44 वर्षीय सुवर्णानं जिंकलं सुवर्ण! डिस्कस थ्रो F54 प्रकारात मिळालं सोनं; आतापर्यंत भारताच्या खात्यात किती पदकं?
भारतीय पॅरा-ॲथलीट सुवर्णा राजनं आशियाई पॅरा गेम्स 2026 मध्ये महिलांच्या डिस्कस थ्रो F54 प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : October 22, 2026 at 9:42 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Suvarna Raj Wins Gold : भारतीय पॅरा-ॲथलीट सुवर्णा राजनं आशियाई पॅरा गेम्स 2026 मध्ये महिलांच्या डिस्कस थ्रो F54 प्रकारात उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं. 44 वर्षीय सुवर्णानं गुरुवारी नागोया इथं आपल्या पाचव्या प्रयत्नात 15.66 मीटरचा सर्वोत्तम थ्रो केला. या कामगिरीमुळं, ग्रेटर नोएडाची रहिवासी असलेल्या सुवर्णानं भारताला स्पर्धेत आणखी एक सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
GOLDEN GLORY FOR SUVARNA RAJ! 🇮🇳🥇🔥 India’s Suvarna Raj conquers the podium with a GOLD MEDAL in the Women’s Discus Throw F54 Final! 🇮🇳🏆 With a remarkable throw of 15.66 metres, Suvarna delivers a golden performance and brings immense pride to the nation. 💪✨ She concludes her #AsianParaGames2026 campaign on a high, with GOLD shining around her neck! 🥇🇮🇳 Congratulations, Suvarna Raj! 👏🔥 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
पाचव्या प्रयत्नात सुवर्ण कामगिरी : सुवर्णानं आपल्या सहा प्रयत्नांमध्ये सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी केली आणि चार वेळा 15 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर डिस्कस फेकली. तिचा सर्वोत्तम प्रयत्न पाचव्या प्रयत्नात झाला, ज्यामुळं तिला सुवर्णपदक मिळालं. या स्पर्धेत इराणच्या शाहला हदीदीनं 15.45 मीटरच्या थ्रोसह रौप्यपदक जिंकलं, तर व्हिएतनामच्या थी न्गोक थुई न्गुयेननं 14.65 मीटरच्या अंतरासह कांस्यपदक पटकावलं. सुवर्णा आणि रौप्यपदक विजेती यांच्यात केवळ 21 सेंटीमीटरचं अंतर होतं.
आशियामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर : सुवर्णानं 2017 मध्ये तिच्या पॅरा-ॲथलेटिक्स प्रवासाला सुरुवात केली. कठोर परिश्रम आणि शिस्तबद्ध सरावाच्या जोरावर तिनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली आहे. तिनं तीन आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं असून, F54 डिस्कस थ्रोमध्ये ती आशियामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
FIRST GOLD MEDAL OF THE DAY!!!! 🥇 SUVARNA IS ASIAN PARA GAMES CHAMPION! India’s Suvarna Raj wins Gold Medal in Women’s Discus Throw F64 Finals with best throw of 15.66m 15TH GOLD MEDAL AGAYA HAIIII!!! 🔥 https://t.co/SyxCj4graO— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
यापूर्वीही जिंकली पदकं : सुवर्णाचं सुवर्णपदक हे तिच्या प्रभावी आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील आणखी एक मानाचा तुरा आहे. 2026 मध्ये दुबई वर्ल्ड पॅरा-ॲथलेटिक्स ग्रँड प्रिक्सचा भाग म्हणून आयोजित 17 व्या फझ्झा आंतरराष्ट्रीय पॅरा-ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये तिनं महिलांच्या F54/55 डिस्कस थ्रो प्रकारात कांस्यपदक जिंकलं होतं. यावर्षी जानेवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा ट्रॅक मीटमध्येही तिनं उत्कृष्ट कामगिरी केली, ज्यात तिनं डिस्कस थ्रोमध्ये सुवर्ण आणि शॉट पुटमध्ये रौप्यपदक जिंकलं. तिला 2015 मध्ये युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय युवा पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलं आहे.
F54 श्रेणी म्हणजे काय? : F54 श्रेणी अशा खेळाडूंसाठी आहे ज्यांच्या शरीराच्या मध्यभागाच्या आणि पायांच्या हालचालींवर मर्यादा येतात, ज्यामुळं त्यांच्या शारीरिक हालचालींवर परिणाम होतो. खेळाडू एका विशेष थ्रोइंग चेअरमधून स्पर्धा करतात आणि थाळीफेक करण्यासाठी प्रामुख्यानं आपले हात आणि शरीराच्या वरच्या भागाचा वापर करतात. व्हीलचेअर वापरणाऱ्या सुवर्णानं तीन आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. ती 2017 पासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करत आहे.
STORY | Suvarna Raj wins women's F54 discus throw gold at Asian Para Games India's Suvarna Raj won the gold medal in the women's F54 discus throw event at the Asian Para Games with a best effort of 15.66m on Thursday. Suvarna delivered a consistent performance, recording four throws beyond the 15-metre mark in her six attempts. She produced her gold-medal-winning effort in the fifth attempt to finish on top of the podium. READ: https://t.co/5wNpyWCtb0— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
आतापर्यंत भारताच्या खात्यात किती पदकं : चौथ्या दिवशी आतापर्यंत भारतानं चार पदकं जिंकली आहेत. सुवर्णा राजनं सुवर्ण, स्वाती चौधरीनं रौप्यपदक, तर मनीषा रामदास-प्रमोद भगत आणि कृष्णा नगर-नित्या श्री या जोड्यांनी कांस्य पदक जिंकलं. तुळशीमथी मुरुगेसन आणि नितेश कुमार या जोडीनं अंतिम फेरीत पोहोचून आणखी एका पदकाची आशा निर्माण केली आहे. या चार पदकांसह भारताची एकूण पदकं 66 झाली आहेत, ज्यात 15 सुवर्ण, 22 रौप्य आणि 29 कांस्यपदकांचा समावेश आहे. भारत सध्या पाचव्या स्थानावर आहे.
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