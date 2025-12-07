ETV Bharat / sports

इंग्लंडच्या बॅझबॉलचा वाजला बँडबाजा; 'पिंकबॉल' कसोटी जिंकत कांगारुंची मालिकेत 2-0 आघाडी

अ‍ॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा पराभव केला. या विजयासह ऑस्ट्रेलियानं 2-0 अशी आघाडी घेतली.

AUS vs ENG 2nd Test
'पिंकबॉल' कसोटी जिंकत कांगारुंची मालिकेत 2-0 आघाडी (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 3:37 PM IST

ब्रिस्बेन AUS vs ENG 2nd Test : 2025-26 च्या अ‍ॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं मिचेल स्टार्क आणि मायकेल नेसर यांच्या घातक गोलंदाजीच्या जोरावर इंग्लंडचा 8 विकेटनं पराभव केला. या विजयासह ऑस्ट्रेलियानं पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमधील हा सामना ब्रिस्बेनमधील गाबा इथं गुलाबी चेंडूनं दिवस-रात्र स्वरुपात खेळवण्यात आला. गुलाबी चेंडूच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं.

ऑस्ट्रेलियासमोर नाममात्र लक्ष्य : गाबा कसोटीच्या चौथ्या दिवशी इंग्लंडनं नाममात्र 65 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होते, जे यजमानांनी केवळ 2 विकेट गमावून साध्य केलं. चौथ्या डावात लक्ष्याचा पाठलाग करताना, ट्रॅव्हिस हेडनं 22 धावा केल्या पण सामना पूर्ण करु शकला नाही. मात्र कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ आणि जेक वेदरलँड यांनी एकत्रितपणे संघाची धावसंख्या 65 पर्यंत नेली आणि विजय निश्चित केला.

स्टार्क आणि नेसरची घातक गोलंदाजी : मिचेल स्टार्क आणि मायकेल नेसर हे इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या अ‍ॅशेस कसोटीचे स्टार होते. स्टार्क हा कांगारुंसाठी गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये एक उत्तम खेळाडू होता. स्टार्कनं दोन्ही डावात आठ विकेट्स घेतल्या, तर स्टार्कनं पहिल्या डावात फलंदाजीत 77 धावा करत त्याच्या संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. केवळ स्टार्कच नाही तर ऑस्ट्रेलियाच्या मायकेल नेसरनंही गुलाबी चेंडूनं इंग्लंडविरुद्ध जोरदार खेळ केला. मायकेल नेसरनं दुसऱ्या डावात 16.2 षटकांत 42 धावा देत 5 विकेट्स घेतल्या. यामुळं इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावात फक्त 241 धावाच झाल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला एक माफक लक्ष्य मिळालं.

इंग्लंडचा नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय : या सामन्याबाबत, इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा संघ 334 धावांवर गारद झाला. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियानं 511 धावा केल्या आणि पाहुण्या संघावर 177 धावांची आघाडी घेतली. दुसऱ्या डावातही इंग्लंडची परिस्थिती बिकट झाली. त्यांना दुसऱ्या डावात फक्त 241 धावाच करता आल्या. पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियापेक्षा 177 धावांनी पिछाडीवर असलेल्या इंग्लंडनं यजमान संघासमोर फक्त 65 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, जे त्यांनी सहज साध्य केलं.

