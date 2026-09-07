8 वर्षांनंतर होणाऱ्या मालिकेसाठी संघाची घोषणा; 'सँडपेपर गेट कांड' संघाचा भाग असणाऱ्या 5 खेळाडूंना टीममध्ये स्थान
ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे.
Published : September 7, 2026 at 10:55 AM IST
सिडनी Australia Squad for SA Test : ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी आपला संघ जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे कांगारु संघ 2018 नंतर प्रथमच दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर जात आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन कसोटी सामन्यांची मालिका ऑक्टोबरमध्ये खेळवली जाईल. ऑस्ट्रेलियानं खराब फॉर्ममध्ये असलेल्या मार्नस लॅबुशेनचा आपल्या संघात समावेश केला आहे.
The Australian group named to travel to South Africa for vital #WTC27 points 📝— ICC (@ICC) September 7, 2026
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संघात कोणतेही मोठे बदल नाही : गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश संघातील मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सुटल्यानंतर लॅबुशेनची संघात स्थान मिळण्याची शक्यता कमी वाटत होती, परंतु निवड समितीनं कोणतेही मोठे बदल करण्याचं टाळलं आहे. कूपर कॉनोली, मॅथ्यू कुहनेमन आणि मायकल नेसर यांचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे.
सँडपेपर गेट प्रकरणानंतर ऑस्ट्रेलियाची दक्षिण आफ्रिकेत पहिली मालिका : सँडपेपर गेट प्रकरणानंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ प्रथमच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेत कसोटी मालिका खेळणार आहे. मागिल मालिकेत 2018 मध्ये जेव्हा ऑस्ट्रेलियन संघानं दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला होता, तेव्हा बॉल टँपरिंग प्रकरणामुळं जागतिक क्रिकेट हादरलं होतं. ऑस्ट्रेलियाच्या सध्याच्या संघात 2018 च्या वादग्रस्त सँडपेपर गेट संघाचा भाग असलेले पाच खेळाडू आहेत. यामध्ये पॅट कमिन्स, जोश हेझलवूड, स्टीव्ह स्मिथ, मिचेल स्टार्क आणि मॅथ्यू रेनशॉ यांचा समावेश आहे. बॉल टँपरिंग प्रकरणानंतर डेव्हिड वॉर्नर आणि कॅमेरॉन बँक्रॉफ्ट यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
Australia's Test squad for their first visit to South Africa since 2018— cricket.com.au (@cricketcomau) September 7, 2026
More: https://t.co/Fk4ey7IJHV | #SAvAUS pic.twitter.com/URseram3zI
दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील कसोटी सामन्यांचं वेळापत्रक : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला कसोटी सामना 9 ऑक्टोबर रोजी सुरु होईल. त्यापूर्वी, दोन्ही संघ दोन दिवसीय सराव सामना खेळतील. पहिला कसोटी सामना डर्बनमधील किंग्समीड स्टेडियमवर खेळवला जाईल. दुसरा कसोटी सामना 18 ते 22 ऑक्टोबर दरम्यान सेंट जॉर्ज पार्क इथं, आणि तिसरा कसोटी सामना 27 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान केप टाऊनमधील न्यूलँड्स इथं खेळवला जाईल. कसोटी मालिकेपूर्वी दोन्ही संघांमध्ये तीन वनडे सामन्यांची मालिकाही खेळवली जाईल.
ऑस्ट्रेलियाचा कसोटी संघ : पॅट कमिन्स (कर्णधार), स्कॉट बोलँड, ॲलेक्स कॅरी, कूपर कॉनोली, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुनेमन, मार्नस लॅबुशेन, नॅथन लायन, मायकल नेसर, मॅथ्यू रेनशॉ, स्टीव्ह स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर.
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