बॅझबॉलचा 'बँडबाजा'; ऑस्ट्रेलिया बनला 'अॅशेस'चा बादशाह, 4-1 नं मालिका विजय
सिडनी इथं खेळल्या गेलेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या अॅशेस कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं इंग्लंडला पाच विकेट्सनं पराभूत केलं आहे.
Published : January 8, 2026 at 9:15 AM IST
सिडनी AUS vs ENG 5th Ashes : स्टीव्ह स्मिथच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडचा 5 विकेट्सने पराभव केला. या विजयासह ऑस्ट्रेलियानं प्रतिष्ठित अॅशेस मालिका 4-1 अशी जिंकली. सिडनी इथं झालेल्या पाचव्या अॅशेस कसोटी सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी यजमान संघानं दमदार सुरुवात केली. ट्रॅव्हिस हेडनं 29 आणि जेक वेदरलँडनं 34 धावा केल्या. जेकब बेथेलच्या 154 धावांच्या खेळीमुळं इंग्लंड दुसऱ्या डावात 342 धावांवर मर्यादित राहिला आणि ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी 160 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. यजमान संघानं हे लक्ष्य पाच गड्यांच्या मोबदल्यात गाठलं आणि सिडनी कसोटीत दणदणीत विजय मिळवला.
Australia close out the Ashes as 4-1 winners and claim 12 #WTC27 points 👏#AUSvENG 📲 https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/WWLqIzqlxa— ICC (@ICC) January 8, 2026
ऑस्ट्रेलियानं जिंकली सिडनी कसोटी : युवा अष्टपैलू जेकब बेथेलच्या पहिल्या कसोटी शतकामुळं इंग्लंड अॅशेस मालिकेतील पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्याच्या पाचव्या दिवसापर्यंत पोहोचला. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) इथं खेळल्या गेलेल्या सामन्याच्या पाचव्या दिवशी, इंग्लंडचा दुसरा डाव 342 धावांवर मर्यादित राहिला, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियासमोर विजयासाठी 160 धावांचं लक्ष्य होते, जे कांगारुंनी 31.2 षटकांत 5 गडी गमावून पूर्ण केलं. कांगारुंसाठी दुसऱ्या डावात मार्नस लाबुशेननं सर्वाधिक (37) धावा केल्या. कॅमेरॉन ग्रीन 22 आणि अॅलेक्स कॅरी 16 धावांवर नाबाद राहिले.
Australia win the fifth and final Ashes Test by five wickets. pic.twitter.com/tI2I80cdFS— England Cricket (@englandcricket) January 8, 2026
जेकेब बेथेलचं शानदार शतक : तत्पुर्वी सामन्याच्या पाचव्या दिवसाच्या खेळाच्या पहिल्या सत्रात, बार्बाडोसमध्ये जन्मलेल्या 22 वर्षीय बेथेलनं त्याच्या कसोटी कारकिर्दीत उल्लेखनीय संयम आणि परिपक्वता दाखवली आणि 154 धावा केल्या. त्याच्या डावात 15 चौकारांचा समावेश होता. बेथेल व्यतिरिक्त, हॅरी ब्रूक (42) आणि जेमी स्मिथ (26) देखील बाद झाले. दरम्यान, ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर आणि मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियासाठी खरे हिरो म्हणून उदयास आले. दुसऱ्या डावात दोघांनीही प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या, तर बोलँडनं दोन विकेट घेतल्या. नेसरनंही एक विकेट घेतली.
सिडनी कसोटीत काय झालं : सिडनी कसोटीत इंग्लंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा संघ पहिल्या डावात 384 धावांवर सर्वबाद झाला. जो रुटनं 160 आणि हॅरी ब्रुकनं 84 धावा केल्या. प्रत्युत्तरादाखल, ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव ट्रॅव्हिस हेड (169) आणि स्टीव्ह स्मिथच्या शतकांनी बळकावला. स्मिथनं 138 धावा केल्या, जे त्याचं 37 वं कसोटी शतक आणि अॅशेसमधील 13 वं शतक ठरलं. यासह, तो कसोटी शतकांच्या यादीत सहाव्या स्थानावर पोहोचला. ब्यू वेबस्टरनंही नाबाद 71 धावा केल्या, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियन संघाला 567 धावा करण्यात मदत झाली आणि इंग्लंडवर 183 धावांची आघाडी मिळवली.
Australia wrap up the #Ashes in dramatic fashion at the SCG.— cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2026
Match report: https://t.co/5WP1wwsFLx pic.twitter.com/crUhlgUzzU
ऑस्ट्रेलियचा 4-1 नं मालिका विजय : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघानं पाच सामन्यांची अॅशेस मालिका 4-1 अशी जिंकली आहे. ऑस्ट्रेलियन संघानं पर्थमधील पहिली कसोटी 8 विकेटनं जिंकली. यजमान संघानं ब्रिस्बेन (गॅबा) इथं झालेला दुसरा कसोटी सामनाही 8 विकेटनं जिंकला. ऑस्ट्रेलियानं अॅडलेडमधील ओव्हल इथं खेळली गेलेली तिसरी कसोटी 82 धावांनी जिंकली. इंग्लंडनं चौथ्या कसोटीत (बॉक्सिंग डे) पुनरागमन करत 4 विकेट्सनं विजय मिळवला. अखेर, ऑस्ट्रेलियानं सिडनी कसोटी जिंकली आणि मालिका 4-1 अशी जिंकली.
हेही वाचा :