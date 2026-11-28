577 विकेट घेणाऱ्याला संघातून वगळलं! कसोटी मालिकेसाठी संघाची घोषणा, दोन नव्या खेळाडूंची निवड
न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. बोर्डानं दोन नव्या खेळाडूंना संघात स्थान दिलं आहे.
Published : November 28, 2026 at 9:55 AM IST
सिडनी Squad for New Zealand Test : न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या भारताविरुद्ध कसोटी मालिका खेळत आहे. यानंतर कीवी संघ ऑस्ट्रेलियाचा दौरा करणार आहे. दोन्ही देशांदरम्यान चार सामन्यांची कसोटी मालिका 9 डिसेंबर रोजी सुरु होईल. या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. जॅक क्लेटन आणि कोरी रोचिओली यांचा कसोटी संघात पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. सध्या संघात 13 खेळाडूंचा समावेश आहे. शेफिल्ड शील्डच्या सहाव्या फेरीनंतर आणखी एका खेळाडूची घोषणा केली जाईल.
शेफिल्ड शील्डमध्ये जॅक क्लेटनची चमक : पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखाली शेफिल्ड शील्डमधील प्रभावी कामगिरीबद्दल क्लेटनला पुरस्कार मिळाला आहे. क्वीन्सलँडच्या या 27 वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजानं या हंगामात नऊ डावांमध्ये 74.83 च्या सरासरीनं 449 धावा केल्या आहेत. त्यानं एक शतक आणि चार अर्धशतकं झळकावली आहेत. क्लेटननं आतापर्यंत प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये 40.17 च्या सरासरीनं 2732 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर सात शतकं आणि 16 अर्धशतकं आहेत.
Introducing our NRMA Insurance Men’s Test squad to take on New Zealand this summer 👊 NB: One player will be added to the squad following round six of the Sheffield Shield. https://t.co/tMPM4iPy6y— Cricket Australia (@CricketAus) November 27, 2026
रोचिओलीच्या नावावर 205 बळी : वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाचा ऑफ-स्पिनर रोचिओली याला देशांतर्गत क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळं संघात स्थान मिळालं आहे. त्यानं या मोसमात शेफिल्ड शील्डमध्ये 33.88 च्या सरासरीनं 18 बळी घेतले. 29 वर्षीय रोचिओलीनं 59 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये एकूण 205 बळी घेतले आहेत. एका डावात सहा वेळा पाच बळी घेण्याचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे.
नॅथन लायनला संघातून वगळलं : संघाचा प्रमुख फिरकी गोलंदाज, नॅथन लायन याला वगळण्यात आलं आहे. त्याच्या नावावर 577 कसोटी बळी आहेत. लायननं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन कसोटी सामने खेळले, ज्यात त्यानं 43.66 च्या सरासरीनं सहा बळी घेतले. ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य निवडकर्ता, जॉर्ज बेली म्हणाले, "अलीकडच्या सामन्यांमध्ये नॅथननं गोलंदाजीने आम्हाला अपेक्षित असलेला प्रभाव पाडला नाही. आम्हाला हे देखील माहित आहे की त्याचा विक्रम उत्कृष्ट आहे आणि त्याचा अनुभव, ज्ञान आणि कौशल्यं भविष्यात आमच्या संघासाठी खूप उपयुक्त ठरु शकतात."
JUST IN: Fresh faces in line for Test debut with Lyon bombshell confirmed. Full story: https://t.co/pG5drytpEf https://t.co/8LciKaZvKq— cricket.com.au (@cricketcomau) November 27, 2026
दरम्यान मार्नस लॅबुशेन, ब्यू वेबस्टर, कूपर कॉनोली आणि मॅथ्यू कुनेमन यांनाही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या कसोटीसाठीच्या संघातून वगळण्यात आलं आहे. अंतिम सामन्यापूर्वी मुक्त करण्यात आलेले निक मॅडिसन आणि सॅम हार्पर संघात परतलेले नाहीत. लॅबुशेननं दक्षिण आफ्रिका मालिकेत सहा डावांमध्ये 131 धावा केल्या होत्या.
न्यूझीलंड दोऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ : पॅट कमिंस (कर्णधार), स्कॉट बोलंड, ॲलेक्स कॅरी, जॅक क्लेटन, कॅमरुन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रॅविस हेड, जोश इंग्लिस, माइकल नेसर, मॅथ्यू रेनशॉ, कोरी रोचिसिओली, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क.
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