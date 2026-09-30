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भारतीय धनुर्धरांची विश्वविक्रमी कामगिरी! चीनविरुद्ध अर्जुनाप्रमाणे लक्ष्यभेदन करत जिंकलं गोल्ड मेडल

भारतानं बुधवारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 ची सुरुवात सुवर्णपदकानं केली. महिलांच्या कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं अंतिम सामन्यात चीनला पराभूत करुन सुवर्णपदक पटकावलं.

Asian Games 2026
भारतीय धनुर्धरांची विश्वविक्रमी कामगिरी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 9:16 AM IST

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आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 : भारतानं बुधवारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 ची सुरुवात सुवर्णपदकानं केली. महिलांच्या कंपाऊंड तिरंदाजी संघानं अंतिम सामन्यात चीनला पराभूत करुन सुवर्णपदक पटकावलं. ज्योती सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप आणि चिखिता तनिपार्थी या त्रिकुटानं 238 गुण मिळवून चीनला 234 गुणांवर रोखलं. यासह, भारतानं महिलांच्या कंपाऊंड सांघिक 24-बाणांच्या सामन्यातील 238 गुणांच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली. या प्रकारातील यापूर्वीचा विश्वविक्रम दक्षिण कोरियाच्या नावावर होता.

भारतानं पहिल्याच फेरीत दाखवली आपली ताकद : अंतिम सामन्यात, चीननं सलग तीन 9 गुण मिळवले. प्रत्युत्तरात, चिखिता, पृथिका आणि ज्योती यांनी 10, 10 आणि 10 गुण मिळवून भारताला सुरुवातीलाच आघाडी मिळवून दिली. भारतीय संघानं पहिल्या फेरीत एकूण 60 गुण मिळवले, तर चीनला केवळ 58 गुण मिळवता आले. त्यानंतर भारतानं आपली आघाडी कायम ठेवली. सहा-बाणांच्या चार फेऱ्यांमध्ये भारतीय संघानं एकूण 238 गुण मिळवले. चीनचा स्कोर 234 होता, आणि भारतानं अंतिम सामना चार गुणांच्या फरकानं जिंकला.

24 पैकी 22 वेळा परफेक्ट 10 : भारताच्या कामगिरीचं सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे संघानं 24 पैकी 22 वेळा परफेक्ट 10 गुण मिळवले, तर केवळ दोन वेळा 9 गुण होते. स्कोरकार्डनुसार, भारतानं चारही एंड्समध्ये 60, 59, 59 आणि 60 गुण मिळवले. चीननंही 238 गुणांच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना केवळ 234 गुणांपर्यंतच पोहोचता आलं. भारताच्या 238 गुणांमुळं थेट विक्रमाची बरोबरी झाली.

2014 मध्ये दक्षिण कोरियानं केला होता विक्रम प्रस्थापित : महिलांच्या कंपाऊंड सांघिक 24-बाणांच्या सामन्यातील 238 गुणांचा विश्वविक्रम यापूर्वी दक्षिण कोरियाच्या नावावर होता. दक्षिण कोरियाच्या संघानं 2014 मध्ये इंचिओन इथं हा स्कोर गाठला होता. आता, भारतानं त्या स्कोरची बरोबरी करुन इतिहास रचला आहे.

भारताचं सातवं सुवर्णपदक, पदकतालिकेत 53 पदकं : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे भारताचं सातवं सुवर्णपदक आहे. भारताच्या पदकांची एकूण संख्या 53 झाली असून, त्यात सात सुवर्ण, 21 रौप्य आणि 25 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. ॲथलेटिक्सनं भारताला 24 पदकं मिळवून दिली आहेत, तर नेमबाजीनं 14 पदकं मिळवून दिली आहेत. कबड्डीनं दोन सुवर्णपदकं आणि स्क्वॅशनं भारताला तीन पदकं मिळवून दिली आहेत.

ज्योती-पृथिका-चिखिताची सुवर्ण कामगिरी : ज्योती सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप आणि चिखिता तनिपार्थी यांनी अंतिम सामन्यात दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी केली. उपांत्य फेरीत दक्षिण कोरियाला 234-233 नं हरवून अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या भारतीय संघानं चीनविरुद्धही आपली लय कायम ठेवत सुवर्णपदक पटकावलं.

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ASIAN GAMES 2026
महिलांचा कंपाऊंड तिरंदाजी संघ
कंपाऊंड तिरंदाजीत सुवर्णपदक
ज्योती सुरेखा पृथिका चिखिता
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