1-1 नं बरोबरीत असलेल्या मालिकेत कोण घेणार आघाडी? आज होणार निर्णायक सामना
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना शुक्रवारी ब्रिस्बेन येथील गब्बा स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : November 27, 2026 at 10:03 AM IST
ब्रिस्बेन AUS vs ENG 3rd T20I : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना शुक्रवारी ब्रिस्बेन येथील गब्बा स्टेडियमवर खेळला जाईल. पाहुण्या इंग्लंडनं दुसऱ्या टी-20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करुन मालिका रोमांचक बनवली आहे. सध्या, दोन्ही संघ प्रत्येकी एक सामना जिंकून मालिकेत बरोबरीत आहेत. परिणामी हा सामना जिंकत दोन्ही संघ मालिकेत आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करतील.
दुसऱ्या सामन्यात काय झालं? : दोन्ही संघांमध्ये खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंडनं ऑस्ट्रेलियाला 8 गडी राखून पराभूत केलं. प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियानं 184 धावांची सन्मानजनक धावसंख्या उभारली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनं केवळ 2 गडी गमावून सहजपणे लक्ष्य गाठलं. इंग्लंडचा सलामीवीर फलंदाज ॲन्यूरिन डोनाल्डला 'सामनावीर' म्हणून गौरवण्यात आलं. डोनाल्डनं केवळ 32 चेंडूंमध्ये 85 धावांची आक्रमक खेळी केली. ऑस्ट्रेलिया पुनरागमन करण्यात पटाईत आहे त्यामुळं दोन्ही संघांमधील तिसरा सामना एक चुरशीची लढत ठरु शकतो.
How good is this? 😂👏 https://t.co/DnQY1QhR8C— England Cricket (@englandcricket) November 26, 2026
ब्रिस्बेनची खेळपट्टी कशी असेल? : ब्रिस्बेनच्या गब्बा स्टेडियमची खेळपट्टी पारंपरिकरित्या वेगवान आहे आणि चांगली उसळी देते, जी नवीन चेंडूनं गोलंदाजी करणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल ठरते. मात्र एकदा स्थिरावल्यावर फलंदाजांना योग्य उसळीमुळं फटके खेळण्यास मदत होते सुरुवातीचा वेग आणि चेंडूची हालचाल आव्हानात्मक असू शकते. जास्त वेळ चाललेल्या सामन्यांमुळं खेळपट्टीला तडे जाऊ शकतात, परिणामी चेंडू असमानपणे उसळतो.
दोन्ही संघांमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा :
- एकूण सामने - 28
- ऑस्ट्रेलिया विजयी - 13
- इंग्लंड विजय - 13
- अनिर्णित - 02
England put the foot down with a dominant showing in game two. #AUSvENG Match report: https://t.co/rO5Qyiifsj https://t.co/WKZAqYKbXC— cricket.com.au (@cricketcomau) November 24, 2026
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
- ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), जॅक फ्रेजर-मॅकगर्क, सॅम हार्पर (विकेटकीपर), निखिल चौधरी, टिम डेविड, लचलान शॉ, जॅक एडवर्ड्स, जोएल डेविस, बेन ड्वारशुइस, ॲडम जम्पा, राइली मेरेडिथ.
- इंग्लंड : फिलिप साल्ट, ॲन्यूरिन डोनाल्ड, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), टॉम बँटन, जेम्स कोल्स, सॅम करन, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, हेनरी क्रोकॉम्बे.
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