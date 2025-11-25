एशियन पेंट्स बनली भारतीय क्रिकेट संघाची ‘ऑफिशियल कलर पार्टनर’, BCCI कडून तीन वर्षासाठी करार...
एशियन पेंट्स आता भारतीय क्रिकेट संघाची ‘ऑफिशियल कलर पार्टनर’ (asian paints bcci partnership) झाली. कंपनीनं BCCI सोबत 3 वर्षांचा करार केलाय.
Published : November 25, 2025 at 4:43 PM IST
मुंबई : भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळानं (BCCI) मंगळवारी मोठी घोषणा केली. भारताची आघाडीची पेंट कंपनी एशियन पेंट्स पुढील तीन वर्षांसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची ‘ऑफिशियल कलर पार्टनर’ झाली (asian paints bcci partnership) आहे. या करारांतर्गत भारतात होणाऱ्या पुरुष आणि महिला संघांच्या 110 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एशियन पेंट्सला ब्रँडिंगचे अधिकार मिळणार आहेत. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत BCCI सचिव जय शाह यांचे प्रतिनिधी देवाजित साकीया आणि एशियन पेंट्सचे एमडी, सीईओ अमित सिंगले यांनी या भागीदारीची औपचारिक घोषणा केली.
asian paints bcci partnership : जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ असलेल्या BCCI च्या प्रायोजकांच्या यादीत आता एशियन पेंट्सचा समावेश झाला आहे. यापूर्वी Byju’s, Dream11, Tata (टाटा सन्स), Campa, Atomberg, SBI Life अशा दिग्गज कंपन्या भारतीय क्रिकेटशी जोडल्या गेल्या आहेत. नुकताच अपोलो टायर्ससोबत जर्सी स्पॉन्सरशिपचा करार झाला, त्यानंतर लगेच एशियन पेंट्सचा हा करार BCCI च्या खजान्यात कोट्यवधी रुपयांची भर घालणार आहे. सध्या Campa कडून वार्षिक 48 कोटी, Atomberg कडून 41 कोटी आणि SBI Life कडून 47 कोटी रुपये मिळतात. एशियन पेंट्सच्या कराराची रक्कम जाहीर झालेली नसली, तरी ती या आकड्यांच्या आसपास किंवा त्याहून जास्त ही किंमत असण्याची शक्यता आहे.
रंग आणि क्रिकेट यांचा अनोखा संगम
एशियन पेंट्सचे एमडी, सीईओ अमित सिंगले म्हणाले, “क्रिकेट हा फक्त खेळ नाही, तर 1.4 अब्ज भारतीयांच्या भावनांचा भाग आहे. रंग हे भावना, उत्साह आणि ऊर्जेचे प्रतीक आहेत. एशियन पेंट्सनं गेल्या आठ दशकांत भारतीयांच्या घरांना रंग दिले, आता आम्ही क्रिकेटच्या मैदानाला आणि चाहत्यांच्या मनाला अधिक रंगीत करू. ही भागीदारी रंग आणि क्रिकेट यांचा अनोखा संगम आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, ‘ऑफिशियल कलर पार्टनर’ म्हणून आम्ही प्रत्येक षटक, प्रत्येक चौकार-षटकार अधिक जिवंत आणि रोमांचक बनवू.”
चाहत्यांना नवा अनुभव
BCCI च्या वतीनं देवाजित साकीया यांनी एशियन पेंट्सचे स्वागत करताना सांगितलं, “भारतीय क्रिकेटची ऊर्जा आणि एशियन पेंट्सची रंगांची परंपरा एकमेकांना उत्तम पूरक आहेत. या भागीदारीमुळं देशभरातील क्रिकेटप्रेमींना अविस्मरणीय अनुभव मिळतील. आम्ही एकत्र मिळून क्रिकेटला नवे रंग देऊ.” 1942 मध्ये स्थापन झालेली एशियन पेंट्स आज भारतातील सर्वात मोठी आणि आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाची पेंट कंपनी आहे. कंपनीची वार्षिक उलाढाल 33,797 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. 14 देशांमध्ये उत्पादन प्रकल्प असून 60 हून अधिक देशांमध्ये ती ग्राहकांना सेवा पुरवते. हा करार केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नसून भारतीय क्रिकेटला ब्रँडेड, रंगीत आणि अधिक आकर्षक बनवणारा ठरणार आहे. पुढील तीन वर्षे मैदानावर आणि मैदानाबाहेर ‘रंग’ आणि ‘क्रिकेट’ एकत्र येऊन चाहत्यांना नवा अनुभव देणार आहेत.
