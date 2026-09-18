आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघानं BCCI ची जर्सी का परिधान केली नाही? काय आहे कारण?
भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आपला पहिला सामना जपानविरुद्ध उपांत्यपूर्व फेरीत खेळला.
Published : September 18, 2026 at 2:54 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आपला पहिला सामना जपानविरुद्ध उपांत्यपूर्व फेरीत खेळला. जेव्हा भारतीय क्रिकेट संघ या सामन्यात मैदानात उतरला, तेव्हा चाहत्यांना त्यांची नेहमीची अधिकृत बीसीसीआय जर्सी दिसली नाही. द्विपक्षीय मालिका आणि आयसीसी स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडू जो निळा रंग आणि प्रायोजकांचे लोगो वापरतात, ते आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दिसले नाहीत. किंबहुना, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्यांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी आहे.
Asian Games Jersey looks dope.— Ragav X (@ragav_x) September 18, 2026
No BCCI logo as BCCI players here are representing Indian Olympic Association (IOA) pic.twitter.com/a3ZWsJmWm7
टीम इंडियाची जर्सी बदलाचं कारण काय : वास्तविक, आयसीसी किंवा द्विपक्षीय क्रिकेट मालिकांमध्ये, खेळाडू थेट भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचं (BCCI) प्रतिनिधित्व करतात. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, भारतीय पथक एक संघ म्हणून स्पर्धा करते. क्रिकेट संघ ही एक स्वतंत्र संस्था नसून संपूर्ण भारतीय पथकाचाच एक भाग आहे. परिणामी, सर्व भारतीय खेळाडू भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) ध्वजाखाली सहभागी होतात, ज्यामुळं वैयक्तिक क्रीडा महासंघांच्या ओळखींपेक्षा राष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेला प्राधान्य दिलं जातं.
𝐈𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐌𝐈-𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 👏👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 18, 2026
A convincing 8️⃣-wicket win for #TeamIndia in the quarter-final to seal a spot in the final four 🇮🇳
Scorecard ▶️ https://t.co/MIoR07Vyms #AsianGames pic.twitter.com/UANuW4ThHW
सर्व खेळांसाठी गणवेशाची संहिता : आंतरराष्ट्रीय बहु-क्रीडा स्पर्धांचे मूलभूत तत्त्व म्हणजे एकसमानता. ॲथलेटिक्स, कुस्ती, बॅडमिंटन, हॉकी किंवा क्रिकेट असो, देशाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूसाठी एक समान अधिकृत किट कोड असतो. संपूर्ण संघासाठी एकसमान गणवेश राखण्यासाठी, सर्व खेळाडूंना आयओए (IOA) नं ठरवलेल्या डिझाइन, रंग आणि कापडासह अधिकृत राष्ट्रीय किट परिधान करणं बंधनकारक आहे.
दुसरीकडे, बीसीसीआयच्या (BCCI) जर्सींवर प्रमुख व्यावसायिक प्रायोजक आणि किट उत्पादकांचे लोगो असतात. ऑलिम्पिक कौन्सिल ऑफ एशिया (OCA) आणि आयओसीच्या (IOC) नियमांनुसार, कोणत्याही खाजगी मंडळाच्या व्यावसायिक प्रायोजकांचे लोगो जर्सीवर प्रदर्शित करण्यास सक्त मनाई आहे. खेळांदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजीला परवानगी नाही, म्हणूनच बीसीसीआयच्या जर्सी वापरल्या जात नाहीत.
India breeze past hosts Japan to book their place in the Asian Games semi-finals 🔥— ICC (@ICC) September 18, 2026
📝: https://t.co/Dq0RWs2aM0 pic.twitter.com/s7Nj6rDsob
पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा सहज विजय : भारतीय महिला क्रिकेट संघानं आशियाई खेळ 2026 च्या पहिल्या सामन्यात जपानला 8 गडी राखून पराभूत केलं. हा स्पर्धेचा उपांत्यपूर्व सामना होता. या विजयामुळं भारतीय संघानं उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. आता भारताचा सामना बांगलादेशशी होईल. अलीकडेच, महिला आशिया कपच्या उपांत्य फेरीतही भारतासमोर बांगलादेशचं आव्हान होतं, ज्यात भारतीय संघानं सहज विजय मिळवला होता. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या पहिल्या सामन्यात भारतानं जपानविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना जपाननं केवळ 57 धावा केल्या आणि भारतानं केवळ दोन गडी गमावून सहजपणे लक्ष्य गाठलं.
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