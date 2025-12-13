ETV Bharat / sports

SMAT सुरु असताना चार क्रिकेटपटू भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळं निलंबित; एफआयआरही दाखल

सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 दरम्यान खेळाच्या अखंडतेशी तडजोड केल्याचा आरोप झाल्यानंतर आसाम क्रिकेट संघातील चार खेळाडूंना राज्य क्रिकेट असोसिएशननं निलंबित केलं आहे.

Assam Cricket Association
प्रतिकात्मक फोटो (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 10:54 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Assam Cricket Association : भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात मोठी टी-20 स्पर्धा असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी सध्या सुरु आहे. ग्रुप स्टेज पूर्ण झाल्यानंतर आता सुपर लीग स्टेजचे सामने सुरु झाले आहेत. दरम्यान, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 सामन्यांदरम्यान कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळं आसाम क्रिकेट असोसिएशननं त्यांच्या चार खेळाडूंना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लखनऊमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यांदरम्यान या चारही खेळाडूंवर इतर संघ सदस्यांवर प्रभाव पाडल्याचा आरोप होता आणि प्रकरणाच्या गांभीर्यामुळं चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.

निकाल येईपर्यंत हे चारही खेळाडू राहतील मैदानाबाहेर : आसाम क्रिकेट संघातील चार खेळाडू अमित सिन्हा, इशान अहमद, अमन त्रिपाठी आणि अभिषेक ठाकुरी यांच्यावरील आरोपांनंतर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या भ्रष्टाचार विरोधी आणि सुरक्षा युनिट (ACSI) नं आरोपांची चौकशी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी खेळाच्या अखंडतेशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न केल्याचं उघड झाले आहे. यानंतर, जेव्हा आसाम क्रिकेट असोसिएशन (ACA) चं लक्ष वेधलं तेव्हा त्यांनी कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आणि 12 डिसेंबर रोजी गुवाहाटी क्राइम ब्रांचकडे एफआयआर दाखल केला. या प्रकरणाबाबत आसाम क्रिकेट असोसिएशननं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, वर उल्लेख केलेले चार खेळाडू, जे विविध टप्प्यांवर आसाम संघासाठी खेळले आहेत, त्यांच्यावर 26 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर दरम्यान लखनऊ इथं झालेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये सहभागी होणाऱ्या काही सध्याच्या आसाम खेळाडूंना प्रभावित करण्याचा आणि त्यांना चिथावण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप आहे.

आसामची ग्रुप स्टेजमध्ये निराशाजनक कामगिरी : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 मध्ये आसामचा प्रवास ग्रुप स्टेज सामन्यांसह संपला, जिथं त्यांनी खराब कामगिरी केली. एलिट ग्रुप ए चा भाग असलेल्या आसामनं त्यांच्या सातपैकी फक्त तीन सामने जिंकले आणि चार गमावले. 12 गुणांसह, आसाम गट पॉइंट टेबलमध्ये 7 व्या स्थानावर राहिला. आसाम संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्स संघाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या रियान पराग याच्याकडे होती.

TAGGED:

ASSAM CRICKET ASSOCIATION
4 CRICKETERS SUSPENDED
4 ASSAM PLAYERS SUSPEND
SYED MUSHTAQ ALI TROPHY 2025
SMAT 2025

