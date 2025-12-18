'बॅजबॉल'चे तारे जमीन पर... अॅडलेड कसोटीतही इंग्रजांची अवस्था खराब; कांगारुंचा दमदार खेळ
Published : December 18, 2025 at 5:16 PM IST
अॅडलेड AUS vs ENG 3rd Test : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या अॅशेस मालिकेतील 2025-26 चा तिसरा सामना अॅडलेड ओव्हल इथं सुरु आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाची स्थिती मजबूत आहे. दुसऱ्या दिवशी (18 डिसेंबर) खेळ संपेपर्यंत इंग्लंडनं पहिल्या डावात 8 बाद 231 धावा केल्या होत्या. बेन स्टोक्स 45 आणि जोफ्रा आर्चर 30 धावांवर नाबाद होते. इंग्लंडचा संघ अजूनही ऑस्ट्रेलियापेक्षा 158 धावांनी पिछाडीवर आहे, त्यांच्याकडे दोन विकेट शिल्लक आहेत.
Australia managed to take eight wickets on a scorching hot day in Adelaide, but Jofra Archer and Ben Stokes are showing real fight.— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025
The #Ashes wrap: https://t.co/lwRv8SZdLR pic.twitter.com/klfERIzOdw
चांगल्या सुरुवातीनंतर गमावल्या तीन विकेट : ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांच्या सातत्यपूर्ण आणि अचूक गोलंदाजीमुळं दुसऱ्या दिवशी इंग्लंड संघ पूर्णपणे कोसळला. सामन्यात 'स्निको' तंत्राभोवतीही वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला जेमी स्मिथला वाचवण्यात आलं आणि नंतर त्याच तंत्राचा वापर करुन त्याला बाद देण्यात आले. यापूर्वी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी अॅलेक्स कॅरीला या तंत्रानं वाचवण्यात आले. मात्र, हा वाद इंग्लंडच्या खराब फलंदाजीला लपवू शकत नाही. चांगली सुरुवात केल्यानंतर इंग्लंडनं 15 चेंडूत पाच धावांत तीन विकेट गमावल्या. हॅरी ब्रुकनं संयम दाखवत 63 चेंडूत 45 धावा केल्या, तर कर्णधार बेन स्टोक्सनं 151 चेंडूत नाबाद 45 धावा केल्या. स्टोक्सला जोफ्रा आर्चर (30*) नं साथ दिली, ज्यामुळं इंग्लंडला फॉलोऑन टाळता आला.
ऑली पोप पुन्हा अपयशी : ऑली पोप पुन्हा एकदा अपयशी ठरला आणि त्याच्या बेजबाबदार शॉटमुळं त्याच्या कसोटी कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. जो रुटही 19 धावांवर पॅट कमिन्सचा बळी ठरला. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ पूर्णपणे ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूनं होता. मिचेल स्टार्कनं केवळ 54 धावा केल्या नाहीत तर 90 मैल प्रतितास वेगानं गोलंदाजी करुन इंग्लंडलाही त्रास दिला.
Bowlers put Australia in the ascendancy against England on Day 2 in Adelaide 💪#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/tPZVCGZI7D pic.twitter.com/ybCd7OKBD8— ICC (@ICC) December 18, 2025
ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थितीत : ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सनं पहिल्या डावात तीन बळी घेतले, तर स्कॉट बोलँड आणि नाथन लायननं प्रत्येकी दोन बळी घेतले. लायननं ऑली पोपला बाद करून ग्लेन मॅकग्राला मागे टाकत त्याची 564 वी कसोटी विकेट घेतली. मालिकेत 2-0 नं पिछाडीवर असलेल्या इंग्लंडसाठी हा दिवस निर्णायक ठरला. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव 371 धावांवर संपला, इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चर (5/53) नं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. आता परिस्थिती असं दिसतं की काही असामान्य घडलं नाही तर ऑस्ट्रेलियान संघ कसोटी आणि मालिका दोन्ही जिंकण्याची शक्यता आहे.
