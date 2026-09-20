Asian Games 2026 : कोल्हापूरच्या सोनम मस्करची ऐतिहासिक कामगिरी; नेमबाजीत भारताला मिळवून दिलं पहिलं रौप्यपदक
कोल्हापूरच्या सोनम मस्कर या आंतरराष्ट्रीय नेमबाजपटूनं जपानमधील आयची-नागोया येथे आयोजित आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये, महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात ऐतिहासिक रौप्यपदक पटकावलं.
Published : September 20, 2026 at 8:29 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या सोनम मस्कर या आंतरराष्ट्रीय नेमबाजपटूनं आपल्या अचूक निशाण्यानं आणि जिद्दीनं जागतिक क्रीडापटलावर भारताचा झेंडा दिमाखात फडकवला आहे. जपानमधील आयची-नागोया येथे आयोजित आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये, महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात सोनम मस्कर, एलावेनिल वालारिवन आणि विदार्सा विनोद या भारतीय त्रिकुटानं 1898.0 गुणांची संयुक्त कमाई करत ऐतिहासिक रौप्यपदक पटकावलं. या स्पर्धेत चीननं 1904.2 गुणांचा नवा जागतिक विक्रम नोंदवत सुवर्णपदक मिळवलं, तर यजमान जपानला 1897.1 गुणांसह कांस्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. या अटीतटीच्या सांघिक लढतीत सोनम मस्कर हिनं 634.1 गुणांची उत्कृष्ट वैयक्तिक कामगिरी करत भारतीय संघाचं यशस्वी नेतृत्व केलं आणि वैयक्तिक अंतिम फेरीतही धडक मारली.
जमीन विकून वडिलांनी साकारलं स्वप्न - मूळची कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील पुष्पनगरची 23 वर्षीय आंतरराष्ट्रीय नेमबाज सोनम उत्तम मस्कर हिची घरची परिस्थिती सामान्य आहे. सोनमच्या आत्ताच्या नेत्रदीपक यशामागे तिच्या कौटुंबिक त्यागाची आणि संघर्षाची मोठी पार्श्वभूमी आहे. मूळची गारगोटीची असलेली सोनम 2018 मध्ये मुंबईतील तोलानी कॉलेजमध्ये शिकत असताना सहज एक छंद म्हणून नेमबाजीकडे वळली; त्यापूर्वी ती बुद्धिबळ खेळत असे. मात्र, कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात मस्कर कुटुंबाला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. मुंबईत असणाऱ्या सोनमच्या वडिलांना आपली नोकरी सोडून गावी यावं लागलं आणि ते पुष्पनगर येथे राहू लागले. कोरोना काळात सोनम, तिची मोठी बहीण आणि मोठा भाऊ अशा तिघांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलताना तिच्या वडिलांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला.
नेमबाजीत व्यावसायिक प्रगती करण्यासाठी स्वतःची रायफल आणि महागडं साहित्य खरेदी करणं अत्यंत आवश्यक होतं. अशा कठीण प्रसंगी तिचे वडील उत्तम मस्कर यांनी कोणतीही तमा न बाळगता आपली जमीन विकण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आणि मुलीच्या स्वप्नांना बळ दिलं. त्यांनी स्वतःची जमीन विकून सोनमच्या मोठ्या बहिणीच्या शिक्षणाचा, तसेच सोनमच्या खेळासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च पूर्ण केला. वडिलांच्या या त्यागाचं चीज करत सोनमनं 2021 पासून कोल्हापुरातील 'वेध शूटिंग अकॅडमी'मध्ये शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार विजेत्या राधिका बराले-हवालदार आणि रोहित हवालदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कठोर सराव सुरू केला. सोनमची मोठी बहीण आता आर्किटेक्ट बनली असून, तिचा भाऊदेखील शेफ म्हणून आपली मजबूत ओळख निर्माण करत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सोनमचं सातत्य - सोनम मस्कर हिनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यानं सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. जुलै 2023 मध्ये दक्षिण कोरियात झालेल्या ज्युनियर वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये तिनं सांघिक रौप्यपदक जिंकलं होतं. त्यानंतर 2024 मध्ये इजिप्तमधील कैरो येथे झालेल्या आयएसएसएफ (ISSF) विश्वचषक स्पर्धेत, महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात रौप्यपदक आणि 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीममध्येही तिनं रौप्यपदक मिळवलं. नवी दिल्ली येथे आयोजित आयएसएसएफ विश्वचषक फायनलमध्ये 252.9 गुण मिळवून तिनं उपविजेतेपद पटकावलं होतं. मे 2026 मध्ये भोपाळ येथे झालेल्या 24व्या कुमार सुरेंद्र सिंग मेमोरिअल शूटिंग चॅम्पियनशिपमध्ये 252.1 गुणांसह तिनं सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. या आंतरराष्ट्रीय यशामुळे तिला भारतीय रेल्वेमध्ये नोकरीची संधीही प्राप्त झाली आहे.
भविष्यातील ध्येय आणि कृतज्ञता - कोल्हापूरच्या या जिद्दी कन्येनं आपल्या यशाचं श्रेय आपलं कुटुंब, प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑलिम्पिक गोल्ड क्वेस्ट आणि नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना दिलंय. आपल्या मुलीनं अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून देशासाठी पदक मिळवल्यामुळे तिचा अभिमान वाटत असल्याची भावना सोनमचे वडील उत्तम मस्कर यांनी व्यक्त केली.
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