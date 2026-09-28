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आशियाई स्पर्धेत रौप्यपदक विजेत्या सोनमचा भव्य सत्कार! गावकऱ्यांनी मिरवणूक काढत केलं जंगी स्वागत

जपानमध्ये सुरु असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल नेमबाजी प्रकारात कोल्हापूरची कन्या सोनम उत्तम मस्कर हिनं रौप्यपदक पटकावलं.

Sonam Maskar Medalist
आशियाई स्पर्धेत रौप्यपदक विजेत्या सोनमचा भव्य सत्कार! (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 28, 2026 at 2:56 PM IST

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कोल्हापूर Sonam Maskar Medalist : जपानमध्ये सुरु असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल नेमबाजी प्रकारात कोल्हापूरची कन्या सोनम उत्तम मस्कर हिनं रौप्यपदक पटकावून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची आणि कोल्हापूर जिल्ह्याची मान उंचावली आहे. या ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान यशानंतर कोल्हापूरच्या मातीत परतलेल्या सोनमचं क्रीडाप्रेमी, नागरिक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं अत्यंत जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं. या गौरवशाली कामगिरीची दखल घेत कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका विशेष सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याप्रसंगी कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते सोनमचा सत्कार करण्यात आला. पालकमंत्र्यांनी सोनमच्या निवासस्थानी प्रत्यक्ष भेट देऊन तिच्या आई-वडिलांचाही विशेष गौरव केला होता. योगायोगानं 'कन्या दिना'चं (डॉटर्स डे) औचित्य साधून पार पडलेल्या या कार्यक्रमात सोनमच्या यशानं संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा आणि महाराष्ट्र अभिमानानं भारावून गेला असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.

आशियाई स्पर्धेत रौप्यपदक विजेत्या सोनमचा भव्य सत्कार! (ETV Bharat Reporter)

कष्ट, संघर्ष अन् जिद्द यातूनच मिळवलं यश : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील दुष्काळी भागातील पुष्पनगर या गावातील मस्कर कुटुंबातून पुढं आलेल्या सोनमचा क्रीडा प्रवास अत्यंत संघर्षाचा आणि प्रेरणादायी राहिलेला आहे. सन 2018 मध्ये मुंबईतील तोलानी कॉमर्स कॉलेजमधून 10 मीटर एअर रायफलच्या प्राथमिक प्रशिक्षणानं तिनं आपल्या नेमबाजीच्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि अवघ्या चार महिन्यांतच तिनं राज्यस्तरावर धडक मारली. मात्र, त्यानंतर आलेल्या कोरोना महामारीतील लॉकडाऊनमुळं आणि आर्थिक अडचणींमुळं तिला गावी परतावं लागलं. या कठीण प्रसंगात खचून न जाता तिनं वेद अकॅडमीत 2021 ते 2023 या काळात नव्यानं सराव सुरु केला. तेथून तिनं जुनिअर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये देशाचं प्रतिनिधित्व केलं. सन 2023 पासून ती दिल्ली येथील करणीसिंग शूटिंग रेंजवर दररोज 3 ते 4 तास कठोर सराव करत असून तिच्यासोबत सायकॉलॉजिस्ट, फिजिओथेरपिस्ट आणि स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग सत्रं नियमितपणे पार पडतात. "या प्रवासात आई-वडील, मुंबईतील प्रशिक्षक किरण मॅडम, कोल्हापुरातील राधिका मॅडम, निसार सर, रोहित सर आणि सध्याचे प्रशिक्षक किरण जाधव यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं आहे. तसंच 'ओजीक्यू', इंडियन रेल्वेज आणि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या संस्थांच्या पाठिंब्यामुळं हे आंतरराष्ट्रीय यश शक्य झालं," असं सोनमनं नमूद केलं.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते सोनमचा गौरव : जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सत्कार सोहळ्यात बोलताना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कोल्हापूरच्या क्रीडा परंपरेचा पुनरुच्चार केला. ऑलिंपिक पदक विजेते खाशाबा जाधव आणि स्वप्नील कुसाळे यांच्याच उज्ज्वल परंपरेत आज सोनमनं आपलं नाव सुवर्ण अक्षरांनी कोरलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये प्रचंड मेहनत व शारीरिक कष्ट करण्याची वृत्ती असते. राधानगरी मतदारसंघातील खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर देशाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे," असं पालकमंत्री म्हणाले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली की, गुणवंत आणि गरजू खेळाडूंना शासकीय मदत मिळण्यात येणारे प्रशासकीय व नियमांचे अडथळे दूर करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल. शासकीय नियमांमध्ये शिथिलता आणून खेळाडूंना जागतिक दर्जाच्या सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि भरीव अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा ठोस निर्धार शासनाच्या वतीनं व्यक्त करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या सोहळ्याला क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील, शिवछत्रपती पुरस्कारार्थी प्रशिक्षक राधिका बराले, शारीरिक शिक्षण संघटनेचे अध्यक्ष आर. डी. पाटील, क्रीडा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळ पाटणकर यांच्यासह अनेक अधिकारी, क्रीडाप्रेमी आणि मस्कर कुटुंबीय मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

Sonam Maskar Medalist
आशियाई स्पर्धेत रौप्यपदक विजेत्या सोनमचा भव्य सत्कार (ETV Bharat Reporter)

'मुलगी शिकली, प्रगती झाली'; कुटुंबानं व्यक्त केला अभिमान : सोनमचे वडील उत्तम मारुती मस्कर आणि आई सुमन मस्कर यांनी आपल्या कन्येच्या यशाबद्दल अत्यंत भावूक प्रतिक्रिया दिली. घरच्या हलाखीच्या आणि आर्थिक अडचणीच्या परिस्थितीतही तीन्ही मुलांच्या आवडीनुसार शिक्षण देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, असं सांगताना वडिलांनी 'मुलगी शिकली, प्रगती झाली' या टॅगलाईनची खऱ्या अर्थानं प्रचिती आल्याचं नमूद केलं. त्यांची मोठी मुलगी आर्किटेक्ट, लहान मुलगा हॉटेल मॅनेजमेंट क्षेत्रात शेफ तर सोनम आंतरराष्ट्रीय नेमबाज बनून देशाचं नाव उज्ज्वल करत आहे. कोल्हापुरात दाखल झाल्यानंतर सोनम आणि कुटुंबीयांनी करवीर निवासनी आई अंबाबाई देवीचं दर्शन घेतले. आगामी ऑलिंपिक स्पर्धेत भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकणं हेच आपलं अंतिम ध्येय असल्याचं सोनम आणि तिच्या वडिलांनी अंबाबाईच्या चरणी प्रार्थना करत व्यक्त केलं.

भव्य मिरवणुकीनं गावात करण्यात आलं स्वागत : सोनमच्या आंतरराष्ट्रीय कामगिरीमुळं पुष्पनगर गावातही जंगी मिरवणुकीनं सोनमचं स्वागत करण्यात आलं. पदक मिळवून गावात सोनम आणि कुटुंबीय येताच फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. तर या मिरवणुकीमुळं आणि गावकऱ्यांच्या प्रेमामुळं सोनम आणि कुटुंबीय देखील भारावून गेलं.

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SLIVER MEDALIST SONAM MASKAR
कोल्हापूरची कन्या सोनम मस्कर
सोनम मस्करची पदकाबाबत प्रतिक्रिया
सोनम मस्करचं जंगी स्वागत
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