाला सामन्यात परत आणलं. झाम्पाने मॅथ्यू ब्रीट्झकीला (25) फिरकी चेंडूवर यष्टीचीत केलं आणि दोन षटकांनंतर, त्यानं ट्रिस्टन स्टब्सला (14) गुगलीवर पायचीत केलं. झाम्पानं सहा षटकांत 34 धावांत दोन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले.
पावसामुळं थांबला खेळ : 125 धावांत चार गडी गमावल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेला एका मोठ्या भागीदारीची नितांत गरज होती. 28 षटकांत धावसंख्या 145/4 असताना मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली, तेव्हा रिकल्टन (81 चेंडूंत 71* धावा) आणि बॉश यांनी केवळ 20 धावा जोडल्या होत्या. खेळ थांबवण्यात आला तेव्हा दक्षिण आफ्रिका डकवर्थ-लुईस-स्टर्न नियमानुसार ठरवलेल्या पार स्कोअरपेक्षा खूपच मागे होती, त्यामुळं ऑस्ट्रेलियाला 45 धावांनी विजेता घोषित करण्यात आलं. जरी दक्षिण आफ्रिकेनं जोहान्सबर्गमध्ये वनडे मालिका आधीच जिंकली असली तरी, या विजयामुळं ऑस्ट्रेलियाला आगामी कसोटी मालिकेसाठी मोठा आत्मविश्वास मिळेल.
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