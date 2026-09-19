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11000+ खेळाडू, 469 पदक इव्हेंट्स, 45 देश... आजपासून सुरु होणार आशियाई खेळांचा थरार

2026 च्या आशियाई खेळांचं शनिवारी अधिकृतपणे उद्घाटन होईल. जपानमधील आयची-नागोया इथं होणाऱ्या 20 व्या आशियाई खेळांमध्ये भारताचे 501 खेळाडू 36 खेळांमध्ये सहभागी होतील.

Asian Games 2026
आजपासून सुरु होणार आशियाई खेळांचा थरार (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 9:38 AM IST

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नागोया (जपान) Asian Games 2026 : 1951 मध्ये दिल्लीत सुरु झालेले आशियाई खेळ, आता 75 व्या वर्षी जपानमधील आयची-नागोया इथं पोहोचले आहेत. जरी 2026 च्या आशियाई खेळांची सुरुवात आधीच झाली असली तरी, शनिवारी उद्घाटन समारंभानं या खेळांना औपचारिक सुरुवात होईल. निवासासह विविध गैरसोयी बाजूला सारुन, पुढील 16 दिवस प्रत्येक देशाचं लक्ष पदकांवरच केंद्रित असेल. 45 देशांतील 11,000 खेळाडूंची उपस्थिती आणि 43 खेळांमधील स्पर्धांमुळं आशियाई खेळ हे ऑलिम्पिक खेळांपेक्षाही मोठं आयोजन ठरतं.

501 खेळाडूंसह भारत सहभागी : 20व्या आशियाई खेळांमध्ये 501 खेळाडूंच्या मोठ्या तुकडीसह 36 खेळांमध्ये सहभागी होऊन भारतही इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करेल. 64 वर्षांपासून अव्वल तीन पदकांच्या क्रमवारीत स्थान न मिळवणं हे भारतापुढील सर्वात मोठं आव्हान असेल. भारताच्या 501 खेळाडूंच्या तुकडीमध्ये 47 टक्के महिला असून त्यांची संख्या 234 आहे. भारतीय खेळाडू 36 खेळांमध्ये सहभागी होत असून, सात खेळांमध्ये एकही भारतीय खेळाडू नाही. मागील आशियाई खेळांमध्ये भारतानं विक्रमी 107 पदकं (28 सुवर्ण, 38 रौप्य आणि 41 कांस्य) जिंकून चौथं स्थान पटकावलं होतं. आता, भारताचे 269 पुरुष आणि 234 महिला खेळाडू 2036 च्या ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी आपला दावा आणखी मजबूत करण्यास सज्ज आहेत.

आशियाई खेळ 2026 संक्षिप्त माहिती :

तिरंदाजी, हॉकी, सेलिंग, स्क्वॅश, सर्फिंग, टेनिस आणि ट्रायथलॉन या सात खेळांमधील ऑलिम्पिक स्पर्धा 2026 च्या आशियाई खेळांसाठी आणि 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी पात्रता स्पर्धा देखील आहेत. या खेळांमधील कामगिरीमुळं ऑलिम्पिक कोटा मिळू शकतो.

  • 75 वर्षे : 1951 मध्ये पहिल्या आशियाई खेळांचं आयोजन झाल्यापासून, या वर्षी आशियाई खेळांचा 75वा वर्धापनदिन साजरा होत आहे.
  • 16 दिवस : यंदाचे आशियाई खेळ 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान 16 दिवस आयोजित केले जातील.
  • 3 वेळा यजमान : जपाननं यापूर्वी 1958 मध्ये टोकियो आणि 1994 मध्ये हिरोशिमा इथं आशियाई खेळांचं आयोजन केलं होतं. 2026 हे त्यांचं तिसरं यजमानपद असेल.
  • 469 पदकांच्या स्पर्धा : 43 खेळांमधील 71 क्रीडा प्रकारांमध्ये एकूण 469 पदकांच्या स्पर्धा होतील.
  • 1,407 पदकं : या 469 पदकांच्या स्पर्धांमध्ये एकूण 1,407 पदकं जिंकण्याची संधी असेल.
  • 45 देश : 20 व्या आशियाई खेळांमध्ये 45 देशांचे खेळाडू सहभागी होत आहेत.
  • 11,000+ खेळाडू : 45 देशांमधून 11,000 हून अधिक खेळाडू जपानमध्ये दाखल झाले आहेत.
  • 10,200 स्वयंसेवक : आशियाई खेळांसाठी अंदाजे 10,200 स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले आहेत.

भारतीय दलाची वैशिष्ट्ये :

  • ज्येष्ठ खेळाडूंवर भर : पी.व्ही. सिंधू, मीराबाई चानू, लव्हलिना बोरगोहेन, तजिंदरपाल सिंग तूर, ज्योती सुरेखा वेन्नम आणि मनू भाकर.
  • नव्या पिढीचे चेहरे : साक्षी चौधरी, सुजीत कालकल, अनाहत सिंग, प्रीतिका प्रदीप, वैभव सूर्यवंशी, सुरुची फोगट, आयुष शेट्टी आणि रोहित यादव.
  • बुद्धिबळाला मागे टाकून एमएमएचा प्रवेश : पदार्पण करणाऱ्या खेळांमध्ये एमएमए फायटिंग, पॅडल सर्फिंग, व्हर्च्युअल तायक्वांदो, टेकबॉल आणि ई-स्पोर्ट्स यांचा समावेश आहे.

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TAGGED:

INDIA 501 ATHLETES
आशियाई खेळांचा थरार आजपासून
आशियाई खेळ 2026 संक्षिप्त माहिती
आशियाई खेळ भारताचा सहभाग
ASIAN GAMES 2026 OPENING CEREMONY

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