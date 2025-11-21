अॅशेस मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यात झाला अनोखा विक्रम; दोन्ही संघाच्या सलामीवीरांना जमलं नाही छोटसं काम
2025 च्या अॅशेस मालिकेच्या पहिल्याच दिवशी, इतिहास घडला आहे.
Published : November 21, 2025 at 3:17 PM IST
पर्थ AUS vs ENG 1st Test Day 1 : ऑस्ट्रलिया विरुद्ध इंग्लंड क्रिकेट संघातील प्रतिष्ठित अॅशेस मालिकेची सुरुवात अगदी अपेक्षेप्रमाणे झाली आहे. पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कनं पहिली विकेट घेतल्यानं उत्साह शिगेला पोहोचला. इंग्लंडचा डाव स्वस्तात बाद झाला, पण जेव्हा ऑस्ट्रेलियानं फलंदाजी सुरु केली तेव्हा जोफ्रा आर्चरही मागे नव्हता. त्यानंही पहिला धक्का लवकर दिला. या सामन्याच्या पहिल्या षटकात जे घडलं ते अॅशेसच्या इतिहासात अभूतपूर्व होतं.
For the first time ever in the Ashes, both teams lost their first wicket at 0 in their first innings. 🤯 pic.twitter.com/4GEsFHHstD— All Cricket Records (@Cric_records45) November 21, 2025
मिचेल स्टार्कनं पहिल्याच षटकात दिला इंग्लंडला पहिला धक्का : जेव्हा मिचेल स्टार्क पहिलं षटक टाकण्यासाठी आला तेव्हा त्यानं पहिल्या पाच चेंडूत एकही धाव दिली नाही. त्यानंतर, षटक संपण्यापूर्वी मिचेल स्टार्कनं इंग्लंडचा सलामीवीर झॅक क्रॉलीला बाद केलं. झॅक क्रॉलीनं खातंही उघडलं नव्हतं आणि इंग्लंडनं एकही धाव घेतली नव्हती. पहिली विकेट शून्य धावांवर पडली.
इंग्लंडचा संपूर्ण संघ फक्त 172 धावांत गारद : पहिल्या षटकात पहिला धक्का बसल्यानंतर इंग्लंडला सावरता आलं नाही. इंग्लंडनं खूप प्रयत्न केले, पण तरीही मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. संपूर्ण संघानं फक्त 32.5 षटकांत 172 धावा केल्या. 50 धावांचा टप्पा ओलांडणारा हॅरी ब्रूक हा एकमेव फलंदाज होता. त्यानं 61 चेंडूत 52 धावा केल्या. ऑली पोपनं 58 चेंडूत 46 धावा केल्या, पण तोही जास्त काळ टिकू शकला नाही.
MITCHELL STARC PICKED 7/58 IN THE ASHES OPENER.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 21, 2025
- A true legend for Australia! pic.twitter.com/EQo3IDOZdH
जोफ्रा आर्चरनंही पहिल्याच षटकात घेतली विकेट : त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचा डाव सुरु झाला. या सामन्यात जेक वेदरल्डला कसोटी पदार्पण करण्याची संधी देण्यात आली. तिथून जोफ्रा आर्चरनं गोलंदाजीची जबाबदारी घेतली. त्यानं दुसऱ्या डावाच्या पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवरही असंच केलं, जसं मिशेल स्टार्कनं यापूर्वी केले होते. जोफ्रा आर्चरनं जेक वेदरल्डला शून्यावर बाद केलं आणि एवढंच नाही. ऑस्ट्रेलियानंही तेव्हा त्यांचं खातंही उघडलं नव्हतं. अॅशेसच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सामन्याच्या दोन्ही डावात एकही धाव न घेता पहिली विकेट पडली आहे, हा एक विक्रम आहे. आता ऑस्ट्रेलियन संघ त्यांच्या पहिल्या डावात किती धावा करु शकतो हे पाहणं बाकी आहे.
