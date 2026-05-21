अॅस्टन व्हिलानं 30 वर्षांनंतर जिंकली युरोपा लीग; फायनलमध्ये जर्मनीच्या फ्रायबर्गचा 3-0 नं पराभव
इस्तंबूलमध्ये खेळल्या गेलेल्या युरोपा लीगच्या अंतिम सामन्यात इंग्लिश फुटबॉल क्लब ॲस्टन व्हिलानं जर्मनीच्या एससी फ्रायबर्गचा 3-0 नं पराभव केला.
Published : May 21, 2026 at 10:25 AM IST
इस्तंबूल Europa League : इस्तंबूलमध्ये खेळल्या गेलेल्या युरोपा लीगच्या अंतिम सामन्यात इंग्लिश फुटबॉल क्लब ॲस्टन व्हिलानं जर्मनीच्या एससी फ्रायबर्गचा 3-0 नं पराभव केला. या विजयामुळं, क्लबनं चाहत्यांची ट्रॉफी जिंकण्याची 30 वर्षांची प्रतीक्षा संपवली. ॲस्टन व्हिलानं 1996 नंतरची आपली पहिली मोठी देशांतर्गत ट्रॉफी आणि 1982 नंतरची आपली पहिली मोठी युरोपियन ट्रॉफी जिंकली. संघाच्या या यशात व्यवस्थापक युनाई एमरी यांची मोठी भूमिका होती, त्यांनी विक्रमी पाचव्यांदा युरोपा लीग जिंकली.
सुरुवातीपासूनच सामन्यावर नियंत्रण : अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच ॲस्टन व्हिलानं खेळावर नियंत्रण ठेवलं. सुरुवातीच्या काही मिनिटांतच मॉर्गन रॉजर्सनं एका शानदार शॉटनं फ्रायबर्गचा गोलकीपर नोहा अटुबोलूला चकवलं. त्यानंतर व्हिलानं एकापाठोपाठ एक हल्ले चढवले आणि मध्यंतरापूर्वीच आघाडी घेतली.
पहिल्या हाफमध्ये टायलेमन्स आणि बुएंदिया यांचे एकापाठोपाठ एक गोल : पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघ गोलशून्य होते, त्यानंतर ॲस्टन व्हिलानं फ्रायबर्गचा बचाव भेदला. मॉर्गन रॉजर्सनं कॉर्नरमधून पेनल्टी एरियामध्ये एक अचूक क्रॉस दिला, ज्याचं युरी टायलेमन्सनं गोलमध्ये रुपांतर केलं. टायलेमन्सचा हा या हंगामातील दुसरा गोल होता आणि डिसेंबरनंतर अंतिम सामन्यातील त्याचा पहिला गोल होता. फ्रायबर्ग पहिल्या गोलमधून सावरण्यापूर्वीच, काही मिनिटांनंतर ॲस्टन व्हिलानं दुसरा गोल केला. एमिलियानो बुएंदियानं डी-एरियाच्या बाहेरुन एक शॉट मारला, जो गोलपोस्टच्या कोपऱ्यात गेला. या दोन सलग गोलांमुळं, मध्यंतरापर्यंत ॲस्टन व्हिला 2-0 नं आघाडीवर होता.
दुसऱ्या हाफमध्ये रॉजर्सनं केला तिसरा गोल : मध्यंतरानंतर, ॲस्टन व्हिलानं फ्रायबर्गला पुनरागमन करण्याची संधी नाकारली. मॉर्गन रॉजर्सनं 58व्या मिनिटाला संघासाठी तिसरा आणि निर्णायक गोल केला. रॉजर्सनं एमिलियानो बुएंदियाच्या क्रॉसवर स्लाईड करुन चेंडू नेटमध्ये हेडरनं टाकला. यामुळं व्हिलाची 3-0 ची आघाडी निश्चित झाली आणि सामना फ्रायबर्गच्या आवाक्याबाहेर गेला.
1996 नंतर पहिल्यांदा जेतेपद : बर्मिंगहॅम क्लबसाठी हा विजय भावनिक आणि ऐतिहासिक होता. अॅस्टन व्हिलानं शेवटचा लीग कप 1996 मध्ये जिंकला होता, तर त्यांना शेवटचं मोठं युरोपियन यश 1982 च्या युरोपियन कपच्या अंतिम सामन्यात मिळालं होतं, जेव्हा त्यांनी बायर्न म्युनिचला पराभूत केलं होतं. अॅस्टन व्हिला इस्तंबूलमध्ये पांढरी जर्सी घालून खेळला, जी जर्सी त्यांनी 1982 मध्ये रॉटरडॅममध्ये घातल्या होती. 1982 च्या विजेत्या संघाचे नायक, पीटर विथ आणि डेनिस मॉर्टिमर, हे देखील स्टँड्समध्ये उपस्थित होते. ब्रिटिश राजघराण्याचे प्रिन्स विल्यम आणि हॉलिवूड अभिनेता टॉम हँक्स यांनीही हा विजय साजरा केला. टॉम हँक्सनं सामन्यापूर्वी संघाला पाठिंब्याचा एक विशेष संदेश पाठवला होता.
