0,0,0… 148 वर्षांच्या कसोटी इतिहासात 'हे' पहिल्यांदाच घडलं; AUS vs ENG सामन्यात झाला अजब विक्रम

2025 च्या अ‍ॅशेस मालिकेतील पहिल्याच सामन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडनं एक अजब विक्रम रचला आहे. या सामन्यात कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही न घडलेली घटना घडली.

AUS vs ENG 1st Test Day 2
148 वर्षांच्या कसोटी इतिहासात 'हे' पहिल्यांदाच घडलं (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 10:39 AM IST

पर्थ AUS vs ENG 1st Test Day 2 : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात होणारी अ‍ॅशेस मालिका ही सर्वात मोठ्या कसोटी क्रिकेट मालिकांपैकी एक आहे. यावेळी, ही मालिका ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळली जात आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील मालिकेतील पहिला सामना पर्थमध्ये खेळला जात असून आतापर्यंत या सामन्यात गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवलं आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, कसोटी क्रिकेटच्या 148 वर्षांच्या इतिहासात कधीही न पाहिलेला पराक्रम ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज मिशेल स्टार्क आणि इंग्लिश वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चर यांच्यामुळं पाहायला मिळाला.

कसोटी क्रिकेटच्या 148 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलं : खरं तर, या सामन्याच्या सलामीवीरांची तिन्ही डावात खराब सुरुवात झाली. सामना इंग्लंडच्या फलंदाजीनं सुरू झाला, परंतु मिशेल स्टार्कनं पहिल्याच षटकात इंग्लंडचा सलामीवीर जॅक क्रॉलीला बाद केला. जॅक क्रॉलीनं धाव न घेता आपली विकेट गमावली, म्हणजेच इंग्लंडनं धाव न घेता आपली पहिली विकेट गमावली. त्यानंतर जोफ्रा आर्चरनं इंग्लंडला अशीच सुरुवात दिली. जोफ्रा आर्चरनं पहिल्याच षटकात ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर जेक वेदरल्डलाही बाद केलं. ऑस्ट्रेलियानंही धाव न काढता ही विकेट गमावली.

इंग्लडंची दुसऱ्या डावातही खराब सुरुवात : इंग्लंडचा दुसरा डाव अशाच पद्धतीनं सुरु झाला. मिचेल स्टार्कनं पुन्हा एकदा पहिल्याच षटकात जॅक क्रॉलीला बाद केलं. सलग दुसऱ्या डावात जॅक क्रॉलीला शून्यावर बाद करण्यात आलं. याचा अर्थ असा की या कसोटी सामन्याच्या तिन्ही डावांमध्ये पहिली विकेट एकही धाव न घेता पडली, हा एक महत्त्वाचा विक्रम आहे. कसोटी क्रिकेटच्या 148 वर्षांच्या इतिहासात असा पराक्रम यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता.

इंग्लंडनं घेतली आघाडी : आतापर्यंत, गोलंदाजांनी या सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं आहे. इंग्लंड त्यांच्या पहिल्या डावात फक्त 172 धावांवर ऑलआउट झाला, ज्यामध्ये मिचेल स्टार्कनं एकूण 7 बळी घेतले. मात्र, इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी झुंज दिली आणि ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्या पहिल्या डावात 132 धावांवर बाद केलं आणि त्यामुळं 40 धावांची आघाडी मिळाली. यामुळं सामना आणखी रोमांचक झाला आहे.

