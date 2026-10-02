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एशियन गेम्स गोल्ड मेडल विजेता अस्लम इनामदार साईचरणी! दर्शनानंतर कामगिरीबद्दल बोलताना म्हणाला...

भारत आणि इराण यांच्यात रंगलेल्या एशियन गेम्स कबड्डी स्पर्धेच्या अत्यंत चुरशीच्या आणि थरारक सामन्यात भारतीय कबड्डी संघानं ऐतिहासिक विजय मिळवत देशासाठी सुवर्णपदक पटकावलं.

Shirdi Aslam Inamdar
अस्लम इनामदार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 10:55 AM IST

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शिर्डी (अहिल्यानगर) Aslam Inamdar at Shirdi : जपानमध्ये 26 सप्टेंबर रोजी झालेल्या भारत आणि इराण यांच्यात रंगलेल्या एशियन गेम्स कबड्डी स्पर्धेच्या अत्यंत चुरशीच्या आणि थरारक सामन्यात भारतीय कबड्डी संघानं ऐतिहासिक विजय मिळवत देशासाठी सुवर्णपदक पटकावलं. या सुवर्णमयी कामगिरीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा महाराष्ट्राचा स्टार कबड्डीपटू आणि महाराष्ट्र कबड्डी संघाचा कर्णधार अस्लम इनामदारनं शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावं दर्शन घेतलं. देशासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुवर्णपदक मिळविल्या नंतरही आपल्या श्रद्धास्थानाला विसरु न देता अस्लमनं शिर्डी गाठल्यानं त्याच्या साईबाबांवरील श्रद्धेची प्रचिती आली. साईबाबांच्या समाधीसमोर नतमस्तक होत त्यानं आपल्या यशाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत यावेळी त्यानं एशियन गेम्समध्ये मिळविलेलं बहुमोल सुवर्णपदक काही काळ साईबाबांच्या चरणी ठेवत नतमस्तक झालाय. साईबाबांच्या दर्शनानंतर 'ई टीव्ही भारत'शी संवाद साधताना अस्लमनं आपल्या 16 वर्षांच्या क्रीडा प्रवासातील संघर्ष, अडचणी, मेहनत, साईबाबांवरील श्रद्धा तसंच युवा खेळाडूंना दिलेला प्रेरणादायी संदेश याबाबत मनमोकळेपणानं भाष्य केलं.

अस्लम इनामदार (ETV Bharat Reporter)

प्रत्येक पदक साईचरणी अर्पण करण्याची परंपरा : आपल्या क्रीडा कारकिर्दीत आतापर्यंत मिळविलेलं प्रत्येक पदक तो साईबाबांच्या चरणी अर्पण करण्यासाठी घेऊन येत असल्याचं अस्लमनं सांगितलं. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील टाकळीभान हे त्याचं मूळ गाव असून तिथंही साईबाबांचं मोठं मंदिर आहे. लहानपणापासूनच साईबाबांवर त्याची अथांग श्रद्धा आहे. त्यामुळं मैदानावर मिळविलेल्या प्रत्येक यशानंतर साईचरणी नतमस्तक होणं हे त्याच्या आयुष्याचं अविभाज्य भाग बनलं आहे. एशियन गेम्समधील हे सुवर्णपदक अस्लमसाठी विशेष महत्त्वाचं आहे. भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत देशासाठी सुवर्णपदक मिळविणं हा अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण असल्याचं त्यानं सांगितलं. भविष्यातही देशासाठी आणखी अनेक आंतरराष्ट्रीय पदकं मिळविण्याचा निर्धार त्यानं व्यक्त केला.

Shirdi Aslam Inamdar
अस्लम इनामदार (ETV Bharat Reporter)

2009-10 पासून सुरु झाला संघर्षाचा प्रवास : अस्लमनं 2009-10 मध्ये कबड्डी खेळण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीपासूनच कठोर मेहनत, सातत्य आणि जिद्द या जोरावर त्यानं कबड्डीच्या मैदानावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. तब्बल 16 वर्षांच्या अखंड मेहनतीनंतर त्याच्या कारकिर्दीला 2020 नंतर खऱ्या अर्थानं सुवर्णवळण मिळालं. महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघाचं कर्णधारपद भूषविण्यापासून ते भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंतचा त्याचा प्रवास संघर्ष आणि मेहनतीनं भरलेला आहे. सलग दोन एशियन गेम्समध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करुन देशासाठी सुवर्णपदक मिळविण्याची कामगिरी त्याच्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. महाराष्ट्रातून सलग दोन एशियन गेम्समध्ये सहभागी होत देशासाठी सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंपैकी अस्लमनं आपलं नाव नोंदविलं आहे. "देशाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणं आणि त्यात देशासाठी सुवर्णपदक जिंकणं हा माझ्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण आहे. या यशासाठी मी अनेक वर्षे मेहनत घेतली आहे. अजूनही थांबायचं नाही. देशासाठी भविष्यात आणखी पदकं जिंकण्याचा माझा प्रयत्न राहील," असा निर्धार अस्लमनं व्यक्त केला.

Shirdi Aslam Inamdar
अस्लम इनामदार (ETV Bharat Reporter)

माझा प्रवास सोपा नव्हता : आपल्या संघर्षाच्या दिवसांची आठवण सांगताना अस्लमनं आपल्या यशामागील मेहनतीचा प्रवास उलगडला. तो म्हणाला, "माझा प्रवास सोपा नव्हता. मी खूप मेहनत केली आहे. आयुष्यात कठीण परिस्थिती आणि संघर्ष असावाच लागतो. कारण संघर्षातूनच माणूस घडतो आणि काहीतरी करुन दाखविण्याची जिद्द निर्माण होते. संघर्षाच्या काळाला कधीही वाईट दिवस समजू नका. तो आपल्या क्षमतेची परीक्षा घेणारा काळ असतो." तसंच, मी माझ्या परिस्थितीवर मात केली. स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि संयम बाळगला. अनेक वेळा अडचणी आल्या. मात्र त्यातून माघार घेतली नाही. सातत्यानं मेहनत करत राहिलो. त्याच मेहनतीमुळं आज देशासाठी खेळण्याची आणि सुवर्णपदक जिंकण्याची संधी मिळाल्याचं अस्लमनं सांगितलं.

Shirdi Aslam Inamdar
अस्लम इनामदार (ETV Bharat Reporter)

युवा खेळाडूंना अस्लमचा कानमंत्र : आपल्या संघर्षातून मिळालेला अनुभव सांगताना अस्लमनं युवा पिढी आणि नवोदित खेळाडूंना अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला. कुठल्याही परिस्थितीत कारणांचा किंवा अडचणींचा बहाणा करु नका. आपण कारणं शोधायला सुरुवात करतो. तेव्हा आपण मनातूनच हार स्वीकारलेली असते. त्यामुळं परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी मनातून खचून जाऊ नका असं आवाहन त्यानं केलं. स्वतःवर विश्वास ठेवा, सातत्यानं प्रयत्न करा आणि लढत राहा. प्रामाणिकपणे मेहनत केली. तर एक दिवस तुमचा यशोशिखर गाठण्याचा काळ नक्कीच येतो. यश मिळण्यासाठी वेळ लागू शकतो. मात्र मेहनत,जिद्द आणि संयम कधीही वाया जात नाही, असा प्रेरणादायी संदेश अस्लमनं युवा खेळाडूंना दिला.

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