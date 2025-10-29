AUS vs IND मध्ये रंगणार टी-20 युद्ध; कॅनबेरामध्ये टीम इंडिया करणार बदलापूरा? Live मॅच कशी पाहणार?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात आजपासून पाच सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु होणार आहे. टीम इंडिया ही मालिका जिंकत वनडे मालिकेचा पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल.
Published : October 29, 2025 at 9:42 AM IST
कॅनबेरा AUS vs IND 1st T20I Live : भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय क्रिकेट संघात पाच सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज 29 ऑक्टोबर रोजी कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता खेळवला जाईल.
वनडे मालिकेतील पराभवाचा बदला घेणार : टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिका नुकतीच संपली. ऑस्ट्रेलियानं वनडे मालिका 2-1 नं जिंकली. वनडे मालिकेनंतर, टीम इंडिया आता ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी-20 मालिका खेळणार आहे. ही पाच सामन्यांची मालिका 29 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान चालेल. या मालिकेत सूर्यकुमार यादव टीम इंडियाचं नेतृत्व करेल, तर मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करेल.
दोन्ही संघात दिग्गज खेळाडूंचा भरणा : कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडिया मालिकेची सुरुवात नव्या उत्साहानं आणि विजयानं करण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे, मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलिया मायदेशात विजय मिळविण्यासाठी उत्सुक असेल. टीम इंडिया शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा या सलामी जोडीकडून चांगली सुरुवात करण्याची अपेक्षा करेल. त्याचप्रमाणे कर्णधार सूर्यकुमार देखील मोठी खेळी करण्याचा प्रयत्न करेल. गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांच्याकडून चांगली कामगिरी अपेक्षित असेल, तर वरुण चक्रवर्ती याच्याकडे फिरकी विभागाची जबाबदारी असेल. ऑस्ट्रेलियाला त्यांचा कर्णधार मिचेल मार्श आणि सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड यांच्याकडून दमदार खेळीची अपेक्षा असेल. त्याचप्रमाणे मॅथ्यू शॉर्ट आणि यष्टीरक्षक जोश इंग्लिश यांच्याकडून उत्कृष्ट फलंदाजी कामगिरीची अपेक्षा असेल. जोश हेझलवूड आणि झेवियर बार्टलेट गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : जर आपण टी-20 मध्ये दोन्ही संघांच्या हेड-टू-हेड रेकॉर्डवर नजर टाकली तर भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियावर वर्चस्व गाजवत असल्याचं दिसून येतं. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एकूण 32 सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात भारतीय संघानं 20 सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियानं 11 सामने जिंकले आहेत. शिवाय, एक सामना अनिर्णित राहिला. शिवाय, दोन्ही संघांच्या घरच्या मैदानावरील निकालांचा विचार करता, इथंही भारताचा वरचष्मा असल्याचे दिसून येते. भारतीय संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर 10 सामने जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियानं घरच्या मैदानावर सात सामने जिंकले आहेत आणि भारताविरुद्ध पाच सामने गमावले आहेत.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी-20 मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला टी-20 सामना : 29 ऑक्टोबर (कॅनबेरा)
- दुसरा टी-20 सामना : 31 ऑक्टोबर (मेलबर्न)
- तिसरा टी-20 सामना : 2 नोव्हेंबर (होबार्ट)
- चौथा टी-20 सामना : 6 नोव्हेंबर (गोल्ड कोस्ट)
- पाचवा टी-20 सामना : 8 नोव्हेंबर (ब्रिस्बेन)
खेळपट्टी कशी असेल : मनुका ओव्हल स्टेडियमवरील खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हाय स्कोअरिंग सामना पाहायसा मिळू शकते. ही सपाट खेळपट्टी आहे ज्यामध्ये काही उसळी आहे, ज्यामुळं फलंदाजांना फलंदाजी करणं सोपं होतं. मनुका ओव्हलमध्ये फिरकी गोलंदाज देखील उपलब्ध आहेत. टीम इंडियाकडे मजबूत फिरकी आक्रमण आहे आणि मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी ते याचा फायदा घेऊ शकतात. चांगली कामगिरी करण्यासाठी गोलंदाजांना मागील सामन्यापेक्षा लक्षणीय सुधारणा करावी लागेल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला टी-20 सामना कधी आणि कुठं खेळवला जाईल?
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज 29 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना कॅनबेरा येथील मनुका ओव्हल स्टेडियमवर दुपारी 1:45 वाजता सुरु होईल. याचा टॉस दुपारी 1:15 वाजता भारतीय प्रमाणवेळेनुसार होईल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिल्या टी-20 सामना कुठं आणि कसा पाहायचा?
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेचे अधिकृत प्रसारण हक्क जिओस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. चाहते स्टार स्पोर्ट्स आणि स्पोर्ट्स18 चॅनेलवर विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात. याव्यतिरिक्त, जिओस्टार नेटवर्ककडे डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार आहेत, भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचं थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
टी-20 मालिकेसाठी दोन्ही संघ :
भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग आणि वॉशिंग्टन सुंदर.
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), शॉन अॅबॉट (1-3 सामने), महली बियर्डमन (3-5 सामने), बेन द्वारशुइस (4-5 सामने), नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड (1-2 सामने), ग्लेन मॅक्सवेल (3-5 सामने), टिम डेव्हिड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (यष्टीरक्षक), मॅथ्यू शॉर्ट, झेवियर बार्टलेट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा आणि तनवीर संघा.
