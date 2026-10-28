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आशियाई पॅरा गेम्स गोल्ड मेडल विजेत्या खेळाडूचा मृत्यू; फ्लॅटमध्ये संशयास्पद परिस्थितीत आढळला मृतदेह

भारताचा दिग्गज पॅरा-ॲथलीट आणि तीन वेळा आशियाई पॅरा गेम्स सुवर्णपदक विजेता नीरज यादवचं वयाच्या 42 व्या वर्षी निधन झालं आहे.

Neeraj Yadav Dies
नीरज यादव (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 28, 2026 at 1:00 PM IST

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नवी दिल्ली Neeraj Yadav Dies : भारताचा दिग्गज पॅरा-ॲथलीट आणि तीन वेळा आशियाई पॅरा गेम्स सुवर्णपदक विजेता नीरज यादवचं वयाच्या 42 व्या वर्षी निधन झालं आहे. मंगळवारी रात्री दिल्लीतील एका फ्लॅटमध्ये त्याचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत आढळून आला. त्याच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप अज्ञात आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु असून दिल्लीच्या एका रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात येत आहे.

पालिसांकडून तपास सुरु : नीरज यादवची प्रकृती खालावल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांनी त्याला तातडीनं दिल्लीच्या एका रुग्णालयात दाखल केलं. तेथील डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून पोलीस या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत. शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल.

2018 मध्ये आशियाई विक्रमासह जिंकलं सुवर्णपदक : नीरजनं 2015 मध्ये दिल्ली राज्य ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि गोळाफेक, भालाफेक व थाळीफेकमध्ये सुवर्णपदकं जिंकली. या कामगिरीनंतर, त्याला भारतीय पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये ओळख मिळू लागली. इंडोनेशियामध्ये झालेल्या 2018 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये, नीरजनं पुरुषांच्या F55 भालाफेक स्पर्धेत 29.84 मीटरच्या आशियाई विक्रमी फेकीसह सुवर्णपदक जिंकलं. या कामगिरीमुळं त्याला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळाली.

त्यानंतर त्यानं ऑक्टोबर 2023 मध्ये चीनमधील हांगझू इथं झालेल्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये दोन सुवर्णपदकं जिंकली. त्यानं F54/55/56 गटातील थाळीफेक आणि पुरुषांच्या F55 भालाफेकमध्ये सुवर्णपदकं जिंकली. तसंच, त्यानं मोरोक्कोमधील माराकेश इथं झालेल्या 2022 च्या पॅरा ॲथलेटिक्स ग्रँड प्रिक्समध्ये एक नवीन भारतीय राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित करत सुवर्णपदक जिंकलं.

व्हीलचेअर टेनिसपासून प्रवासाची सुरुवात : नीरजला वयाच्या सातव्या वर्षी पोलिओचं निदान झालं आणि व्हीलचेअर त्याच्या आयुष्याचा एक भाग बनली. जवळपास सात वर्षे व्हीलचेअर टेनिस खेळल्यानंतर, त्यानं 2015 मध्ये आपल्या ॲथलेटिक्स कारकिर्दीला सुरुवात केली. 2016 मध्ये, त्यानं फाझ्झा ग्रँड प्रिक्समध्ये पुरुषांच्या F55 शॉटपुट आणि डिस्कस थ्रो स्पर्धांमध्ये रौप्यपदकं जिंकली. नीरजची कामगिरी ही त्याच्या प्रदीर्घ ॲथलेटिक कारकिर्दीची आणि कठोर परिश्रमाची साक्ष आहे. त्याच्या निधनाच्या बातमीनं भारतीय पॅरा-क्रीडा जगताला मोठा धक्का बसला आहे. त्याच्या निधनाचं कारण सध्या अज्ञात आहे.

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NEERAJ YADAV DIES
गोल्ड मेडल विजेत्या खेळाडूचा मृत्यू
सुवर्णपदक विजेता नीरज यादव
पॅरा गेम्स विजेत्याचा मृत्यू
GOLD MEDAL WINNER NEERAJ YADAV

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