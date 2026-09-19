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Asian Games 2026: टेकबॉलमध्ये 'सुवर्ण स्वप्न' भंगलं; क्विन्सी डिसूझा उपांत्य फेरीत पराभूत

2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, भारतीय टेकबॉल खेळाडू क्विन्सी डिसूझाला महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

Asian Games 2026 Teqball
टेकबॉलमध्ये 'सुवर्ण स्वप्न' भंगलं (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 10:57 AM IST

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नवी दिल्ली Asian Games 2026 Teqball : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत, भारतीय टेकबॉल खेळाडू क्विन्सी डिसूझाला महिला एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं. इंडोनेशियाच्या इमा सुमायानं तिला 12-7, 9-12, 7-12 असं हरवलं. हा सामना जिंकला असता तर क्विन्सीला किमान रौप्य पदक निश्चित मिळालं असतं, पण पराभव होऊनही तिला कांस्य पदकाची संधी आहे. रविवारी कांस्य पदकासाठी तिचा सामना जपानच्या युना साकामोटोशी होईल. पुरुष दुहेरी आणि मिश्र दुहेरी स्पर्धांमध्येही टेकबॉल संघांना निराशाजनक निकालांना सामोरं जावं लागलं.

पहिला सेट जिंकल्यानंतर पराभव : महिला एकेरीच्या टेकबॉल उपांत्य फेरीत, क्विन्सीनं जोरदार सुरुवात करत पहिला सेट 12-7 नं जिंकला. मात्र, तिच्या इंडोनेशियन प्रतिस्पर्धीनं सामना सहजासहजी हातातून निसटू दिला नाही आणि दुसरा सेट 12-9 नं जिंकला. तिसऱ्या सेटमध्ये, भारतीय खेळाडूनं जोरदार सुरुवात करत 3-0 अशी आघाडी घेतली, परंतु सुमायानं पुनरागमन करत 12-7 अशा फरकानं सामना जिंकला.

डिसूझानं गट 'अ' मध्ये पटकावलं अव्वल स्थान : जपान आणि कंबोडियाच्या प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळवल्यानंतर, डिसूझानं गट 'अ' मध्ये अव्वल स्थान पटकावून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. उपांत्य फेरीत तिचा सामना इंडोनेशियाच्या सुमायाशी झाला, ज्यात ती 1-2 नं हरली. भारतीय खेळाडूनं पहिला सेट 12-7 नं जिंकला, त्यानंतर इंडोनेशियन खेळाडूनं सलग दोन गेम्स 9-12, 7-12 असे जिंकले.

मिश्र दुहेरीतही कांस्यपदक जिंकण्याची संधी : शुक्रवारी झालेल्या टेकबॉल मिश्र दुहेरी रेपेचेजमध्ये डिसूझा आणि मोहम्मद अनास इम्रान बेग यांनी फिलिपिन्सच्या अबुलेन्सिया जोआना आणि ऑगस्टिन प्रिन्स यांचा 2-0 नं पराभव करुन कांस्यपदकाच्या सामन्यासाठी पात्रता मिळवली. ही भारतीय जोडी आता रविवारी पदकासाठी आपला प्रयत्न सुरु ठेवेल. डिसूझा-बेग जोडीने रेपेचेजचा पहिला सेट 12-3 आणि दुसरा सेट 12-6 नं जिंकून सरळ सेटमध्ये विजय मिळवला.

भारताचा मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पराभव : डिसूझा आणि बेग यांचा मिश्र दुहेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत व्हिएतनामच्या शियान न्घी ट्रिन्ह आणि होआंग मिन्ह टॅन गुयेन यांच्याकडून पराभव झाला. पहिल्या सेटमध्ये लय साधण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर, भारतीय जोडी सरळ सेटमध्ये 0-2 नं पराभूत झाली, ज्यात त्यांना 12-7 नं पराभव पत्करावा लागला. त्यांनी दुसऱ्या सेटमध्ये अधिक ताकद दाखवली, परंतु निर्णायक गेम जिंकण्यात ते अपयशी ठरले. व्हिएतनामी जोडीनं दुसरा सेट 12-10 नं जिंकला.

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TAGGED:

QUINCY DSOUZA LOST IN SEMIFINALS
आशियाई क्रीडा स्पर्धा
क्विन्सी डिसूझाचा पराभव
टेकबॉल उपांत्य फेरी निकाल
ASIAN GAMES 2026 TEQBALL

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