ETV Bharat / sports

अथर्व तायडेचं शानदार शतक, विदर्भानं पहिल्यांदाच जिंकली विजय हजारे स्पर्धा; फायनलमध्ये सौराष्ट्राचा पराभव

अथर्व तायडेच्या शानदार शतक आणि चुरशीच्या गोलंदाजीच्या जोरावर विदर्भानं सौराष्ट्राचा 38 धावांनी पराभव करुन पहिल्यांदाच विजय हजारे करंडक जिंकला.

Vijay Hazare Trophy
विदर्भानं पहिल्यांदाच जिंकली विजय हजारे स्पर्धा (VCA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगळुरु Vijay Hazare Trophy : विदर्भ क्रिकेट संघानं 2025-26 मध्ये विजय हजारे करंडक जिंकून इतिहास रचला. 2024-25 च्या पराभवाचा बदला घेत, उच्च धावसंख्येच्या अंतिम सामन्यात, विदर्भानं सौराष्ट्राचा 38 धावांनी पराभव केला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, विदर्भानं 50 षटकांत 8 बाद 317 धावांचा मोठा आकडा उभारला. प्रत्युत्तरात सौराष्ट्राचा संघ 279 धावांवर गारद झाला. अथर्व तायडेला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला, तर अमन मोखाडेला मालिकावीराचा पुरस्कार देण्यात आला.

अथर्व तायडेचं दमदार शतक : विदर्भाच्या विजयाचा पाया तरुण फलंदाज अथर्व तायडेनं रचला, ज्यानं 128 धावा केल्या, त्याच्या लिस्ट-ए कारकिर्दीतील तिसरं शतक झळकावलं. तायडेला यश राठोड (54) नं उत्तम साथ दिली, ज्यानं डावाचं नेतृत्व केलं. सामन्यापूर्वी ध्रुव शोरेनं पाठदुखीमुळे माघार घेतली असली तरी, विदर्भाच्या फलंदाजीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. अथर्व तायडे आणि अमन मोखाडे यांनी पहिल्या विकेटसाठी 80 धावांची भागीदारी करत स्थिर सुरुवात केली. मोखाडे 33 धावांवर बाद झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या यश राठोडनं आघाडीची भूमिका बजावली आणि तायडेला मोकळेपणानं खेळण्याची संधी दिली. डावाच्या सुरुवातीलाच तायडेला दोन जीवदान मिळाले, ज्याचा त्यानं पूर्ण फायदा घेतला. त्याच्या अर्धशतकानंतर, त्यानं आक्रमक खेळी करत शतक गाठण्यासाठी मोठे शॉट्स खेळले. मात्र, शेवटच्या षटकांमध्ये अंकुर पनवार (4 बळी) आणि चेतन साकारिया यांच्या चुरशीच्या गोलंदाजीमुळं, विदर्भ शेवटच्या पाच षटकांमध्ये फक्त 36 धावाच जोडू शकला.

धावांचा पाठलाग करताना सौराष्ट्राचा पराभव : 317 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, सौराष्ट्राला सुरुवातीलाच पराभव पत्करावा लागला. मात्र, प्रेराक मंकडनं दमदार लढत देत 88 धावा करुन संघाला सामन्यात टिकवून ठेवलं. कर्णधार हर्ष दुबेनं 38 व्या षटकात मंकडला एलबीडब्ल्यू बाद करुन सामना पार बदलून टाकला. ही विकेट 93 धावांच्या महत्त्वाच्या भागीदारीचा शेवट ठरली. त्यानंतर सौराष्ट्राची अपेक्षा चिराग जानी (64) वर होती, परंतु विदर्भाच्या वेगवान गोलंदाजांनी शेवटच्या षटकांमध्ये शानदार कामगिरी केली. दर्शन नळकांडेच्या एका शानदार स्लोअर चेंडूवर जानीची विकेट गेली, ज्यामुळं सौराष्ट्राचा डाव अडखळला. त्यानंतर यश ठाकूर (4 विकेट) आणि नचिकेत भुते (3 विकेट) यांनी जलद विकेट घेत विदर्भाचा ऐतिहासिक विजय निश्चित केला.

वेगवान गोलंदाजांनी मिळवलं विजेतेपद : जेतेपदाच्या सामन्यात दव असूनही, विदर्भाच्या वेगवान गोलंदाजांनी चमकदार गोलंदाजी केली. संपूर्ण स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करणाऱ्या विदर्भाला यावेळी संघाला विजेतेपद जिंकण्यापासून रोखता आलं नाही. सलग दुसऱ्यांदा अंतिम सामना खेळल्यानंतर, विदर्भानं संधी सोडली नाही आणि विजय हजारे करंडक जिंकून इतिहास रचला.

हेही वाचा :

  1. कोहलीची 'विराट' खेळी व्यर्थ, टीम इंडियाचा घरात लाजिरवाणा पराभव; पाहुण्यांचा पहिलाच मालिका विजय
  2. 21व्या मुंबई मॅरेथॉनवर इथिओपियाच्या धावपटूंच वर्चस्व; ड्रीमरनमधून मुंबईकरांनी दिले अनेक सामाजिक संदेश
  3. आमिर खान सहकुटुंब मॅरेथॉनमध्ये सहभागी; म्हणाला "मुंबई मॅरेथॉनची ऊर्जा पाहून प्रभावित झालो, यापुढंही..."

TAGGED:

VIJAY HAZARE TROPHY
ATHARVA TAIDE CENTURY
1ST EVER VIJAY HAZARE TROPHY
VIDARBHA TO WIN 1ST TROPHY
VIJAY HAZARE TROPHY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.