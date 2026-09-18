...तर टीम इंडिया सामना न खेळताच थेट फायनलमध्ये जाणार; 'हा' नियम आहे खास
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार आणि गतविजेता भारतीय महिला क्रिकेट संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे.
Published : September 18, 2026 at 5:16 PM IST
नवी दिल्ली Cricket Asian Games : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार आणि गतविजेता भारतीय महिला क्रिकेट संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. शुक्रवारी नागोया येथील कोरोबोगेई स्पोर्ट्स पार्कमध्ये खेळल्या गेलेल्या चौथ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात भारतानं यजमान जपानचा 8 गडी राखून पराभव केला. आता भारताचा सामना 20 सप्टेंबर रोजी उपांत्य फेरीत बांगलादेशशी होईल. मात्र, जपानमधील हवामान पाहता जर उपांत्य फेरीचा सामना पावसामुळं रद्द झाला, तर कोणता संघ अंतिम फेरीत प्रवेश करेल? असा प्रश्न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित झाला आहे.
सामना रद्द झाला, तर फायनल कोण खेळणार? : स्पर्धेच्या नियमांनुसार, जर भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील हा उपांत्य फेरीचा सामना मुसळधार पावसामुळं अनिर्णित राहिला, तर भारतीय संघ थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. स्पर्धेच्या अधिकृत खेळण्याच्या अटींनुसार, उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी कोणताही राखीव दिवस नाही. जर सामना पूर्णपणे पावसामुळं रद्द झाला आणि किमान षटकं खेळता आली नाहीत, तर उच्च मानांकन आणि उच्च सीडिंग असलेला संघ विजेता घोषित केला जातो आणि अंतिम फेरीत प्रवेश करतो. आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रमवारी आणि स्पर्धेतील मानांकनामध्ये भारतीय महिला संघ बांगलादेशपेक्षा खूप पुढं आहे, त्यामुळं सामना रद्द झाल्यास भारतीय संघाला पूर्ण फायदा होईल.
India qualify for the semifinals!— Cricbuzz (@cricbuzz) September 18, 2026
Shafali Verma strikes an unbeaten 15-ball 40 as India beat Japan by 8 wickets with 15 overs to spare 😲#AsianGames pic.twitter.com/oENaXDuo2l
मानांकनाच्या आधारावर बांगलादेश उपांत्य फेरीत : विशेष म्हणजे, बांगलादेश संघही याच नियमाच्या आधारावर उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. स्पर्धेच्या पहिल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात गुरुवारी बांगलादेशचा सामना चीनशी होणार होता, परंतु सततच्या पावसामुळं एकही चेंडू न टाकता सामना रद्द करण्यात आला. परिणामी, आपल्या श्रेष्ठ मानांकनामुळं बांगलादेशनं थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवला.
जपानविरुद्ध भारताचा एकतर्फी विजय : उपांत्यपूर्व सामन्यात भारतीय संघानं मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी केली. प्रथम फलंदाजी करताना जपानच्या संघानं पूर्ण 20 षटकं खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना 19.5 षटकांत केवळ 57 धावांवर सर्वबाद केलं. प्रत्युत्तरात भारतीय फलंदाजांनी केवळ 5 षटकांत 2 गडी गमावून 58 धावांचं सोपं लक्ष्य वादळी पद्धतीनं पूर्ण केलं. आता 20 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारतीय संघ अंतिम फेरीतील आपलं स्थान निश्चित करण्यासाठी मैदानावर खेळेल, परंतु हवामानानं अडथळा निर्माण केला तरी, नियम पूर्णपणे भारताच्या बाजूनं आहेत.
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