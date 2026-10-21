बालपणात अपघातामुळं हात निकामी; आता मराठमोळ्या सचिननं विक्रमासह आशियाई पॅरा गेम्समध्ये जिंकलं 'सोनं'
भारतीय स्टार पॅरा-ॲथलीट सचिन सर्जेराव खिलारीनं आशियाई पॅरा गेम्स 2026 मध्ये शानदार कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : October 21, 2026 at 9:48 AM IST
आयची-नागोया (जपान) : भारतीय स्टार पॅरा-ॲथलीट सचिन सर्जेराव खिलारीनं आशियाई पॅरा गेम्स 2026 मध्ये शानदार कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं. बुधवारी नागोया इथं पुरुषांच्या F46 शॉटपुट स्पर्धेत, मराठमोळ्या सचिननं आपल्या सहाव्या आणि अंतिम प्रयत्नात 15.87 मीटर शॉटपुट फेकून एक नवीन गेम्स विक्रम प्रस्थापित केला. विशेष म्हणजे या कामगिरीमुळं भारतानं या स्पर्धेत सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य अशी तिन्ही पदकं आपल्या नावावर केली.
सचिननं केला नवा विक्रम : पॅरिस पॅरालिम्पिक्स 2024 चा रौप्यपदक विजेता असलेल्या सचिननं आपलं मागील आशियाई पॅरा गेम्समधील सुवर्णपदक कायम राखलं. त्यानं चीनमध्ये झालेल्या मागील स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं होतं. यावेळी, त्यानं 15.67 मीटरचा मागील गेम्स विक्रम मागे टाकत 15.87 मीटरचा नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. याशिवाय भारताच्या मोहम्मद यासिरनं आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात 15.06 मीटरच्या थ्रोसह रौप्यपदक जिंकलं, तर परवीननं 14.94 मीटरच्या सर्वोत्तम कामगिरीसह तिसरं स्थान पटकावले. अशाप्रकारे, तिन्ही पदकं भारतीय खेळाडूंनी पटकावली.
News Alert ! Sachin Khilari defends gold in men's shot put F46 event at Asian Para Games, Mohd. Yasser and Parveen win silver and bronze in same event— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
सचिननं आपल्या अंतिम थ्रोनं पलटवला गेम : सचिन खिलारीची सुवर्णपदक-विजेती कामगिरी उल्लेखनीय होती. त्यानं आपल्या सहाव्या आणि अंतिम प्रयत्नात गोळाफेक 15.87 मीटर करुन स्पर्धेचा पूर्वीचा विक्रम मोडला. खेळांमधील पूर्वीचा विक्रम 15.67 मीटर होता. सचिननं दबावाखाली सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि आशियाई पॅरा गेम्समध्ये सलग दुसऱ्यांदा या प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. यासिर आणि परवीन यांनीही उत्कृष्ट कामगिरी करुन भारताचं ऐतिहासिक यश पूर्ण केलं.
वयाच्या नवव्या वर्षी अपघात : 23 ऑक्टोबर 1989 रोजी राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील कारगाणी गावात जन्मलेल्या सचिन खिलारीचं आयुष्य वयाच्या नवव्या वर्षी झालेल्या सायकल अपघातामुळं बदललं. या अपघातामुळे त्याच्या डाव्या हाताच्या स्नायूंना कायमस्वरुपी इजा झाली आणि हाताच्या हालचालींवर मर्यादा आल्या. तरीही, सचिननं या आव्हानांना आपला खेळ पुढं नेण्यापासून रोखू दिलं नाही. त्यानं सुरुवातीला भालाफेक स्पर्धेत भाग घेतला, परंतु खांद्याला दुखापत झाल्यानंतर त्यानं गोळाफेक हा आपला मुख्य खेळ म्हणून निवडला. अथक परिश्रमातून त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःला सिद्ध केलं आहे.
🚨 BREAKING: ANOTHER PODIUM SWEEEEEEP BY INDIA AT ASIAN PARA GAMES 🔥🇮🇳 It is 1-2-3 (Gold Silver Bronze) to India in Men's Shot Put F46 Finals 🥇SACHIN KHILARI with Games Record of 15.87 wins GOLD 🥈MOHD YASEER wins SILVER with 15.06 🥉Parveen with 14.94 wins BRONZE ♥️♥️♥️ https://t.co/9yjeOsOr8I— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) October 21, 2026
पॅरालिम्पिक रौप्य आणि दोन वेळचा विश्वविजेता : सचिन खिलारीनं 2024 पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये पुरुषांच्या F46 शॉटपुट प्रकारात 16.32 मीटरच्या आशियाई विक्रमी थ्रोसह रौप्य पदक जिंकलं. त्यानं 2023 आणि 2024 मध्ये सलग दोन विश्वविजेतेपदाचे किताबही पटकावलं आहेत. आता, आशियाई पॅरा गेम्समध्ये सुवर्णपदक आणि गेम्स विक्रमासह, त्यानं आपल्या यशाच्या शिरपेचात आणखी एका मोठ्या यशाची भर घातली आहे. सचिन प्रशिक्षक सत्यनारायण यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतो आणि त्याला भारताच्या 'टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम' (TOPS) कडूनही पाठिंबा मिळाला आहे. क्रीडा क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्याला अर्जुन पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आलं आहे.
F46 प्रकार म्हणजे काय? : F46 प्रकार अशा मैदानी खेळाडूंसाठी आहे ज्यांच्या एका हाताचा कोपराच्या वर किंवा खाली अवयवच्छेदन (amputation) झालं आहे किंवा वरच्या अवयवांमध्ये त्याच प्रकारचं अपंगत्व आहे. या प्रकारातील खेळाडू उभ्या स्थितीतून थ्रो करतात आणि आपल्या कंबर व पायांचा वापर करुन फेकण्याची शक्ती निर्माण करतात. सचिननं त्याच गटात 15.87 मीटर थ्रो करुन सुवर्णपदक जिंकलं. यासिर आणि परवीनच्या रौप्य आणि कांस्य पदकांनी ही स्पर्धा भारतासाठी संस्मरणीय ठरवली.
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