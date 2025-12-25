'बॉक्सिंग डे' कसोटीसाठी कांगारुंची 'प्लेइंग 12' जाहीर; पुन्हा बदलला संघाचा कर्णधार
अॅशेस मालिकेतील चौथी कसोटी 26 डिसेंबरपासून सुरु होत आहे. इंग्लंडनं या सामन्यासाठी प्लेइंग 11ची घोषणा केली आहे, परंतु ऑस्ट्रेलियानं अद्याप प्लेइंग 11 जाहीर केली नाही.
Published : December 25, 2025 at 9:19 AM IST
मेलबर्न Boxing Day Test AUS vs ENG : बॉक्सिंग डे कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करण्यासाठी स्टीव्ह स्मिथ पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचं घोषित करण्यात आलं आहे. आजारातून पूर्णपणे बरा झाल्यानंतर, स्मिथ चौथ्या अॅशेस कसोटीत संघाचं नेतृत्व करेल. मात्र, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डानं स्पष्ट केलं आहे की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) इथं खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा सामन्याच्या सकाळी खेळपट्टीची पाहणी केल्यानंतरच केली जाईल. अॅशेस मालिका आधीच जिंकलेल्या ऑस्ट्रेलियाला बॉक्सिंग डे कसोटीसाठी नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स आणि जखमी ऑफ स्पिनर नॅथन लायन यांच्याशिवाय खेळावं लागेल. संघ व्यवस्थापन परिस्थितीनुसार संयोजन ठरवू इच्छिते.
JUST IN: Australia want another look at the MCG pitch before settling on the make-up of their all-pace attack for the Boxing Day Test #Ashes— cricket.com.au (@cricketcomau) December 24, 2025
Details 👇 https://t.co/C9ZubQyXey
पिच बघितल्यानंतर जाहीर होणार प्लेइंग 11 : अंतिम सराव सत्रानंतर माध्यमांशी बोलताना स्मिथ म्हणाला की निवडकर्त्यांना खेळपट्टीची बारकाईनं तपासणी केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. स्मिथच्या मते, खेळपट्टीवर सुमारे 10 मिमी गवत आहे आणि पृष्ठभाग बराच हिरवा दिसत आहे, ज्यामुळं वेगवान गोलंदाजांना मदत होण्याची अपेक्षा आहे. निवडकर्त्यांना उद्या सकाळी पुन्हा एमसीजीच्या गवताळ खेळपट्टीची पाहणी करुन त्यांच्या वेगवान आक्रमणाला अंतिम रूप द्यायचं आहे.
फलंदाजीच्या क्रमवारीत बदल : या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाला तज्ज्ञ फिरकी गोलंदाजीशिवाय खेळावं लागणार आहे, ज्यामुळं टॉड मर्फीच्या घरच्या मैदानावर बॉक्सिंग डे कसोटी खेळण्याच्या आशा धोक्यात येतील. दरम्यान, ब्रेंडन डॉगेट, मायकेल नेसर आणि झाय रिचर्डसन हे दोन वेगवान गोलंदाजी जागांसाठी स्पर्धा करत आहेत. हे खेळाडू मिशेल स्टार्क आणि स्कॉट बोलँड यांच्यासोबत खेळू शकतात. दीर्घकाळापासून पुनरागमन करणारा झाय रिचर्डसन जवळजवळ चार वर्षांत आपला पहिला कसोटी सामना खेळण्याच्या जवळ आहे. कर्णधार स्मिथनं रिचर्डसनचं कौतुक करताना म्हटलं की त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. स्मिथनंही पुष्टी केली की 12 जणांचा संघ अंतिम झाला आहे, तर अंतिम खेळपट्टी तपासणीनंतर अंतिम प्लेइंग इलेव्हन निवडला जाईल.
Australia have announced the 12 players for their Boxing Day Test 🎁 #Ashes— Cricbuzz (@cricbuzz) December 25, 2025
⚡Usman Khawaja to bat at No. 5
⚡Cameron Green to bat at No. 7 for the first time in his career
⚡Jhye Richardson returns
⚡It is between Brendan Doggett and Michael Neser for the 11th spot
❌ Todd… pic.twitter.com/zpsBBmPgbk
ख्वाजा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल : स्मिथच्या पुनरागमनामुळं फलंदाजी क्रमातही थोडासा फेरबदल होईल. जोश इंगलिस संघाबाहेर असेल, तर उस्मान ख्वाजानं तिसऱ्या कसोटीत 82 आणि 40 धावा काढल्यानंतर आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. या सामन्यात ख्वाजा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, जवळजवळ चार वर्षांनी या स्थानावर परतला आहे. अॅशेस मालिकेत त्यानं या स्थानावर दोन शतकं झळकावली. ऑस्ट्रेलियाचा संघ ट्रॅव्हिस हेड आणि जेक वेदरल्ड यांच्या सलामी जोडीला कायम ठेवण्याचा मानस आहे. हेडनं मागील कसोटीत मालिकेतील दुसरं शतक झळकावलं. 106 आणि 72 धावांच्या सामन्यात विजयी खेळी केल्यानंतर अॅलेक्स केरी सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करत राहील, तर कॅमेरॉन ग्रीन सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल.
- चौथ्या कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ : ट्रॅव्हिस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), उस्मान ख्वाजा, अॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलँड, ब्रेंडन डॉगेट, मायकेल नेसर, झाय रिचर्डसन.
- चौथ्या कसोटीसाठी इंग्लंडची प्लेइंग 11 : झॅक क्रॉली, बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कर्णधार), जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), विल जॅक्स, गस अॅटकिन्सन, ब्रायडन कार्स, जोश टंग.
