T20I सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर फलंदाज OUT; नावावर झाला नकोसा विक्रम
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, सॉल्ट डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला.
Published : November 21, 2026 at 4:01 PM IST
मेलबर्न AUS vs ENG 1st T20I : टी-20 क्रिकेटमध्ये फलंदाजांनी पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारणं ही एक सामान्य गोष्ट आहे, परंतु इंग्लंडचा स्टार सलामीवीर फिल सॉल्टचा हा प्रयत्न त्याला महागात पडला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, सॉल्ट डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. यासह, त्यानं एक नकोसा विक्रम प्रस्थापित केला, जो यापूर्वी इंग्लंडच्या कोणत्याही फलंदाजानं केला नव्हता.
🔥 GOLDEN DUCK FOR PHIL SALT!🦆 🇦🇺 A nightmare start for England! Phil Salt departs for a GOLDEN DUCK on the very first ball against Australia in the 1st T20I! 🏏 Phil Salt: 0(1) Image Credit: FanCode #AUSvsENG #PhilSalt https://t.co/xVrEGEFooG— CricInformer (@CricInformer) November 21, 2026
साल्टच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम : 21 नोव्हेंबर रोजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) इथं झालेल्या पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्शनं नाणेफेक जिंकून इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. यजमान संघाकडून जोएल डेव्हिसनं गोलंदाजीची सुरुवात केली. डेव्हिसनं टाकलेल्या एका पूर्ण लांबीच्या चेंडूवर सॉल्टनं मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू थेट मिड-ऑफला उभ्या असलेल्या मिचेल मार्शच्या हातात गेला. सॉल्ट शून्यावर बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यासह टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद होणारा तो इंग्लंडचा पहिला फलंदाज ठरला.
ब्रुकची वादळी फलंदाजी : सॉल्ट बाद झाल्यानंतर इंग्लंडच्या अडचणी आणखी वाढल्या. जॅक एडवर्ड्सनं अनेउरिन डोनाल्डला 10 धावांवर बाद केलं, त्यामुळं इंग्लंडची धावसंख्या 13 धावांवर दोन गडी बाद अशी झाली. मात्र, त्यानंतर कर्णधार हॅरी ब्रुकनं ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. त्यानं रायली मेरेडिथच्या एकाच षटकात 24 धावा काढत सामन्याचं चित्रच पालटलं. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजानं टाकलेलं हे संयुक्त-सर्वात महागडं षटक ठरलं. यापूर्वी, 2014 मध्ये होबार्ट इथं जोश हेझलवूडने एका षटकात 24 धावा दिल्या होत्या. शिवाय, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर गोलंदाजानं टाकलेले हे संयुक्त-सर्वात महागडं षटकही होतं. यापूर्वी, 2017 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध बिली स्टॅनलेकनं एका षटकात 24 धावा दिल्या होत्या.
Phil Salt dismissed for a golden duck. Australia on top 🔥 https://t.co/Axq5d7bT4u— Kashif (@KashifNdmCric) November 21, 2026
हॅरी ब्रुकनं झळकावलं 20 चेंडूंमध्ये अर्धशतक : दरम्यान ब्रुकनं अवघ्या 20 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात कोणत्याही इंग्लिश फलंदाजानं केलेलं हे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. त्याने जॉस बटलरचा विक्रम मोडला, ज्यानं 2018 मध्ये एडजबॅस्टन इथं 22 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं होतं. ब्रुकचं अर्धशतक हे एमसीजीवरील दुसरं सर्वात जलद टी-20 आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक देखील आहे. या मैदानावर सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम डेव्हिड वॉर्नरच्या नावावर आहे, ज्यानं 2009 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 19 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला होता.
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