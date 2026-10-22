शीतल देवीची कमाल! पायानं नेम साधत काही तासांत जिंकले दोन 'गोल्ड मेडल'
भारताच्या शीतल देवीनं आशियाई पॅरा गेम्स 2026 मध्ये काही तासांच्या अंतरात दोन सुवर्णपदकं जिंकून तिनं पॅरा तिरंदाजीमध्ये आपलं नाव सुवर्ण अक्षरात कोरलं आहे.
Published : October 22, 2026 at 12:45 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Sheetal Devi : भारताच्या शीतल देवीनं आशियाई पॅरा गेम्स 2026 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. काही तासांच्या अंतरात दोन सुवर्णपदकं जिंकून तिनं पॅरा तिरंदाजीमध्ये आपलं नाव सुवर्ण अक्षरात कोरलं आहे. यापूर्वी, तिनं याच स्पर्धेत 720 पैकी 704 गुण मिळवून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता. शीतल देवीनं पॅरा कंपाऊंड तिरंदाजीच्या अंतिम प्रकारात 142 गुण मिळवून सुवर्णपदक जिंकलं. यात सिंगापूरच्या अलीम नूर शहिदानं 139 गुण मिळवून दुसरं स्थान पटकावलं. शीतलनं यापूर्वी 149 गुण मिळवून विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता. तिनं 20 ऑक्टोबर रोजी आशियाई खेळांमध्ये 149 गुण मिळवून एक नवीन विक्रमही प्रस्थापित केला होता, जो तिचा सर्वोत्तम स्कोरही होता.
शीतल देवीनं गुरुवारी तोमर कुमारसोबत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. मिश्र प्रकारानंतर, तिनं एकेरी प्रकारातही सुवर्णपदक जिंकलं, ज्यामुळं काही तासांच्या अंतरात दोन सुवर्णपदकांसह पदक तालिकेत भारताचं स्थान अधिक मजबूत झाले. यापूर्वी तिनं पायलसोबत रौप्यपदकही जिंकलं होतं.
INDIA IS BLESSED TO HAVE AN INCREDIBLE PARA ARCHER SHEETAL DEVI! 🇮🇳🥹 Paralympics 🥉 World Championships 🥇🥈🥈🥉 Asian Para Games 🥇🥇🥇🥇🥈🥈 World Para Series 🥇🥇🥇🥇🥈🥈🥉🥉 SHE IS AN INSPIRATION TO EVERYONE! 🫡 https://t.co/3QNaNEPo3H— The Khel India (@TheKhelIndia) October 22, 2026
तोमर कुमारसोबत जिंकलं सुवर्णपदक : शीतल देवी आणि तोमर कुमार यांनी कंपाऊंड मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. या भारतीय जोडीनं इंडोनेशियन जोडीचा 151-148 असा पराभव केला. पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या या चालू हंगामात भारतानं तिरंदाजीमध्ये आपलं पहिलं सुवर्णपदक जिंकलं आहे. शीतलनं आयची-नागोया गेम्समध्ये तीन पदकं जिंकली आहेत. प्रथम, तिनं पायल नागसोबत पॅरा कंपाऊंड महिला दुहेरी प्रकारात रौप्यपदक जिंकलं, त्यानंतर तोमरसोबत सुवर्णपदक आणि शेवटी एकेरी प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आहे.
शीतलचे एकामागून एक विक्रम : शीतल आणि तोमर कुमार यांनी मिश्र सांघिक फेरीत एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. या 18 वर्षीय खेळाडूनं शक्य असलेल्या 720 पैकी 704 गुण मिळवून, तुर्कीच्या ओझनूर कुरे गिर्दी यांच्या नावावर असलेल्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली. शीतलनं मार्चमध्ये बँकॉक इथं नोंदवलेला आपला 698 गुणांचा आशियाई विक्रम सहा गुणांनी सुधारला आणि आशियाई पॅरा गेम्सचा विक्रम 680 वरुन 704 पर्यंत नेला. विद्यमान विश्वविजेती आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या शीतलनं, कुमारसोबत मिळून मिश्र सांघिक पात्रता फेरीत 1402 गुण मिळवले आणि भारताचा 1400 गुणांचा पूर्वीचा विश्वविक्रम मोडला.
NEWS FLASH: ARCHERY: SHEETAL DEVI WINS GOLD MEDAL AT ASIAN PARA GAMES 🔥🔥🔥 Won 142-138 against Singaporean acrher in Final. #AsianParaGames2026— India_AllSports (@India_AllSports) October 22, 2026
आशियाई पॅरा गेम्समधील शीतलचा प्रवास : कंपाउंड वैयक्तिक प्रकारातील गतविजेती शीतलनं, सोमवारी कंपाऊंड महिलांच्या पात्रता फेरीत विश्वविक्रमाची बरोबरी करत, आपल्या आशियाई पॅरा गेम्स आयची-नागोया 2026 मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली. त्यानंतर तिनं कंपाऊंड महिला दुहेरीच्या पात्रता फेरीत पायलसोबत संघ तयार केला. त्यांच्या एकूण 1379 गुणांनी नवीन आशियाई आणि गेम्स विक्रम प्रस्थापित केले. पायलनं 675 गुणांचं योगदान देऊन भारतीय जोडीला महिला दुहेरीच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचण्यास मदत केली.
शीतलची 2023 मध्येही चांगली कामगिरी : शीतलनं हांगझू इथं झालेल्या 2023 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये महिलांच्या कंपाऊंड वैयक्तिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आणि त्यानंतर 2024 च्या पॅरिस पॅरालिम्पिक्समध्ये कांस्यपदक पटकावलं. तिनं विश्वविजेतेपदही मिळवलं असून, कमी वयातही या खेळातील अव्वल खेळाडूंमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं आहे.
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