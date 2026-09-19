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आशियाई खेळांची धडाक्यात सुरुवात; मनू भाकर आणि पवन सेहरावतनं केलं भारतीय दलाचं नेतृत्व

जपानमधील आयची-नागोया इथं 2026 च्या आशियाई खेळांची शानदार सुरुवात झाली आहे.

Asian Games 2026
मनू भाकर आणि पवन सेहरावतनं केलं भारतीय दलाचं नेतृत्व (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 5:15 PM IST

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नागोया (जपान) Asian Games 2026 : जपानमधील आयची-नागोया इथं 2026 च्या आशियाई खेळांची शानदार सुरुवात झाली आहे. पालोमा मिझुहो स्टेडियमवर आयोजित भव्य उद्घाटन सोहळ्यासाठी आशियाभरातील खेळाडू आणि अधिकारी एका व्यासपीठावर एकत्र आले होते. भारतीय पथकानंही उत्साहानं आणि अभिमानानं संचलन केलं. दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती भारतीय नेमबाज मनू भाकर आणि स्टार कबड्डीपटू पवन सेहरावत यांनी हातात तिरंगा घेऊन भारतीय पथकाचं नेतृत्व केलं. त्यांच्यामागे, भारतीय खेळाडूंच्या एका मोठ्या पथकानं अभिमानानं स्टेडियममध्ये प्रवेश केला आणि या विशेष क्षणाचे साक्षीदार झाले.

2026 च्या आशियाई खेळांमधील भारतीय पथकावर एक नजर :

  • आशियाई खेळांमध्ये 501 भारतीय खेळाडू भारताचं प्रतिनिधित्व करतील.
  • भारतीय खेळाडू 36 खेळांमध्ये पदकांसाठी स्पर्धा करतील.
  • भारतीय पथकामध्ये 260 हून अधिक पुरुष आणि 230 हून अधिक महिलांचा समावेश आहे.
  • 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी हा भारतीय पथकातील सर्वात तरुण खेळाडू आहे.
  • 55 वर्षीय श्रुती वोरा या सर्वात वयस्कर भारतीय खेळाडू आहेत.
  • भारतीय संघात 40 वर्षांचं वयाचं अंतर असून, त्यात तरुण उत्साह आणि अनुभवाचं एक उल्लेखनीय मिश्रण दिसून येतं.
  • हांगझू 2022 मधील आपल्या विक्रमी 107 पदकांची पुनरावृत्ती करण्याचं भारताचं ध्येय असेल.
  • लॉस एंजेलिस 2028 ऑलिम्पिकसाठी सात खेळांमधून थेट पात्रता मिळते.
  • या सात खेळांमध्ये तिरंदाजी, हॉकी, स्क्वॅश, टेनिस, सर्फिंग, सेलिंग आणि ट्रायथलॉन यांचा समावेश आहे.
  • आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय संघात अनुभवी खेळाडू आणि अनेक तरुण प्रतिभावान खेळाडूंचा समावेश आहे.
  • आयची-नागोयामध्ये, भारतीय खेळाडू आपल्या पदकांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि मोठ्या मंचावर आपल्या नव्या पिढीची योग्यता सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करतील.

मनू आणि पवनच्या हातात तिरंगा : भारतीय संघाचा प्रवेश हा उद्घाटन सोहळ्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण क्षणांपैकी एक होता. मनू भाकर आणि पवन सेहरावत यांनी तिरंगा हातात घेऊन नेतृत्व केलं. त्यांच्यामागे, भारतीय खेळाडू आणि अधिकारी उत्साहानं स्टेडियममध्ये दाखल झाले. तिरंगा हातात घेतलेल्या भारतीय तुकडीच्या या प्रतिमेनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत देशाच्या उपस्थितीची नोंद केली. मनू भाकरची ही तिसरी आशियाई क्रीडा स्पर्धा आहे. तिनं पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये आधीच दोन पदकं जिंकली आहेत. 2023 च्या हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय कबड्डी संघाचा पवन सेहरावत एक भाग होता.

पवन सेहरावतनं घेतली तूरची जागा : गोळाफेकपटू तजिंदरपाल सिंग तूरला सुरुवातीला पुरुषांचा ध्वजवाहक म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं, परंतु समारंभीय किटमधील तांत्रिक समस्येमुळं शेवटच्या क्षणी त्याला बदलावं लागलं. त्याऐवजी पवन सेहरावतनं भारतीय तुकडीचं नेतृत्व केलं. मात्र, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या पदकाच्या आशांमध्ये तूर एक महत्त्वाचा भाग आहे. मागच्या वेळेप्रमाणेच, तो गोळाफेकीतील आपल्या कामगिरीनं सुवर्णपदकासाठी आव्हान देईल.

पदकांसाठीचा थरार सुरु : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेला उद्घाटन समारंभानं अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. भारतीय खेळाडू विविध खेळांमध्ये पदकांसाठी स्पर्धा करतील. भारत मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या विक्रमी कामगिरीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. हांगझू 2023 मध्ये भारतानं 28 सुवर्ण, 38 रौप्य आणि 41 कांस्य पदकांसह एकूण 107 पदकं जिंकली होती.

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कबड्डीपटू पवन सेहरावत ध्वजवाहक
ASIAN GAMES 2026 OPENING CEREMONY

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