आशियाई खेळात क्रिकेटला सुरुवात! पहिल्याच सामन्यात अफगाण संघ थोडक्यात बचावला
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेटला आता सुरुवात झाली आहे. यातील पहिला सामना आज खेळला गेला, जो खूपच रोमांचक होता.
Published : September 24, 2026 at 3:12 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष क्रिकेटला आता सुरुवात झाली आहे. यातील पहिला सामना आज खेळला गेला, जो खूपच रोमांचक होता. उपांत्यपूर्व फेरीत थेट स्थान मिळवल्यामुळं भारतीय क्रिकेट संघ काही दिवसांतच मैदानात उतरेल. दरम्यान, जपान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला सामना खेळला गेला, जो खूपच रोमांचक होता, अखेरीस अफगाण संघानं विजय मिळवला. आता, हा संघ उपांत्यपूर्व फेरीतील स्थानासाठी आपला दावा मजबूत केला आहे.
Darwish Rasooli and Afghanistan overcome hosts Japan to claim victory in Asian Games group stage action 👏— ICC (@ICC) September 24, 2026
Scorecard 📲 https://t.co/U2ssFwM12B pic.twitter.com/5yMOpCfcbW
जपान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला सामना : जपान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात खेळल्या गेलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील टी-20 सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं निर्धारित 20 षटकांत सहा गडी गमावून 129 धावा केल्या. संघाची फलंदाजी प्रभावी नव्हती. सलामीवीर मोहम्मद अक्रमनं 29 चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि दोन षटकारांसह सर्वाधिक 34 धावा केल्या. कर्णधार दरवेश रसूलीनं चार चौकारांसह 27 चेंडूंमध्ये 29 धावा केल्या. जपानसमोर विजयासाठी सोपं लक्ष्य होतं.
जपानचा 48 धावांनी पराभव : जेव्हा जपानचा संघ हे लक्ष्य गाठण्यासाठी मैदानात उतरला, तेव्हा त्यांना सुरुवातीपासूनच अडचणींचा सामना करावा लागला. ते त्यातून कधीच सावरले नाहीत. त्यांनी 19.3 षटकांत आपल्या सर्व विकेट गमावल्या, केवळ 81 धावा केल्या आणि 48 धावांनी सामना गमावला. जरी काही क्षणी लक्ष्य आवाक्यात आहे असं वाटत असलं तरी, संघाची प्रगती सतत भरकटत गेली. या विजयामुळं अफगाणिस्ताननं दोन गुण मिळवले.
RESULT | AFGHANABDALYAN WON BY 48 RUNS— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 24, 2026
Arab Gul Momand (4/8), Nangyal Khan (3/19), and Abdullah Ahmadzai (2/13) shared the wickets among them as they helped #AfghanAbdalyan beat Japan by 48 runs and get to a winning start in the 20th Asian Games 2026.#JAPvAFG | #AsianGames2026 pic.twitter.com/qbaxrpPCBX
लीग फेरीसाठी संघांची दोन गटांमध्ये विभागणी : आशियाई खेळांसाठी सहा संघांची तीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. गट 'अ' मध्ये अफगाणिस्तान, जपान आणि नेपाळ यांचा समावेश आहे. गट 'ब' मध्ये हाँगकाँग-चीन, मलेशिया आणि ओमान यांचा समावेश आहे. दोन विजेते संघ उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करतील. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश हे संघ त्यांच्या क्रमवारीनुसार आधीच या गटात आहेत.
भारतीय संघ कधी खेळणार सामना? : भारतीय संघ आपला उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना 28 सप्टेंबर रोजी खेळेल. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आपला पहिला सामना 28 सप्टेंबर रोजी खेळेल. गट 'अ' मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहणारा संघ भारताशी सामना करेल. याचा अर्थ असा की, पुढील दोन दिवसांत भारतीय संघाचा सामना उपांत्यपूर्व फेरीत कोणाशी होईल हे ठरेल. भारतीय महिला संघानं अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला हरवून सुवर्णपदक आधीच जिंकलं आहे. आता पुरुष संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणं बाकी आहे.
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