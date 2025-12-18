ETV Bharat / sports

AUS vs ENG: एका ओव्हमध्ये 2 विकेट घेत नाथन लायननं दिग्गजाला टाकलं मागे; कसोटी क्रिकेटमध्ये गाठला महत्त्वाचा टप्पा

अ‍ॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी नाथन लायननं एक उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यानं एकाच षटकात दोन विकेट घेत नवा विक्रम प्रस्थापित केला.

Nathan Lyon Record
नाथन लायन (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 11:43 AM IST

अ‍ॅडलेड Nathan Lyon Record : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात अ‍ॅडलेड इथं सुरू असलेल्या अ‍ॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, नाथन लायननं इंग्लंडच्या दोन फलंदाजांना बाद करुन कसोटी क्रिकेटमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. ग्लेन मॅकग्रासारख्या दिग्गज गोलंदाजाला मागे टाकण्याचा पराक्रम लायननं केला आहे.

लायननं पहिल्याच षटकात घेतल्या दोन विकेट : खरं तर, अ‍ॅडलेड कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 371 धावांवर संपला. प्रत्युत्तरादाखल इंग्लंडचा डाव निराशाजनक झाला. इंग्लंडला 37 धावांवर पहिला धक्का बसला. कर्णधार पॅट कमिन्सनं सलामीवीर झॅक क्रॉलीला बाद करुन ऑस्ट्रेलियाला पहिलं यश मिळवून दिलं. त्यानंतर नाथन लायननं चेंडूनं उल्लेखनीय कामगिरी केली, त्याच्या पहिल्याच षटकात दोन विकेट घेतल्या आणि इंग्लंडच्या टॉप ऑर्डरला धक्का बसला.

ग्लेन मॅकग्राचा रेकॉर्ड तोडला : नॅथन लायननं आपला 141 वा कसोटी सामना खेळत असताना, षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर ऑली पोपला पहिला बळी घेतला. पोप फक्त तीन धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यानंतर षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर बेन डकेटला बाद करुन लायननं आपला डाव पूर्ण केला. डकेट 29 धावांवर बाद झाला. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज म्हणून लायननं दिग्गज गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राला मागं टाकलं. लायनच्या नावावर आता 564 विकेट्स आहेत, तर मॅकग्रानं 124 कसोटी सामन्यांच्या 243 डावात 563 विकेट्स घेतल्या होत्या. ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वाधिक कसोटी विकेट्सच्या बाबतीत नॅथन लायन आता फक्त दिग्गज फिरकी गोलंदाज शेन वॉर्नच्या मागे आहे. वॉर्नच्या नावावर 708 कसोटी विकेट्स आहेत.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारे ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज :

  • शेन वॉर्न - 708
  • नाथन लायन - 564*
  • ग्लेन मॅकग्रा - 563
  • मिशेल स्टार्क - 420*
  • डेनिस लिली - 355

कसोटीत सर्वाधिक विकेट सहावा गोलंदाज : मॅकग्रा ला मागे टाकून, नॅथन लायन कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा सहावा गोलंदाज बनला आहे. सर्वकालीन कसोटी विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत लायन आता फक्त मुथय्या मुरलीधरन, शेन वॉर्न, जेम्स अँडरसन, अनिल कुंबळे आणि स्टुअर्ट ब्रॉड यांच्या मागे आहे. लायनला आता स्टुअर्ट ब्रॉडला मागे टाकण्याची संधी आहे, परंतु त्यासाठी त्याला आणखी 41 विकेट्स घ्याव्या लागतील.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स :

800 - मुथय्या मुरलीधरन (श्रीलंका)

708 - शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)

704 - जेम्स अँडरसन (इंग्लंड)

619 - अनिल कुंबळे (भारत)

604 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लंड)

564* - नाथन लायन (ऑस्ट्रेलिया)

563 - ग्लेन मॅकग्रा (ऑस्ट्रेलिया)

