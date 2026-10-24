आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारताची सर्वोत्तम कामगिरी! विक्रमी पदकं जिंकत मोडला जुना रेकॉर्ड
जपानमधील आयची-नागोया इथं झालेल्या या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी 30 सुवर्ण, 35 रौप्य आणि 49 कांस्य पदकांसह एकूण 114 पदकं जिंकली.
Published : October 24, 2026 at 9:23 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Para Games 2026 : भारतानं 2026 च्या आशियाई पॅरा गेम्समध्ये आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी करुन इतिहास रचला. जपानमधील आयची-नागोया इथं झालेल्या या स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंनी 30 सुवर्ण, 35 रौप्य आणि 49 कांस्य पदकांसह एकूण 114 पदकं जिंकली. या कामगिरीनं 2023 मध्ये चीनच्या हांगझू इथं नोंदवलेला आपला पूर्वीचा विक्रम मोडला. हांगझूमध्ये भारतानं 27 सुवर्ण पदकांसह एकूण 108 पदकं जिंकली होती. यावर्षी, संघातील खेळाडूंची संख्या कमी असूनही भारतीय पॅरा-ॲथलीट्सनी आपल्या पदकसंख्येत वाढ केली. ॲथलेटिक्समधील दमदार कामगिरीसोबतच भारतानं बॅडमिंटन, तिरंदाजी आणि नेमबाजीमध्येही लक्षणीय यश मिळवलं. या स्पर्धेदरम्यान भारतीय खेळाडूंनी अनेक स्पर्धांमध्ये जागतिक आणि क्रीडा विक्रमही प्रस्थापित केले.
🚨 JUST IN: INDIA RECORDS ITS BEST-EVER CAMPAIGN IN ASIAN PARA GAMES HISTORY! 🇮🇳 🥇 30 Gold 🥈 35 Silver 🥉 49 Bronze 114 MEDALS IN TOTAL!!!!! 🥹❤️ https://t.co/iBdrs0whhD— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
पॅरा आशियाई गेम्ससाठी 168 खेळाडूंचं पथक : भारतानं यावेळी खेळांसाठी 168 खेळाडूंचं पथक पाठवलं, जी संख्या 2023 मध्ये हांगझू इथं झालेल्या मागील स्पर्धेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंच्या संख्येच्या जवळपास निम्मी आहे. हांगझूमध्ये भारतीय खेळाडूंनी 27 सुवर्ण पदकांसह 108 पदकं जिंकली, जी त्यावेळची देशाची सर्वोत्तम कामगिरी होती. यावेळी बॅडमिंटनपटू, तिरंदाज आणि नेमबाज मोना अग्रवाल यांनीही भारताच्या पदकतालिकेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. अशाप्रकारे, भारतानं 30 सुवर्ण, 35 रौप्य आणि 49 कांस्य पदकांसह आपली मोहीम पूर्ण केली.
पदक तालिकेत भारताचं स्थान : भारत सध्या पदक तालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहे, परंतु शनिवारी होणाऱ्या काही स्पर्धांच्या अंतिम फेरीमुळं त्याच्या स्थानात बदल होऊ शकतो. त्या स्पर्धांमध्ये कोणताही भारतीय खेळाडू सहभागी होणार नाही. मोहिमेच्या अंतिम दिवशी भारतानं नऊ सुवर्णपदकं जिंकली, जी या स्पर्धेतील त्यांची एका दिवसातील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. ही सुवर्णपदकं तिरंदाजी, नेमबाजी, बॅडमिंटन आणि ॲथलेटिक्समध्ये जिंकली गेली. नेहमीप्रमाणेच ॲथलेटिक्सनं भारताच्या पदकतालिकेत भर घातली. भारतानं या स्पर्धेत एकूण 65 पदकं जिंकली, जी 2023 पेक्षा 12 नं अधिक आहेत. मात्र, शुक्रवारी बॅडमिंटनपटूंनीही तीन सुवर्णपदकं जिंकून यात भर घातली. यामध्ये पॅरिस पॅरालिम्पिक चॅम्पियन नितेश कुमार आणि नवीन शिवकुमार यांच्या वैयक्तिक सुवर्णपदकांचा समावेश आहे.
THE RISE OF INDIAN PARA ATHLETES! 🇮🇳 2010 - 1 Gold 🥇 4 Silver 🥈 9 Bronze 🥉 2014 - 3 Gold 🥇 14 Silver 🥈 16 Bronze 🥉 2018 - 15 Gold 🥇 24 Silver 🥈 33 Bronze 🥉 2022 - 27 Gold 🥇 32 Silver 🥈 49 Bronze 🥉 2026 - 30 Gold 🥇 35 Silver 🥈 49 Bronze 🥉 Over the years, we have improved massively! Credit to all the para athletes, coaches, support staff, and the Government for their efforts and investment in infrastructure here. We need to keep growing here!!!! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
समापन सोहळा कधी होणार? : आशियाई पॅरा गेम्स 2026 चा समारोप सोहळा शनिवार, 24 ऑक्टोबर रोजी जपानमधील आयची-नागोया इथं होणार आहे. हा सोहळा भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) दुपारी 2:30 वाजता सुरु होईल, तर जपानमधील स्थानिक वेळेनुसार सायंकाळी 6 वाजता सुरु होईल. या सोहळ्यानं या खेळांच्या या आवृत्तीची औपचारिक सांगता होईल.
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