IND vs AUS वनडे सामने किती वाजता सुरु होतील? लिहून ठेवा वेळ, अन्यथा होईल पश्चाताप
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना 19 ऑक्टोबर रोजी पर्थ इथं खेळला जाईल. सामना सुरु होण्याची वेळ लिहून ठेवा.
Published : October 16, 2025 at 5:17 PM IST
नवी दिल्ली IND vs AUS ODI Match Time : भारतीय क्रिकेट संघ वनडे मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलियात दाखल झाला आहे. 19 ऑक्टोबरपासून पर्थमध्ये सुरु होणाऱ्या या मालिकेत तीन सामने खेळले जातील. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा एकदा या मालिकेत खेळताना दिसतील, त्यामुळं त्याबद्दल बरीच उत्सुकता आहे. दरम्यान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिकेत सामने किती वाजता सुरु होतील? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
When the going gets tough, Ro-Ko get going! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2025
What are you most excited to see from this iconic duo? 👀
#AUSvIND 👉🏻 1st ODI | SUN, 19th OCT, 8 AM on Star Sports Network and JioHotstar!
[ #RohitSharma, #ViratKohli, #IndianCricketTeam] pic.twitter.com/lJkpbNXRsu
कधी सुरु होतील सामने : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वनडे सामना रविवार, 19 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. दुसरा सामना गुरुवार, 23 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना शनिवार, 25 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. पहिला सामना पर्थमध्ये खेळला जाईल. दुसरा सामना अॅडलेडमध्ये आणि तिसरा सिडनीमध्ये खेळला जाईल. हे सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी 9 वाजता सुरु होतील. ही मालिका वनडे मालिका आहे, म्हणून दुपार किंवा संध्याकाळ होईपर्यंत वाट पाहू नका अन्यथा सामना संपेल. सामना सकाळी 9 वाजता सुरू होईल आणि टॉस टॉसच्या अर्धा तास आधी होईल.
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
विराट कोहली आणि रोहितसाठी ही मालिका महत्त्वाची : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना असताना उत्साह शिगेला पोहोचला असला तरी, यावेळी चाहते रोहित आणि कोहलीमुळं त्याची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. असं मानलं जातं की रोहित आणि कोहलीची या मालिकेतील कामगिरी ते आणखी किती वर्षे खेळू शकतील हे ठरवेल. दोघंही 2027 च्या वनडे विश्वचषकापर्यंत खेळण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु त्यांचा फॉर्म पाहणं मनोरंजक असेल.
Perth Perfect Start 👌— Star Sports (@StarSportsIndia) October 16, 2025
The Men in Blue touch down in Perth to kick off the Toughest Rivalry! 👊#AUSvIND 👉 1st ODI | SUN, 19th OCT on Star Sports Network and JioHotstar! pic.twitter.com/q1dFwwWVcZ
शुभमन गिल पहिल्यांदाच वनडे सामन्यात टीम इंडियाचं करेल नेतृत्व : दरम्यान शुभमन गिल पहिल्यांदाच भारताच्या वनडे संघाचं नेतृत्व करणार आहे. त्यानं यापूर्वी टी-20 आणि कसोटी सामन्यांमध्ये कामगिरी केली आहे, परंतु वनडे सामन्यांमध्ये ही त्याची पहिलीच संधी आहे. शुभमन गिल विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारख्या वरिष्ठ आणि तरुण खेळाडूंशी कसं जुळवून घेतो हे पाहणं मनोरंजक असेल. एकूण तीनच सामने असले तरी, त्याभोवती भरपूर उत्साह असतो आणि आम्ही ते मनोरंजक असल्याची खात्री करतो.
