जॉन्सन-मेरेडिथचं वादळ! 'साहेबां'नी इतिहासात पहिल्यांदाच पाहिला 'असा' दिवस
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथ्या सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली.
Published : November 29, 2026 at 3:40 PM IST
सिडनी ENG vs AUS 4th T20I : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील चौथ्या सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा कर्णधार हॅरी ब्रुकचा निर्णय अंगलट आला. ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज स्पेन्सर जॉन्सन आणि रायली मेरेडिथ यांनी पॉवरप्लेमध्येच इंग्लंडच्या अव्वल फळीला उद्ध्वस्त केलं. इंग्लंडचे पहिले चार फलंदाज अवघ्या 32 धावांत बाद झाले आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात इंग्लंडनं एक लाजिरवाणा विक्रम नोंदवला.
We finish on 181 🤝 https://t.co/5nw1V9YHu1— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
जॉन्सन-मेरेडिथच्या वादळानं इंग्लंडची अव्वल फळी उध्वस्त : ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाजांच्या या जोडीनं पहिल्या पाच षटकांतच इंग्लिश फलंदाजांना गुडघे टेकायला लावले. डावाच्या दुसऱ्या षटकात, सॉल्टनं स्पेन्सर जॉन्सनच्या ऑफ स्टंपबाहेरील चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण जॅक एडवर्ड्सनं स्लिपमध्ये सोपा झेल घेतला, ज्यामुळं इंग्लंडची पहिली विकेट 7 धावांवर पडली. त्यानंतर, तिसऱ्या षटकात रायली मेरेडिथनं अनेउरिन डोनाल्डला बाद केलं. डोनाल्डनं लेग साइडला हवेत फटका मारला आणि जोएल डेव्हिसला सोपा झेल दिला.
यानंतर, चौथ्या षटकात, कर्णधार ब्रुकनं स्पेन्सर जॉन्सनच्या एका आखूड चेंडूवर पुल शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फसला आणि मिड-ऑनला उभ्या असलेल्या टिम डेव्हिडनं त्याचा झेल घेतला. इंग्लंडनं 28 धावांत आपली तिसरी विकेट गमावली. पाचव्या षटकात, रायली मेरेडिथनं टॉम बँटनला मिड-ऑफला उभ्या असलेल्या कर्णधार मिचेल मार्शकरवी झेलबाद केलं, ज्यामुळं इंग्लंडला चौथी विकेट मिळाली. यामुळं इंग्लंडनं आपले पहिले चार फलंदाज केवळ 32 धावांत गमावले.
Solid striking from Sam Curran 👊 https://t.co/pafWTpmEFh— England Cricket (@englandcricket) November 29, 2026
इंग्लंडसाठी एक नकोसा विक्रम : इंग्लंडच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय इतिहासात यापूर्वी कधीही, पहिल्या ते चौथ्या क्रमांकापर्यंतचे सर्व चार फलंदाज एकेरी आकड्यात (10 पेक्षा कमी धावा) बाद झाले नव्हते. दुहेरी गतीच्या खेळपट्टीवर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय पूर्णपणे फसला आणि सुरुवातीच्या धक्क्यांमुळं इंग्लंडचा डाव मोठ्या संकटात सापडला होता. मात्र यानंतर सॅम करननं (23 चेंडूत 50 धावा) वादळी अर्धशतक झळकावल्यानं संघाला निर्धारित 20 षटकांत 7 बाद 181 धावा करता आल्या.
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