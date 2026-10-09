33 चेंडूत 0 धावा! 10 वर्षांनंतर संघात पुनरागमन झालं मात्र नावावर झाला नकोसा रेकॉर्ड
ऑस्ट्रेलियाचा 34 वर्षीय फलंदाज निक मॅडिसननं दीर्घ कालावधीनंतर कसोटी संघात नाट्यमय पुनरागमन केलं, परंतु त्याचं मैदानातील पुनरागमन निराशाजनक ठरलं.
Published : October 9, 2026 at 3:26 PM IST
डरबन Nic Maddinson : ऑस्ट्रेलियाचा 34 वर्षीय फलंदाज निक मॅडिसननं दीर्घ कालावधीनंतर कसोटी संघात नाट्यमय पुनरागमन केलं, परंतु त्याचं मैदानातील पुनरागमन निराशाजनक ठरलं. डरबन इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत मॅडिसनला डावाची सुरुवात करण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, 33 चेंडू खेळल्यानंतर मार्को जॅनसेनच्या गोलंदाजीवर तो त्रिफळाचीत झाला आणि एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतला, त्यामुळं त्याचं हे स्फोटक पुनरागमन निराशाजनक ठरलं.
A 33 ball duck for Nic Maddinson. 😂😂 https://t.co/S6vTbygQ4h— Faiz Fazel (@theFaizFazel) October 9, 2026
पूर्वी संघात नव्हता समावेश : मॅडिसनचा ऑस्ट्रेलियन संघात समावेश होणं हे एक मोठं आश्चर्य होतं, कारण दौऱ्यासाठी निवडलेल्या सुरुवातीच्या संघात त्याचा समावेश नव्हता. यष्टीरक्षक-फलंदाज जोश इंग्लिसचं बोट फ्रॅक्चर झाल्यानंतर राखीव खेळाडू म्हणून मॅडिसनला संघात स्थान देण्यात आलं होतं. या सामन्यात, या डावखुऱ्या फलंदाजाला ट्रॅव्हिस हेडसोबत डावाची सुरुवात करण्यासाठी पाठवण्यात आलं, तर कॅमेरॉन ग्रीनच्या जागी मॅथ्यू रेनशॉला मधल्या फळीत पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी पाठवण्यात आलं.
कर्करोगाशी झुंज दिल्यानंतर संघात पुनरागमन : मार्च 2025 पासून एकही प्रथम-श्रेणी सामना न खेळलेल्या मॅडिसननं संघात केलेलं हे पुनरागमन खूपच भावनिक होतं. डिसेंबर 2018 ते मार्च 2024 दरम्यान शेफिल्ड शील्डमध्ये 52.37 ची सरासरी राखणाऱ्या मॅडिसनसाठी 2024-25 चा हंगाम कठीण होता, कारण त्याला कर्करोगाचं निदान झालं होतं. कर्करोगावरील लढाई जिंकल्यानंतर त्याचे कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन हे त्याच्या यशाचं प्रतीक आहे.
10 वर्षांनंतर संघात पुनरागमन : यापूर्वी त्यानं 2016 मध्ये मधल्या फळीतील फलंदाज म्हणून ऑस्ट्रेलियासाठी तीन कसोटी सामने खेळले होते. विशेष म्हणजे, मॅडिसननं ॲडलेडमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मॅथ्यू रेनशॉसोबत एकाच सामन्यात कसोटी पदार्पण केलं होतं. 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर, त्याच प्रतिस्पर्धी, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पुन्हा मैदानात उतरणं, हे त्याच्या कारकिर्दीतील एक नवीन आणि रंजक वळण ठरलं आहे.
NIC MADDINSON 'S FIRST INNINGS v SA: Runs - 0. Balls - 33. Minutes - 49. A DUCK TO FORGET FOR NIC MADDINSON. 😳 https://t.co/ux7rZd3p9D— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) October 9, 2026
पॅट कमिन्सचं पुनरागमन : या सामन्यासाठी ऑस्ट्रेलियन संघात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. पॅट कमिन्स संघाचं नेतृत्व करेल, तर फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही आक्रमणांमध्ये अनुभवी खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे.
पहिल्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग इलेव्हन : ट्रॅव्हिस हेड, निक मॅडिसन, मार्नस लॅबुशेन, स्टीव्ह स्मिथ, मॅथ्यू रेनशॉ, ॲलेक्स कॅरी (यष्टीरक्षक), ब्यू वेबस्टर, पॅट कमिन्स (कर्णधार), मिचेल स्टार्क, नॅथन लायन, जोश हेझलवूड.
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