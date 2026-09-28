मराठमोळ्या सर्वेशनं 56 वर्षांनंतर भारताला जिंकवून दिलं पदक! उंच उडी मारत केली ऐतिहासिक कामगिरी
2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय ॲथलेटिक्ससाठी रविवारचा दिवस संस्मरणीय ठरला. महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेनं पुरुषांच्या उंच उडीत रौप्यपदक जिंकून आपली प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपवली.
Published : September 28, 2026 at 9:53 AM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय ॲथलेटिक्ससाठी रविवारचा दिवस संस्मरणीय ठरला. महाराष्ट्राच्या सर्वेश कुशारेनं पुरुषांच्या उंच उडीत रौप्यपदक जिंकून आपली प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपवली. भारतानं 56 वर्षांनंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या उंच उडी प्रकारात पदक जिंकलं आहे. यापूर्वीचं कांस्यपदक 1970 च्या बँकॉक आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भीम सिंग यांनी जिंकलं होतं.
A flawless 2.25m clearance earns Sarvesh Kushare silver in the Men’s High Jump! 🥈— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 27, 2026
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अंतिम फेरीत थोडक्यात पराभूत : 31 वर्षीय भारतीय खेळाडूनं अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी केली, परंतु तो चायनीज तैपेईच्या फू चाओ-ह्सुआनकडून थोडक्यात पराभूत झाला. 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकलेल्या सर्वेशनं स्पर्धेच्या बहुतांश भागात आघाडी घेतली होती आणि तो सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार होता. मात्र तो आपल्या पहिल्या प्रयत्नात 2.25 मीटर उंचीचा अडथळा पार करु शकला नाही. दुसरीकडे, फू चाओ-ह्सुआननं आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात 2.25 मीटरची उंची पार करुन आघाडी घेतली.
दुसऱ्या प्रयत्नात 2.25 मीटरची उडी : सर्वेशनं हार मानली नाही आणि आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात 2.25 मीटरचा टप्पा यशस्वीपणे पार केला. मात्र, तो दुसऱ्या स्थानावर घसरला होता. त्यानंतर तो सुवर्णपदकासाठी आव्हान देऊ शकला नाही आणि त्याला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. नाशिकमधील देवरगावचा रहिवासी असलेल्या सर्वेशचं हे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पहिलंच पदक आहे.
𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐈𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 27, 2026
Sarvesh Kushare celebrates a memorable Asian Games podium finish with an astounding 2.25m leap in the Men’s High Jump! ✨
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony… pic.twitter.com/5YsVasZcWz
सर्वेश कुशारे कोण आहे? : सर्वेश कुशारेचा जन्म 17 जून 1995 रोजी महाराष्ट्रातील नाशिकजवळच्या देवरगाव इथं झाला. त्यानं प्रशिक्षक आर. डब्ल्यू. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲथलेटिक्सला सुरुवात केली आणि हळूहळू तो भारतातील सर्वात आश्वासक उंच उडीपटूंपैकी एक म्हणून नावारुपाला आला. सर्वेशनं 2023 च्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये 2.26 मीटरच्या उडीसह रौप्यपदक जिंकलं. या कामगिरीमुळं तो जागतिक ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपसाठीही पात्र ठरला.
अँसी सोजननंही जिंकलं रौप्यपदक : सर्वेशच्या आधी, भारताच्या अँसी सोजननंही रविवारी महिलांच्या लांब उडीत रौप्यपदक जिंकलं. अँसीनं बराच काळ आघाडी घेतली होती, पण चीनच्या हुआंग यिंगयिंगनं आपल्या अंतिम प्रयत्नात 6.55 मीटरची उडी मारुन बाजी पलटवली. अँसीचा सर्वोत्तम प्रयत्न 6.53 मीटरचा होता. भारताची शायली सिंगही महिलांच्या लांब उडीत पदकाच्या शर्यतीत होती. तिनं बराच काळ तिसरं स्थान टिकवून ठेवलं होतं, पण चीनच्या टॅन मेंगयीनं आपल्या अंतिम प्रयत्नात 6.46 मीटरची उडी मारुन तिला मागे टाकलं. शायलीनं 6.42 मीटरच्या सर्वोत्तम कामगिरीसह चौथं स्थान पटकावलं.
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