गाबा कसोटीत ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावात 500 पार धावा; एकाही फलंदाजानं झळकावलं नाही शतक
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात गॅबा इथं दुसरा कसोटी सामना खेळला जात आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियानं पहिल्या डावात 511 धावा केल्या.
Published : December 6, 2025 at 5:05 PM IST
ब्रिस्बेन AUS vs ENG 2nd Test : प्रतिष्ठित अॅशेस मालिकेतील दुसरा कसोटी सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात ब्रिस्बेनमधील द गाबा स्टेडियमवर खेळला जात आहे. इंग्लंडच्या पहिल्या डावातील 334 धावांच्या प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियानं 500 पेक्षा जास्त धावा करुन सामन्यावर मजबूत पकड निर्माण केली आहे. सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, ऑस्ट्रेलियन संघ 117.3 षटकांत 511 धावांवर सर्वबाद झाला, ज्यामुळं संघाला इंग्लंडवर 177 धावांची आघाडी मिळाली.
Australia have a mighty first-innings lead and will have a new pink ball under the lights, England’s Ashes hopes seem to be fading fast... #AUSvENG #Ashes pic.twitter.com/n025qCZ1tk— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 6, 2025
गॅबा कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची आघाडी : ऑस्ट्रेलियानं तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाची सुरुवात 378/6 या धावसंख्येनं केली. पहिल्या सत्रात कांगारुंना धक्का बसला, परंतु मिचेल स्टार्कनं डाव सावरला आणि शानदार अर्धशतक झळकावलं, ज्यामुळं संघाची धावसंख्या 500 च्या पुढं गेली. पहिल्या डावात ऑस्ट्रेलियाकडून स्टार्कनं सर्वाधिक 77 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय, जेक वेदरल्डनं 72, मार्नस लॅबुशानेनं 65 आणि अॅलेक्स कॅरीनं ६३ धावा केल्या.
पाच ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांची अर्धशतकं : दरम्यान, स्टीव्ह स्मिथनं 61 धावा आणि कॅमेरॉन ग्रीननं 45 धावा केल्या. ट्रॅव्हिस हेडला फक्त 33 धावा आणि जोश इंग्लिशला 23 धावा करता आल्या. जवळजवळ प्रत्येक ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी केलेल्या खेळीनं पहिल्या डावात संघात 511 धावा केल्या आणि 177 धावांची आघाडी घेतली. पाच ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांनी अर्धशतकं झळकावली, परंतु एकही शतक झळकावू शकला नाही.
A superb innings from Mitchell Starc comes to an end 🙌— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 6, 2025
Truly making these Ashes his own 🔥 pic.twitter.com/fHwqgT46u4
वयक्तिक शतकाशिवाय सर्वाधिक सांघिक धावसंख्या :
531 श्रीलंका विरुद्ध बांगलादेश, चितगाव 2024
524 भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, कानपूर 1976
520 ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वेस्ट इंडिज, पर्थ 2009
517 दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, अॅडलेड 1998
511 ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड, ब्रिस्बेन 2025*
500 पाकिस्तान विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न 1989
कार्स आणि स्टोक्स यांनी घेतल्या 7 विकेट्स : पहिल्या डावात इंग्लंडकडून ब्रायडन कार्स आणि बेन स्टोक्स यांनी चांगली गोलंदाजी केली. कार्सन सर्वात यशस्वी गोलंदाज होता, त्यानं चार विकेट्स घेतल्या. स्टोक्सनंही तीन विकेट्स घेतल्या आणि मधल्या षटकांमध्ये दबाव निर्माण केला. जोफ्रा आर्चर आणि गस अॅटकिन्सन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली, तर विल जॅक्सनं ऑस्ट्रेलियन डावाच्या समाप्तीमध्ये एक विकेट घेतली.
