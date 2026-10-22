बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया डावानं पराभवाच्या छायेत; दुसऱ्या सामन्यावर यजमानांची मजबूत पकड
सेंट जॉर्ज पार्क इथं सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियावरील आपली पकड घट्ट केली.
Published : October 22, 2026 at 9:15 AM IST
गकबेर्हा AUS vs SA 2nd Test : सेंट जॉर्ज पार्क इथं सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटीच्या चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियावरील आपली पकड घट्ट केली. पहिल्या डावात केवळ 99 धावांवर सर्वबाद झाल्यामुळं फॉलो-ऑन स्वीकारण्यास भाग पडलेल्या ऑस्ट्रेलियानं, चौथ्या दिवसाचा खेळ संपताना आपल्या दुसऱ्या डावात 4 गडी गमावून 156 धावा केल्या होत्या. पाहुणा संघ अजूनही दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या डावातील धावसंख्येपेक्षा 170 धावांनी मागे आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा, ट्रॅव्हिस हेड (87 धावा)* खेळपट्टीच्या एका टोकावर होता, त्याला नाईटवॉचमन स्कॉट बोलँड (2 धावा) याची साथ मिळाली होती.
Proteas bowlers set the tone as the second #WTC27 Test heads towards an exciting conclusion 🍿 More here ➡️ https://t.co/hns0HJepZA https://t.co/dKIfQZ8Lxs— ICC (@ICC) October 21, 2026
कांगारुंचा पहिल्या डाव 99 वर संपुष्टात : यापूर्वी, चौथ्या दिवसाच्या सकाळच्या सत्रात दक्षिण आफ्रिकेनं 425/9 या विशाल धावसंख्येवर डाव घोषित केल्यानंतर, ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला आणि केवळ 99 धावांवर संघ गारद झाला. स्टीव्ह स्मिथ (28 धावा) संघाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. दक्षिण आफ्रिकेचा उंच अष्टपैलू खेळाडू मार्को जॅनसेननं भेदक गोलंदाजी करत 11 षटकांत 33 धावा देऊन 5 बळी घेतले. पहिल्या डावात 326 धावांची मोठी आघाडी दिल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमानं पाहुण्यांना फॉलो-ऑन देण्याचा निर्णय घेतला.
Bowlers put South Africa in the driving seat against Australia on Day 4 in Gqeberha 👊 #WTC27 📝: https://t.co/6BlFOXnWtY https://t.co/iTwpavjKYT— ICC (@ICC) October 21, 2026
कागिसो रबाडाची ऐतिहासिक कामगिरी : दक्षिण आफ्रिकेचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज, कागिसो रबाडानं चौथ्या दिवशी इतिहास रचला. पहिल्या डावात मिचेल स्टार्कला बाद करुन, रबाडानं मायदेशात 200 कसोटी बळी पूर्ण केले. त्यानं आपल्या मायदेशात केवळ 38 कसोटी सामन्यांमध्ये जवळपास 20 च्या प्रभावी सरासरीनं हा पराक्रम केला. डेल स्टेन, मखाया न्टिनी आणि शॉन पोलॉक यांच्यानंतर, रबाडा आता दक्षिण आफ्रिकेत 200 किंवा त्याहून अधिक कसोटी बळी घेणारा चौथा गोलंदाज ठरला आहे.
स्मिथच्या 11,000 धावा : या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी काही सकारात्मक क्षण होते, ज्यात स्टीव्ह स्मिथ आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्या खेळीचा समावेश होता. पहिल्या डावात, स्टीव्ह स्मिथनं 11,000 कसोटी धावा पूर्ण केल्या आणि रिकी पाँटिंग व ॲलन बॉर्डर यांच्यानंतर हा टप्पा गाठणारा तो तिसरा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू ठरला. दुसऱ्या डावात फॉलो-ऑनला सामोरं जाताना, ट्रॅव्हिस हेडनं दबावाखाली उत्कृष्ट फलंदाजी केली आणि 138 चेंडूंमध्ये 87 धावा करुन नाबाद राहत आपलं 21 वं कसोटी अर्धशतक झळकावलं. मात्र, डावानं होणारा पराभव टाळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला पाचव्या दिवशी एका मोठ्या चमत्काराची गरज असेल.
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