ETV Bharat / sports

'बॅजबॉल'चे तारे जमीन पर... अ‍ॅडलेड कसोटीतही इंग्रजांची अवस्था खराब; कांगारुंचा दमदार खेळ

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील 2025-26 चा तिसरा सामना अ‍ॅडलेड ओव्हल इथं सुरु आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची स्थिती मजबूत आहे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अ‍ॅडलेड AUS vs ENG 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील 2025-26 चा तिसरा सामना अ‍ॅडलेड ओव्हल इथं सुरु आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची स्थिती मजबूत आहे. दुसऱ्या दिवशी (18 डिसेंबर) खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडनं पहिल्या डावात 8 बाद 231 धावा केल्या होत्या. बेन स्टोक्स 45 आणि जोफ्रा आर्चर 30 धावांवर नाबाद होते. इंग्लंडचा संघ अजूनही ऑस्ट्रेलियापेक्षा 158 धावांनी पिछाडीवर आहे, त्यांच्याकडे दोन विकेट शिल्लक आहेत.

चांगल्या सुरुवातीनंतर गमावल्या तीन विकेट : ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांच्या सातत्यपूर्ण आणि अचूक गोलंदाजीमुळं दुसऱ्या दिवशी इंग्लंड संघ पूर्णपणे कोसळला. सामन्यात 'स्निको' तंत्राभोवतीही वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला जेमी स्मिथला वाचवण्यात आलं आणि नंतर त्याच तंत्राचा वापर करुन त्याला बाद देण्यात आले. यापूर्वी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी अ‍ॅलेक्स कॅरीला या तंत्रानं वाचवण्यात आले. मात्र, हा वाद इंग्लंडच्या खराब फलंदाजीला लपवू शकत नाही. चांगली सुरुवात केल्यानंतर इंग्लंडनं 15 चेंडूत पाच धावांत तीन विकेट गमावल्या. हॅरी ब्रुकनं संयम दाखवत 63 चेंडूत 45 धावा केल्या, तर कर्णधार बेन स्टोक्सनं 151 चेंडूत नाबाद 45 धावा केल्या. स्टोक्सला जोफ्रा आर्चर (30*) नं साथ दिली, ज्यामुळं इंग्लंडला फॉलोऑन टाळता आला.

ऑली पोप पुन्हा अपयशी : ऑली पोप पुन्हा एकदा अपयशी ठरला आणि त्याच्या बेजबाबदार शॉटमुळं त्याच्या कसोटी कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. जो रुटही 19 धावांवर पॅट कमिन्सचा बळी ठरला. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ पूर्णपणे ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूनं होता. मिचेल स्टार्कनं केवळ 54 धावा केल्या नाहीत तर 90 मैल प्रतितास वेगानं गोलंदाजी करुन इंग्लंडलाही त्रास दिला.

ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थितीत : ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सनं पहिल्या डावात तीन बळी घेतले, तर स्कॉट बोलँड आणि नाथन लायननं प्रत्येकी दोन बळी घेतले. लायननं ऑली पोपला बाद करून ग्लेन मॅकग्राला मागे टाकत त्याची 564 वी कसोटी विकेट घेतली. मालिकेत 2-0 नं पिछाडीवर असलेल्या इंग्लंडसाठी हा दिवस निर्णायक ठरला. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 371 धावांवर संपला, इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चर (5/53) नं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. आता परिस्थिती असं दिसतं की काही असामान्य घडलं नाही तर ऑस्ट्रेलियान संघ कसोटी आणि मालिका दोन्ही जिंकण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. 40 चौकार, 1 षटकार, 323 धावा... लॅथम-कॉनवेनं मिळून इतिहास रचला; खास विक्रम झाला
  2. क्रिकेट सामना रद्द झाला तर लोकांना तिकिटाचे पैसे परत मिळतात का? काय आहे नियम, वाचा सविस्तर
  3. AUS vs ENG: एका ओव्हमध्ये 2 विकेट घेत नाथन लायननं दिग्गजाला टाकलं मागे; कसोटी क्रिकेटमध्ये गाठला महत्त्वाचा टप्पा

TAGGED:

ENG VS AUS
AUS VS ENG 3RD TEST DAY 2
AUSTRALIA IN COMMANDING POSITION
AUS VS ENG ASHES TEST
AUS VS ENG 3RD TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.